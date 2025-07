Resumo da notícia:

A CoinShares publicou um relatório semanal mostrando que os influxos em fundos cripto atingiram um novo recorde de US$ 4,39 bilhões.

Atualmente, os influxos acumulados no ano estão em US$ 27 bilhões, enquanto o total de AUM do mercado de criptomoedas em geral atinge um recorde de US$ 220 bilhões.

Bitcoin, Ethereum e Solana mantiveram ações de alta nos preços para impulsionar o boom de influxos.

A CoinShares publicou o relatório semanal mostrando que os influxos de ativos digitais atingiram novo recorde. Isso inclui Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) e Exchange-Traded Funds (ETFs), os fundos cripto.

Os influxos semanais atingiram recorde (ATH) de US$ 4,39 bilhões, indicando um sentimento otimista forte em sustentação.

Discriminação dos influxos semanais de fundos cripto

Os influxos semanais de produtos de ativos digitais de US$ 4,39 bilhões elevam os influxos acumulados no ano (YTD) para US$ 27 bilhões.

Isso soma os ativos sob gestão (AUM) do mercado de criptomoedas em geral a um recorde de US$ 220 bilhões. A última vez que o mercado viu algo próximo a esse nível de influxos semanais foi em dezembro de 2024.

Apenas algumas semanas após Donald Trump vencer as eleições presidenciais nos EUA, os influxos semanais de ativos digitais atingiram US$ 4,27 bilhões. Foi o nível mais alto até a semana passada.

Artigo relacionado – Ethereum ultrapassa US$ 3.600 com apoio de baleias

Esta é a 14ª semana consecutiva de influxos e tem o apoio de um novo recorde no volume de negócios semanal em ETPs, como mostra o relatório.

Essa métrica atingiu US$ 39,2 bilhões globalmente, com o impulso principalmente dos volumes elevados tanto de Bitcoin quanto Ethereum, embora outras das melhores altcoins também tenham alta.

BTC, ETH e SOL em destaque

Na semana passada, o preço do Bitcoin atingiu um recorde ao ultrapassar US$ 123.000, criando milionários entre seus detentores.

Da mesma forma, o ETH finalmente ultrapassou a marca de US$ 3.000 após lutar por isso por um longo tempo.

Apesar desse desempenho, o Bitcoin gerou US$ 2,2 bilhões, uma queda em relação aos US$ 2,7 bilhões da semana passada.

Vale ressaltar que mais de 50% do volume total de câmbio de Bitcoin provêm da negociação de ETP.

Em resumo, Ethereum foi a estrela do show, com até US$ 2,12 bilhões em entradas. Isso é quase o dobro de seu recorde anterior de US$ 1,2 bilhão.

As entradas da Solana, XRP e Sui totalizaram US$ 39 milhões, US$ 36 milhões e US$ 9,3 milhões, respectivamente.

Desde então, os preços dessas moedas tiveram algumas flutuações, oscilando entre uma alta e uma ligeira queda.

Até o momento, BTC, ETH e SOL eram negociados a US$ 118.559,56, US$ 3.774,53 e US$ 191,58, respectivamente.

Quão sustentável é a alta do ETH?

A blockchain Ethereum ainda colhe os benefícios do recente aumento. Agora, os validadores falam em aumentar o limite de gas de 37,3 milhões para 45 milhões de unidades.

Essa medida é promissora para a rede Ethereum, incluindo o potencial de aumentar a escalabilidade e reduzir as taxas de transação simultaneamente.

Se isso for concretizado, o Ethereum terá seu primeiro aumento significativo no limite de gas desde fevereiro de 2025. À época, aumentou de 30 milhões para 36 milhões de unidades.

Com a melhoria da escalabilidade proporcionada pelo aumento do limite de gas, o preço do ETH pode ter mais ganhos.

De acordo com as perspectivas atuais do mercado, o preço do ETH já está visando uma alta acima de US$ 4.000.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.