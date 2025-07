Ethereum ultrapassa US$ 3.600 com apoio de baleias

Resumo da notícia:

Duas carteiras retiraram US$ 745 milhões em ETH de corretoras.

A SharpLink adicionou mais US$ 115 milhões em ETH à sua tesouraria.

A World Liberty, apoiada por Trump, também aumentou seus investimentos em Ethereum.

O Ethereum superou hoje a resistência dos US$ 3.600, nível que não era visto desde a virada do ano. Além disso, duas carteiras recém-criadas compraram juntas US$ 745 milhões em ETH nos últimos dias.

Segundo dados do Lookonchain, a carteira 0x35fb retirou 103.274 ETH da Kraken nos últimos nove dias. Isso representa cerca de US$ 373 milhões em movimentações fora da corretora.

ETH just broke above $3600! Recently, 2 newly created wallets have accumulated 206,415 $ETH($745M). 0x35fb has withdrawn 103,274 $ETH($372.8M) from #Kraken in the past 9 days. 0x9684 has withdrawn 103,141 $ETH($372.3M) from #FalconX in the past 7 days.https://t.co/5e6AQjMOwt… pic.twitter.com/pfyh7H1MXP — Lookonchain (@lookonchain) July 18, 2025

Outra carteira, 0x9684, também tem feito saques consistentes da FalconX. Ela retirou mais de US$ 372 milhões em ETH na última semana. Essas grandes retiradas costumam indicar confiança de longo prazo e preferência por autocustódia.

Empresas seguem acumulando Ethereum

O ETH também vem ganhando espaço nas tesourarias corporativas. Afinal, elas estão indo além do Bitcoin e apostando nas melhores altcoins como estratégia de diversificação.

A SharpLink Gaming comprou mais 32.892 ETH na quinta-feira (17/7), totalizando US$ 115 milhões. Com isso, a empresa acumulou 144.501 ETH (US$ 515 milhões) em apenas nove dias.

Também a World Liberty, que conta com o apoio da família Trump, adquiriu mais US$ 3 milhões em ETH.

Essa nova compra veio logo após um aporte de US$ 5 milhões no dia anterior. A empresa agora possui 70.143 ETH, que valem cerca de US$ 251 milhões. Além disso, tem mais de US$ 23 milhões em ganhos não realizados.

Trump's World Liberty(@worldlibertyfi) spent 3M $USDC to buy 861 $ETH again 3 hours ago! World Liberty has bought a total of 70,143 $ETH($251M) at an average price of $3,249, with an unrealized profit of $23M+.https://t.co/kaRan1WMwFhttps://t.co/8Rr7IVTaxC pic.twitter.com/nsfbpgoRI1 — Lookonchain (@lookonchain) July 18, 2025

Enquanto isso, a BTC Digital, listada na Nasdaq, anunciou uma mudança estratégica. A empresa decidiu converter todos os seus fundos de Bitcoin, atuais e futuros em Ethereum. O plano veio a público após a empresa captar US$ 6 milhões em uma nova rodada de financiamento.

Essa onda de compras institucionais e de baleias levou o ETH a US$ 3.622. Isso representa uma alta de 4% nas últimas 24 horas.

Aliás, a moeda completará 10 anos em breve. Por isso, o Bitybank está oferecendo um prêmio de 1 ETH como parte de uma ação promocional.

Indicadores técnicos mostram força

No gráfico diário, o ETH está bem acima da banda superior de Bollinger, atualmente em US$ 3.523. Portanto, há um forte impulso de alta, com as bandas se alargando e sugerindo mais volatilidade.

Então, se o volume continuar alto, o preço pode seguir subindo. Além disso, os traders devem ficar atentos às resistências imediatas em US$ 3.700 e US$ 3.880.

O RSI está bem acima da zona de sobrecompra. Isso pode sinalizar uma possível correção de curto prazo, mas a pressão de compra pode se manter, mesmo com o indicador esticado.

Por outro lado, se o ETH cair abaixo dos US$ 3.600 e perder o suporte dos US$ 3.520, pode ocorrer uma correção até US$ 3.150.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.