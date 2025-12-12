Bitcoin Hoje (12/12): BTC estagna com aversão ao risco

Flavio Aguilar é jornalista e economista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Atua há mais de 15 anos como repórter e editor em jornais e portais de notícias no Brasil. No momento, está cursando o mestrado em estudos literários da Universidade do Porto.
Resumo da notícia
- Bitcoin segue preso entre US$ 88.000 e US$ 94.000 após decisão do Fed.
- Altcoins aprofundam quedas e investidores evitam risco.
- Volatilidade recua enquanto derivativos mostram cautela.
O mercado opera com cautela, e o Bitcoin hoje permanece preso na faixa entre US$ 88.000 e US$ 94.000, que foi a tônica desta semana.
A queda para abaixo de US$ 90.000 após o corte de juros do Fed frustrou quem esperava um impulso imediato. Em seguida, uma recuperação parcial trouxe apenas estabilidade, não tendência.
Agora, os investidores continuam avaliando o impacto do cenário macro. Também há menos apetite por risco, especialmente entre os varejistas.
Altcoins recuam mais que o Bitcoin hoje
Não é apenas o Bitcoin hoje que permanece sob pressão. Afinal, o mercado de altcoins, com tokens como JUP, KAS e QNT, acumula perdas de dois dígitos.
Além disso, o indicador de altseason caiu para 16/100, o menor nível do ciclo. Isso sugere que até mesmo as melhores altcoins estão sofrendo com a aversão ao risco dos investidores.
Por outro lado, o CD10 exibe um recuo menor, de 7,3%. E algumas moedas de privacidade, como o Zcash, registraram avanços pontuais.
Também chama a atenção a mudança na composição dos fluxos, agora dominados por investidores institucionais.
Derivativos indicam expectativa de volatilidade
A volatilidade implícita de 30 dias do Bitcoin hoje recuou ao menor nível desde novembro. Além disso, os traders mantêm um viés de venda em BTC e ETH na Deribit.
Por outro lado, os futuros de ZEC, HYPE, SUI e SOL mostraram aumento no interesse aberto. Então, o mercado monitora possíveis movimentos mais bruscos até o fim de 2025.
No momento, os analistas acreditam que os investidores buscam posições defensivas, o que prejudica particularmente as memecoins. No entanto, permanece a expectativa de que o Bitcoin rompa a faixa atual caso surja um novo catalisador.
O papel do Bitcoin Hyper no novo ciclo
O Bitcoin Hyper (HYPER) vem ganhando destaque como alternativa em meio à estagnação do mercado. Afinal, seu modelo híbrido de desempenho e proteção atrai investidores interessados em diversificação.
O projeto se apresenta como o primeiro Layer-2 a integrar a Solana Virtual Machine (SVM) ao Bitcoin, criando uma ponte entre segurança e escalabilidade. Os usuários podem bloquear BTC na camada principal e emitir versões tokenizadas para uso em dApps, garantindo transações rápidas e baratas em ambientes de alto desempenho.
Além disso, o Bitcoin Hyper adota a linguagem Rust e ferramentas já familiares aos desenvolvedores, o que simplifica a criação de plataformas de DeFi, jogos e NFTs. Então, a proposta se mostra especialmente atraente para os investidores que procuram infraestrutura robusta sem abrir mão da flexibilidade.
Por isso, a pré-venda do HYPER vem registrando forte demanda. O token, utilizado para taxas, governança, staking e demais interações do ecossistema, já arrecadou mais de US$ 29 milhões. Também passou a ter um apelo simbólico junto aos investidores, que o apelidaram de ‘Bitcoin 2.0’.
A compra do HYPER pode ser feita com SOL, ETH, BNB, USDT, USDC ou cartão, diretamente no site do projeto. A equipe também recomenda a aquisição via Best Wallet, que lista o token na seção ‘Upcoming Tokens’.
