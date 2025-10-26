Resumo da notícia

O diretor de tecnologia (CTO) da Ripple, David Schwartz, emitiu um alerta severo à comunidade XRP. Ele está preocupado com um novo surto de golpes de phishing direcionados a usuários de carteiras físicas (hardware wallets).

Segundo Schwartz, há um aumento expressivo de e-mails falsos que se passam por comunicações oficiais de fabricantes de carteiras. Com eles, os golpistas solicitam supostas atualizações de segurança ou verificações urgentes.

O CTO reforçou que nenhum usuário deve confiar nesses contatos sem confirmar diretamente pelos canais oficiais.

Há um enorme aumento de e-mails pedindo para realizar verificações de segurança em carteiras físicas. Ignore essas mensagens, a menos que você possa confirmar a autenticidade e NUNCA insira sua seed phrase em nada além da própria carteira física.

Huge increase in phishing emails claiming hardware wallet security upgrades or verification processes. Ignore any such messages you receive unless you can independently confirm them and NEVER enter a hardware wallet's seed phrase into anything other than the hardware wallet. — David 'JoelKatz' Schwartz (@JoelKatz) October 21, 2025

CTO da Ripple alerta para golpes cada vez mais sofisticados

O alerta surge em um momento em que os golpes de phishing se tornam mais complexos, imitando com perfeição sites e comunicações de plataformas legítimas, como Coinbase, Ledger e Trezor.

Schwartz destacou que até mesmo usuários experientes de hardware wallets, tidas como o método mais seguro de custódia, estão sendo enganados por engenharia social, com mensagens que simulam procedimentos de segurança obrigatórios.

Ele reforçou a regra de ouro para investir em criptomoedas com segurança, isto é, a seed phrase (frase-semente) nunca deve ser digitada em links, formulários online ou aplicativos — apenas diretamente no dispositivo físico.

Casos reais reforçam o alerta

Após a publicação de Schwartz, diversos membros da comunidade XRP compartilharam experiências pessoais.

Só para ilustrar, um usuário identificado como JT Marlin XRP Financial relatou que um amigo perdeu US$ 20 mil após cair em um golpe que se passava por um suporte da Coinbase.

O contato induziu a vítima a ‘restaurar’ sua carteira Trust Wallet, o que deu controle total dos fundos aos fraudadores.

Outro membro, XRP Update, destacou que a educação do usuário e a atenção constante continuam sendo as defesas mais eficazes contra golpes digitais:

Enquanto existirem novos investidores entrando no mercado, os golpistas continuarão tentando. Vigilância é tudo.

Ripple reforça boas práticas de segurança

O aviso público do CTO da Ripple serve como um lembrete da vulnerabilidade permanente que afeta tanto iniciantes quanto investidores experientes.

Apesar do avanço das soluções de segurança, nenhum sistema é à prova de engenharia social. Afinal, o elo mais fraco ainda é o comportamento humano.

A mensagem de Schwartz reforça princípios fundamentais da autocustódia cripto:

Verifique toda comunicação diretamente nos sites oficiais;

Não confie em links recebidos por e-mail ou redes sociais;

Nunca compartilhe informações privadas, especialmente sua seed phrase;

Desconfie de qualquer oferta de atualização de segurança urgente.

A segurança cripto depende da vigilância individual, afinal, o aumento dos ataques mostra que os hackers estão evoluindo.

Assim, fica cada vez mais evidente a importância da educação contínua e da cultura de autocustódia que líderes como Schwartz buscam reforçar.

Enquanto o mercado cresce e a adoção se amplia, a proteção dos ativos digitais passa, mais do que nunca, por consciência, prevenção e responsabilidade pessoal.

