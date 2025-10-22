Resumo da notícia

Empresa tem 38,9 milhões de usuários em 60 países e US$ 48,3 mi em receita anualizada.

Expansão é liderada por Wilson Neto, com experiência em 3C Gaming, BBL Krafton e ESL.

Produto-chave é o VeriFi, tecnologia que combate bots e garante usuários verificados.

Parcerias incluem a Polygon, Ledger, Krafton e Riot Games.

Brasil deve ser hub latino-americano para IA, DeFi e games.

A KGeN, empresa global de tecnologia com foco em conectar marcas, desenvolvedores e pessoas reais em um ecossistema digital verificável, anunciou a expansão de suas operações no Brasil.

O movimento marca mais um passo na estratégia da companhia de fortalecer sua presença na América Latina. A região já responde por uma das comunidades mais ativas de usuários e desenvolvedores do mundo.

Com 38,9 milhões de usuários em 60 países, mais de 200 parcerias globais e receita anualizada de US$ 48,3 milhões, a KGeN consolida-se como uma das principais plataformas do Hemisfério Sul voltadas para a aquisição de usuários verificados e para o crescimento sustentável de projetos em games, inteligência artificial, finanças descentralizadas (DeFi) e Web3.

A empresa escolheu o Brasil como ponto central da expansão por enxergar o país como um dos mercados mais receptivos à inovação e à convergência entre entretenimento, blockchain e economia digital.

Segundo a companhia, o movimento é estratégico. Isso porque o país abriga uma base significativa de jogadores, desenvolvedores e entusiastas de cripto, além de um ecossistema de startups em rápido amadurecimento.

Liderança local e foco no mercado brasileiro

Para comandar a operação no país, a KGeN anunciou a chegada de Wilson Neto como Diretor de Novos Negócios.

Com passagens por empresas como 3C Gaming, BBL Krafton, Mutala e ESL, o executivo será responsável por estreitar parcerias com publishers, estúdios e empresas de tecnologia. Além disso, será responsável por ampliar o relacionamento com comunidades e criadores locais. Segundo Neto:

O Brasil é um dos mercados mais relevantes do mundo em termos de inovação e engajamento, seja em games, Web3, IA ou cripto. A KGeN chega para apoiar empresas e desenvolvedores na construção de audiências autênticas e qualificadas. A ideia é transformar interação em valor real para marcas e usuários.

A presença física no país também permitirá à empresa adaptar produtos e estratégias à realidade local. Portanto, contará com suporte direto em português e integração com métodos de pagamento regionais.

O objetivo é oferecer uma experiência mais fluida tanto para as empresas parceiras quanto para os usuários finais, fortalecendo a confiança no modelo de distribuição verificada.

A proposta da KGeN: combater bots e gerar valor real

A KGeN nasceu com a missão de criar um ambiente digital mais justo e transparente, no qual marcas, publishers e desenvolvedores se conectam com pessoas reais, não robôs.

Sua principal solução é o VeriFi, uma camada tecnológica proprietária que garante que a aquisição de usuários e a distribuição de conteúdo sejam feitas apenas com perfis autênticos e verificados.

O sistema utiliza uma combinação de verificação de identidade, reputação on-chain e recompensas descentralizadas. Usuários podem compartilhar seus dados de forma consentida e, em troca, recebem benefícios, pontos de reputação, tokens ou as criptomoedas mais promissoras.

Portanto, esse modelo permite transformar engajamento em valor econômico. Ou seja, é uma boa ideia tanto para as empresas que buscam público qualificado quanto para os consumidores que participam ativamente do ecossistema.

Desde seu lançamento, a KGeN se tornou líder de distribuição digital no Hemisfério Sul. Afinal, a plataforma já alcançou 6,14 milhões de usuários ativos mensais e 780 mil usuários diários.

Seu portfólio inclui parcerias com gigantes da indústria como Polygon, Ledger, Krafton e Riot Games. Trata-se de um indicativo do alcance da plataforma e da confiança do mercado em sua infraestrutura.

O papel do Brasil na estratégia global

Segundo Mark Ducasble, General Manager Latam da KGeN, o Brasil é peça-chave na expansão da empresa na América Latina:

O mercado latino-americano é extremamente dinâmico e receptivo a soluções inovadoras. Com esse aporte, poderemos acelerar nossa presença no Brasil e em outros países da região, fortalecendo parcerias locais e ampliando nossa base de usuários.

O país já figura entre as dez maiores bases de usuários da KGeN e é considerado estratégico não apenas pelo tamanho do público gamer, mas também pelo nível de adoção tecnológica. Dados recentes da PwC apontam que o mercado de games no Brasil deve movimentar US$ 2,8 bilhões até 2026. Enquanto isso, a adaptação a tecnologias de blockchain e IA segue em crescimento exponencial.

Com a expansão, a KGeN pretende formar um hub regional de inovação, conectando startups locais, estúdios de jogos independentes e marcas globais interessadas em público engajado e verificado.

Estrutura tecnológica e diferenciais

A infraestrutura da KGeN pode ter como sustentação uma rede global de clãs, comunidades de usuários organizadas por afinidade de interesse e localização. Essas comunidades servem como pontos de ativação de campanhas, testes de produtos e distribuição de recompensas, permitindo que empresas tenham alcance orgânico com alto grau de autenticidade.

Além disso, a empresa opera o Protocolo POGE (Proof of Genuine Engagement), um sistema de reputação que mede a legitimidade e a frequência de interações dos usuários. Portanto, o objetivo é garantir que marcas e desenvolvedores recebam dados confiáveis sobre comportamento e performance de campanhas.

Na prática, isso cria uma economia circular de atenção. O usuário é recompensado pelo engajamento, as marcas ganham insights de público real e os desenvolvedores constroem reputação mensurável em uma estrutura on-chain auditável.

A KGeN também oferece soluções corporativas como lojas descentralizadas, programas de fidelidade on-chain e integrações API voltadas para IA e DeFi, o que a coloca em uma posição única no mercado global de aquisição de usuários.

Impacto no ecossistema brasileiro de tecnologia e jogos

A entrada da KGeN no Brasil ocorre em um momento em que o país busca consolidar-se como referência na integração entre games, blockchain e IA. O movimento reforça a posição do Brasil como destino estratégico para investimentos em tecnologia e inovação.

Para startups locais e estúdios independentes, a chegada da KGeN representa acesso direto a ferramentas de crescimento global, sem depender de redes de anúncios tradicionais.

Além disso, o modelo da empresa pode ajudar a reduzir fraudes e desperdício de investimento em marketing. Um problema recorrente na aquisição de usuários em escala.

Ao conectar comunidades locais a parceiros globais, a plataforma pode acelerar a profissionalização da economia gamer e estimular novos modelos de monetização para criadores, jogadores e marcas. Wilson Neto conclui:

A KGeN está construindo uma nova base para a interação digital, onde engajar e crescer significam também criar valor real. O Brasil é parte essencial dessa história.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.