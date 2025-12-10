Justiça dos EUA condena homem que roubou US$ 263 mi em BTC

Resumo da notícia

Quadrilha roubou mais de US$ 263 milhões em Bitcoin.

Esquema usava invasões, engenharia social e furtos físicos.

DOJ enquadrou grupo sob lei RICO contra organizações criminosas.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) confirmou mais um desdobramento em um dos maiores casos de roubo de criptomoedas já registrados nos EUA. Na segunda-feira (8/12), Evan Tangeman, um jovem de 22 anos da Califórnia, declarou-se culpado por um esquema milionário de BTC.

Segundo o comunicado do DOJ, Tangeman admitiu ter integrado a organização criminosa Social Engineering Enterprise (SE Enterprise).

Trata-se de um grupo especializado em invasões, golpes de engenharia social e furtos físicos de carteiras de hardware.

Os golpistas drenaram mais de US$ 263 milhões em Bitcoin de uma única vítima em Washington, D.C. Além disso, drenaram centenas de milhões adicionais com roubos em todo o país.

Esquema nasceu em plataformas de games

As investigações indicam que a SE Enterprise atuou entre outubro de 2023 e maio de 2025.

O grupo operava em diversos estados, como Califórnia, Nova York, Connecticut e Flórida. Também mantinha colaboradores no exterior.

A denúncia mostra que a organização mantinha funções especializadas, incluindo hackers responsáveis por invadir bancos de dados e golpistas que se passavam por atendentes de exchanges para obter credenciais.

Tangeman atuava na lavagem de dinheiro. Ele convertia os ativos digitais roubados em dinheiro vivo. Também alugava imóveis e carros de luxo com identidades falsas. Aliás, ele chegou a repassar cerca de US$ 3 milhões em espécie ao líder do grupo, Malone Lam.

Além disso, o criminoso monitorou câmeras internas da casa de Lam durante uma operação do FBI. Também ordenou a destruição de dispositivos eletrônicos usados nas atividades do grupo. Ou seja, tinha participação ativa em diversos momentos.

Um dos crimes centrais do processo envolve o roubo de 4.100 BTC, avaliados na época em US$ 263 milhões, valor que hoje supera os US$ 370 milhões.

A quantia pertencia a um morador de Washington, D.C., identificado pelos criminosos após o grupo acessar e cruzar bancos de dados vazados.

DOJ usa lei RICO para enquadrar a quadrilha

As autoridades federais estão processando o grupo sob a lei RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations), legislação voltada ao combate a organizações criminosas estruturadas.

A lei, criada nos anos 1970 para enfrentar a máfia, tem sido cada vez mais aplicada a casos de fraude digital e crimes cripto.

De acordo com o DOJ, o dinheiro roubado financiou uma vida de luxo, incluindo uma frota de 28 carros exóticos, alguns deles avaliados em mais de US$ 3 milhões.

O suposto líder, Malone Lam, já havia sido preso em setembro deste ano ao lado de Jeandiel Serrano.

Além da confissão de Tangeman, a Justiça deflagrou uma nova acusação contra três réus.

