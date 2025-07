Jerome Powell rebate Trump e está na mira de Cynthia Lummis

Resumo da notícia

Senadora Cynthia Lummis pede a renúncia de Jerome Powell por sufocar o setor cripto.

Federal Reserve é acusado de viés político contra inovação financeira nos EUA.

Medidas do Fed levantam temor de fuga de capitais e enfraquecimento do DeFi.

Conflito entre Powell e Trump esquenta cenário eleitoral e pressiona taxa de juros.

Pré-venda do Snorter Bot ganha tração como alternativa para investidores cripto.

A pressão sobre Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed) dos Estados Unidos, ganhou novos contornos na quinta-feira (24/07).

Isso porque dois episódios envolvendo Powell ganharam as manchetes nos EUA. Enquanto Powell enfrentava uma constrangedora correção pública frente a Donald Trump, outra frente de embate se abria no Senado.

A senadora Cynthia Lummis, uma das vozes mais influentes a favor das criptomoedas em Washington, pediu abertamente a renúncia de Powell. Cynthia acusa o Fed de adotar políticas anti-cripto que ameaçam a competitividade dos Estados Unidos no setor de ativos digitais.

Lummis acusa Powell de sufocar inovação no setor de criptoativos

Durante audiência no Senado, Cynthia Lummis não poupou críticas a Jerome Powell. Segundo a parlamentar, o Fed tem agido com viés político e prejudicialmente ao crescimento das fintechs e empresas cripto nos EUA.

Em suma, isso estaria limitando o acesso a serviços bancários para empresas legítimas do setor. Ela comparou a atuação do banco central ao que chamou de ‘Operação Chokepoint 2.0’, uma referência a práticas anteriores que dificultavam a atuação de setores considerados controversos.

Na visão da senadora, a atual política monetária e bancária adotada por Powell está minando a integridade do sistema financeiro americano. Com isso, acaba colocando o país em desvantagem no cenário global da inovação financeira.

Os dias do Fed esconder seu viés político e má gestão acabaram. A supervisão bancária está sendo usada como ferramenta de exclusão regulatória, o que é inaceitável, declarou Lummis.

Temor de fuga de capitais e estagnação do DeFi

As críticas de Lummis refletem uma preocupação crescente entre investidores de criptomoedas promissoras.

A postura do Fed sob Jerome Powell tem sido vista como um obstáculo à expansão do mercado cripto nos EUA, especialmente em um momento em que protocolos DeFi, exchanges e plataformas de staking enfrentam dificuldades para manter operações com suporte bancário doméstico.

Bitcoin e Ethereum já vinham operando com certa instabilidade diante das incertezas regulatórias, mas as falas da senadora reforçam temores de que os EUA possam continuar perdendo protagonismo para outras jurisdições mais abertas à tecnologia blockchain.

Empresas americanas, aliás, estudam migrar para países com maior clareza regulatória, como Emirados Árabes, Suíça e até o Brasil, que avança em sua própria regulamentação do setor.

A disputa entre Trump e Powell ganha tons eleitorais

No mesmo dia do pronunciamento de Lummis, Jerome Powell protagonizou outro momento de tensão ao ser confrontado por Donald Trump durante uma visita às instalações do Federal Reserve.

Usando capacetes de segurança, ambos participaram de um tour pelo edifício. Porém, em certo momento, Trump acusou publicamente o Fed de gastar mais de US$ 3,1 bilhões na reforma.

Powell prontamente rebateu: ‘Isso não é verdade. Não ouvi isso de ninguém’. Segundo ele, o valor mencionado incluía outro prédio federal construído há cinco anos. Então Trump respondeu que investigaria o caso.

Esse embate evidencia o quanto Powell se tornou uma figura central no debate eleitoral. Nomeado pelo próprio Trump em 2017, o presidente do Fed agora é pressionado pelo presidente a cortar os juros ainda em 2025, ou deixar o cargo.

Mercado cripto pode ser peça-chave no embate regulatório

A crescente politização do Federal Reserve, conforme apontam analistas, pode influenciar diretamente o rumo das políticas econômicas ligadas aos criptoativos.

Embora Powell defenda a manutenção da taxa básica de juros como forma de preservar a estabilidade econômica, parte do mercado cripto vê a resistência em afrouxar a política monetária como um entrave ao desenvolvimento de novos modelos financeiros descentralizados.

Além disso, a restrição ao acesso bancário para empresas do setor tem travado iniciativas de inovação em áreas como finanças descentralizadas (DeFi), stablecoins e tokenização de ativos.

Para especialistas, o pedido de renúncia feito por Lummis é um marco no debate sobre o futuro da política monetária digital nos EUA.

Pressão sobre Jerome Powell deve aumentar

Ainda que Powell siga firme na condução técnica da política monetária, o clima político ao redor de seu nome está longe de melhorar.

Afinal, com Trump acirrando o discurso durante a pré-campanha presidencial e figuras do Congresso exigindo mudanças na abordagem do Fed em relação ao setor cripto, a cadeira de Powell se torna alvo constante.

Enquanto isso, o mercado segue atento. A expectativa é de que o Fed adote uma abordagem mais transparente e equilibrada em relação às criptomoedas, ou arrisque ver o país perder liderança em um dos setores mais promissores da economia global.

Mercado reage à instabilidade nos EUA e busca novas alternativas de investimento

Com as incertezas no setor de ativos digitais, muitos investidores estão buscando alternativas fora do radar regulatório tradicional.

Nesse cenário, as criptomoedas em pré-venda se destacam como uma oportunidade estratégica. Afinal, oferecem entrada antecipada em projetos inovadores.

Em vez de apostar apenas em ativos consolidados como Bitcoin e Ethereum — hoje diretamente impactados por tensões políticas e medidas intervencionistas — investidores atentos estão voltando seus olhos para novas iniciativas. E um dos nomes que vem chamando a atenção nesse novo ciclo é o Snorter Bot.

Snorter Bot: o bot inteligente que promete revolucionar o investimento cripto

Em suma, o Snorter Bot é um projeto em pré-venda que combina inteligência artificial, dados em tempo real e copy trading automatizado para entregar aos usuários uma nova forma de operar no mercado cripto.

A proposta da plataforma é simples, mas poderosa, isto é, permitir que até mesmo investidores iniciantes possam copiar estratégias de traders de alto desempenho com apenas alguns cliques.

Entre os diferenciais do Snorter Bot estão:

Algoritmos avançados de IA, que analisam o comportamento de milhares de carteiras on-chain para identificar sinais de entrada e saída em tempo real.

Integração com grandes corretoras, permitindo execução automatizada e sem delay.

Sistema de reputação de traders, para que os usuários escolham com base em dados transparentes e resultados auditáveis.

Interface intuitiva, pensada tanto para novatos quanto para experientes.

A pré-venda do token nativo do Snorter Bot (SNORT) está em curso com preço extremamente acessível, e analistas do setor já projetam um forte upside para o ativo quando chegarem as listagens em exchanges.

Com uma comunidade crescente, suporte multiplataforma e roadmap ambicioso, que inclui lançamento de app e integração com protocolos DeFi, o Snorter Bot surge como um dos candidatos a 100x mais promissores do ano.

Para quem busca retornos agressivos e acesso antecipado a soluções que unem IA e finanças, vale a pena acompanhar de perto essa pré-venda antes que o mercado mais amplo desperte para seu potencial.

Invista já no Snorter Bot

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.