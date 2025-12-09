Resumo da notícia

EUA autorizam a venda dos chips NVIDIA H200 para a China após meses de embargo.

Parte dos lucros será repassada ao governo dos EUA.

Analistas alertam que oscilações no setor de IA podem aumentar a volatilidade das criptomoedas.

A corrida por IA impulsiona projetos Web3 baseados em inteligência artificial.

As discussões entre Estados Unidos e China sobre o fornecimento de chips avançados de inteligência artificial (IA) voltaram a ganhar as manchetes hoje.

Isso porque a disputa tecnológica entre as duas maiores economias do mundo, antes marcada por restrições rígidas, ganhou novos contornos.

Hoje o governo norte-americano anunciou que vai flexibilizar parte das limitações impostas ao setor.

O ponto de virada envolve a liberação para que empresas americanas voltem a vender determinados chips de IA ao mercado chinês.

O anúncio foi muito bem recebido pelo setor de IA, que estava insatisfeito após um período de embargo que afetou profundamente gigantes como NVIDIA e AMD.

China volta a ter acesso a chips de IA

Segundo fontes envolvidas nas negociações, Trump autorizou a retomada das exportações do modelo H200 da NVIDIA. Mas os chips da linha Blackwell continuam proibidos.

A decisão teria sido tomada após encontros privados com executivos de alto nível de grandes empresas como Intel e NVIDIA.

Esses grupos teriam apresentado propostas para amenizar riscos geopolíticos, incluindo compromissos financeiros e compartilhamento de receitas.

Aliás, a China chegou a anunciar um boicote aos chips americanos durante o embargo, o que elevou ainda mais as tensões.

A nova diretriz, porém, permite que compradores chineses adquiram os chips aprovados, desde que respeitem regras de monitoramento e repassem parte dos lucros ao governo dos EUA (cerca de 25%).

Esse movimento é visto como uma tentativa de reduzir atritos econômicos sem comprometer a vantagem estratégica dos EUA na corrida da inteligência artificial.

Como a disputa por IA pode impactar a volatilidade das criptomoedas

A mudança ocorre em meio a discussões crescentes sobre uma possível ‘bolha de IA’, alimentada pela rápida valorização de ações ligadas ao setor.

Aliás, Trump tem acompanhado de perto o tema, especialmente após quedas recentes nos índices acionários e sinais de instabilidade financeira.

O argumento de analistas é que movimentos bruscos no setor de tecnologia tendem a repercutir no mercado de criptomoedas, que historicamente reage a ciclos de otimismo e risco semelhantes aos das big techs.

Ou seja, caso uma nova onda de entusiasmo por IA ganhe força, ativos digitais podem experimentar uma fase de alta volatilidade.

Os principais pontos observados pelo mercado incluem:

O impacto financeiro da retomada das vendas de chips para empresas americanas;

O repasse de 25% dos lucros da NVIDIA ao governo dos EUA;

O efeito que a incerteza no setor de IA pode ter sobre o comportamento dos investidores em criptomoedas.

IA impulsiona o interesse em projetos cripto

A reabertura do mercado de chips de IA entre os EUA e a China sugere uma nova etapa da corrida da inteligência artificial.

E esse movimento pode gerar efeitos diretos no setor cripto. Afinal, os investidores já começam a observar projetos de blockchain que exploram o mesmo eixo tecnológico.

Nesse cenário, plataformas que unem IA, conteúdo digital e Web3 ganham relevância. Entre elas, o SUBBD aparece como um dos nomes mais comentados.

SUBBD: a plataforma que combina IA, Web3 e economia dos criadores

O SUBBD é um projeto cripto que pretende redefinir a economia dos criadores ao unir blockchain e ferramentas avançadas de inteligência artificial.

Seu objetivo é oferecer um ambiente onde criadores podem publicar conteúdo exclusivo, realizar transmissões ao vivo, receber pagamentos diretos em cripto e recompensar fãs com vantagens VIP.

O token SUBBD, atualmente em pré-venda, atua como centro econômico da plataforma, liberando acesso a conteúdos premium, descontos, pagamentos e recompensas de staking.

A credibilidade do projeto está reforçada por auditorias da SolidProof e Coinsult, que confirmaram a ausência de falhas nos códigos.

A proposta do SUBBD também se destaca pela organização automática de conteúdo, ferramentas de edição, respostas inteligentes a fãs e até recursos de criação de mídia via IA.

Por fim, com mais de 2.000 criadores já inscritos e um roadmap ambicioso, o SUBBD busca posicionar-se como uma alternativa Web3 sólida a plataformas tradicionais como Patreon e OnlyFans.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.