Novo token Maxi Doge arrecada US$ 3,8 milhões em ICO

Resumo da notícia

Maxi Doge supera US$ 3,8 milhões e entra na reta final da pré-venda.

‘Moonvember’ pode marcar retorno das memecoins após um Uptober morno.

Baleia investe quase US$ 700 mil, sinalizando forte confiança no projeto.

MAXI busca resgatar o espírito viral e comunitário original do Dogecoin.

O novo ‘cão alfa’ do mercado, Maxi Doge (MAXI), já ultrapassou US$ 3,8 milhões arrecadados na pré-venda de seu token. Agora, faltam apenas 15 horas para o fim da rodada atual antes do próximo aumento de preços.

O ‘Uptober’ está decepcionando, já que o mês está terminando com o mercado praticamente estável, com queda de 0,04%. Diante disso, os traders agora voltam suas atenções para o ‘Moonvember’, historicamente um dos meses mais fortes para o mercado cripto.

E quando o apetite por risco retorna, a corrida por retornos explosivos costuma levar o capital diretamente para as memecoins.

Enquanto o Dogecoin (DOGE) mantém suporte acima de US$ 0,20, sinalizando uma possível fase de acumulação antes de um movimento mais forte, muitos investidores parecem apenas aguardar um catalisador que reacenda a ‘mememania’.

E quando o assunto é energia ‘memética’ pura, do tipo que definiu o ciclo de 2024, o Maxi Doge aparece como destaque absoluto. Este parente musculoso do Dogecoin carrega o mesmo DNA lunático que transformou o DOGE em lenda.

Mas corra, pois, com poucas horas restantes no preço atual, o tempo está se esgotando para garantir MAXI ao menor preço. Em poucas horas, haverá o próximo salto de valor na rodada seguinte.

DOGE desperta, mas o token Maxi Doge está pronto para assumir o posto

A CEO da Focus W3b Agency, Diana Sanchez, foi uma das primeiras a apontar o movimento, chamando de ‘a ressurreição das memecoins’.

🚨 The Resurrection of the Meme Coin $DOGE is up +43% this year, showing strength most are ignoring.

While many altcoins are still asleep, Dogecoin is holding strong above $0.20 a key support zone 🐕 Critical level to watch: $0.218

If it breaks with volume… the half-dollar… pic.twitter.com/ZitUzvFgkA — Diana Sanchez (@DianaSanchez_04) October 27, 2025

Segundo ela, o ganho acima de 40% do DOGE neste ano e sua estabilidade acima de US$ 0,20 indicam uma força silenciosa se formando enquanto grande parte do mercado segue inerte.

Sanchez destacou US$ 0,218 como nível crítico para uma retomada, podendo projetar a moeda novamente para a região dos US$ 0,50.

Sua visão coincide com análises recentes mostrando que a quebra de resistência em US$ 0,2026 confirma fase de acumulação e momento de alta.

Assim como o Bitcoin é referência para o mercado cripto em geral, o DOGE costuma ser termômetro das melhores memecoins. E com a quase inevitável redução de juros pelo Fed nesta próxima quarta, o mercado pode estar prestes a mudar novamente para o modo ganancioso.

Se o ciclo passado ensinou algo, é que os tokens movidos pela ‘pura essência meme’ costumam liderar o rali, impulsionando gráficos e comunidades. E neste momento, um novo candidato parece pronto para assumir o bastão: o Maxi Doge.

A memecoin para o ‘Moonvember’

O Moonvember pode definir qual memecoin liderará a próxima onda de alta.

No ano passado, tokens anônimos lançados em plataformas como Pump.fun, como Fartcoin (FARTCOIN) e Peanut the Squirrel (PNUT), por exemplo, explodiram do anonimato para o estrelato. Um cenário semelhante pode estar no radar agora.

Se existe um token construído para esse momento, é o Maxi Doge. Ele foi projetado para ter mais força, velocidade e potência memética do que qualquer concorrente.

Além disso, o MAXI resgata a energia caótica e avassaladora que impulsionou o Dogecoin ao topo histórico, antes do DOGE se tornar ‘corporativo’, com ETF próprio e alta formalização.

Portanto, o Maxi Doge promete a volta do espírito ‘underdog’ original, focando em um varejo unido, humor viral e um toque de loucura organizada.

E essa narrativa já está conquistando apoiadores pesados: uma baleia comprou quase US$ 700 mil em MAXI em duas operações. Esse é um forte sinal de confiança no Moonvember.

Ain't no pump if there ain't a pump. pic.twitter.com/jv3tFJMp4d — MaxiDoge (@MaxiDoge_) October 18, 2025

Ainda dá tempo de entrar no bando antes do próximo rali

Enquanto o mercado geral permanece cauteloso, quem se posiciona cedo pode capturar os maiores ganhos. O Maxi Doge segue em pré-venda, mas não por muito tempo.

A rodada atual terminará logo, e o lançamento em corretoras está previsto para o próximo mês. Ou seja, esta pode ser uma das últimas oportunidades de comprar MAXI abaixo do valor esperado para listagem.

Para participar, basta acessar o site oficial da pré-venda e conectar-se via Best Wallet, uma das melhores carteiras do mercado. É possível comprar com ETH, BNB, USDT, USDC ou cartão bancário.

Tokens comprados já podem ser colocados em staking desde agora, com rendimento anual dinâmico de 80%. Para maior segurança, o contrato inteligente foi auditado pelas empresas Coinsult e SOLIDProof.

Acompanhe o Maxi Doge no X e no Telegram e fique por dentro de tudo sobre o projeto.

Aproveite a pré-venda do $MAXI

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.