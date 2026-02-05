Resumo da notícia

Tron comprou 175.507 TRX a um preço médio de US$ 0,28.

O total de TRX detidos agora ultrapassa 679,9 milhões de tokens.

O TRX caiu 1,3% no acumulado do ano, em comparação com o declínio de 19% do Bitcoin.

O fundador da Tron, Justin Sun, elogiou a estratégia de sua empresa de acumular TRX como um ativo financeiro essencial.

O comentário surge num momento em que o TRX mostra resiliência em comparação com o mercado de criptomoedas em geral, em meio à atual recessão.

Em 5 de fevereiro, a Tron Inc. adquiriu 175.507 tokens TRX a um preço médio de US$ 0,28. A compra eleva o total de TRX detidos pela empresa para mais de 679,9 milhões de tokens, no valor de cerca de US$ 540 milhões aos preços atuais de mercado.

O projeto de protocolo descentralizado baseado em blockchain pretende continuar expandindo seu tesouro de ativos digitais (DAT) para apoiar o valor a longo prazo para os acionistas.

Leia ainda: Novas listagens Binance – Top 5 oportunidades de investimentos seguros e atuais

TRX supera o mercado mais amplo

O TRX superou grande parte do mercado de criptomoedas nos últimos meses. O token atingiu um pico de cerca de US$ 0,45 em 2024, antes de recuar para cerca de US$ 0,28 no momento da redação deste artigo.

O token caiu apenas 1,3% no acumulado do ano, superando significativamente o Bitcoin, que caiu 19% no mesmo período.

A fraqueza do mercado em janeiro teve um impacto limitado sobre a Tron em relação às principais altcoins. No último mês, a capitalização total do mercado de criptomoedas caiu cerca de 25%, enquanto o valor de mercado da Tron diminuiu apenas 4%.

Artigo relacionado: Provedor de carteira cripto Payy lança Ethereum L2 com foco em privacidade

Enquanto isso, o Tron continua a registrar um forte uso da rede. A blockchain registrou mais de 100 milhões de endereços ativos mensais em janeiro, com o valor de mercado das stablecoins na rede atingindo US$ 84,5 bilhões.

Durante esse período, a atividade de transações também aumentou para 342 milhões.

TRON hit a major milestone, reaching 100M monthly active addresses. Since January 2025, @trondao has seen nearly 50% growth in active addresses. Other metrics climbed as well – the stablecoin market cap reached a record $84.5B, while network transactions hit a new ATH of 342M. pic.twitter.com/Axi8dYvRCO — CryptoRank.io (@CryptoRank_io) February 4, 2026

O que vem a seguir para o TRX?

No gráfico diário, o TRX continua sendo negociado abaixo da linha média das bandas de Bollinger de 20 dias. O preço é sustentado pela banda inferior, o que sugere que a pressão de venda continua presente, mas não é extrema.

Gráfico de preços do TRX com RSI e bandas de Bollinger. | Fonte: TradingView

O Índice de Força Relativa (RSI) está atualmente em torno de 34, o que indica um momentum de baixa, mas também um potencial de recuperação de curto prazo se a pressão de venda diminuir.

O analista SilverBullet afirmou no X que o TRX está sobrevalorizado e pode cair fortemente no curto prazo. Os traders devem ficar atentos ao suporte-chave em torno de US$ 0,27. Uma quebra desse nível pode levar o token a uma retração para US$ 0,25.

No entanto, se o TRX recuperar a linha média de Bollinger e cruzar o nível de resistência de US$ 0,30, poderá haver uma alta de curto prazo para US$ 0,32.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.