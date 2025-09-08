Kinto encerra operações após exploit de US$ 1,6 milhão

Resumo da notícia

Exploit drenou cerca de US$ 1,6 milhão em ETH e USDC da Kinto.

Token $K desabou mais de 90% e ampliou a desconfiança.

Equipe anunciou encerramento das atividades após 2 meses sem remuneração.

Caso reforça importância da custódia própria em soluções seguras como a Best Wallet.

O projeto Kinto, desenvolvido como uma solução Layer 2 do Ethereum, anunciou o encerramento de suas operações após sofrer um exploit que resultou em perdas estimadas em US$ 1,6 milhão em julho de 2025.

O incidente provocou a derrocada do token K, que chegou a perder 90% do valor de mercado em poucas horas. Ele até ensaiou uma recuperação em agosto. No entanto, voltou a despencar.

Como foi o ataque à plataforma Kinto

Segundo informações oficiais, o exploit ocorreu por meio de mintagem maliciosa na rede Arbitrum, que afetou diretamente os tokens K.

Assim, pools de liquidez em protocolos como Uniswap e Morpho foram drenados, causando impacto severo na liquidez do ativo e no valor total do ecossistema. O prejuízo estimado inclui cerca de US$ 1,55 milhão em ETH e USDC durante o ataque.

Apesar da gravidade do caso, autoridades regulatórias ainda não se manifestaram formalmente. Mas especialistas apontam que falhas como essa devem acelerar a pressão por padrões de auditoria mais rígidos em projetos de novas criptomoedas DeFi.

Reação do time da Kinto

O CEO Ramon Recuero liderou a resposta, atribuindo o problema a falhas técnicas nos contratos. Ele declarou que a equipe estava trabalhando em um plano de recuperação e prometeu compensar os usuários prejudicados:

Este foi um erro técnico acidental, e nossa equipe está se esforçando para corrigir o problema. Trabalharemos para compensar os usuários afetados.

Para reforçar a investigação, a Kinto se aliou a empresas especializadas em segurança blockchain, como Hypernative e Seal 911, que conduzem análises forenses e colaboram na definição de uma estratégia de resposta.

No entanto, no domingo (7/9), a equipe anunciou no X que não tem condições de seguir em frente. Aliás, o comunicado inclui a informação de que a equipe estava trabalhando sem remuneração desde julho, ainda na esperança de colocar o projeto de volta nos trilhos.

Perspectivas para o setor DeFi

Com a exploração, o token $K entrou em colapso, registrando uma queda de aproximadamente 90% em seu valor e ampliando a desconfiança em torno do setor de finanças descentralizadas.

A súbita fuga de capital evidenciou a fragilidade de protocolos emergentes, principalmente no que diz respeito à segurança e à governança de contratos inteligentes.

O caso da Kinto remete a outros incidentes notórios no setor, como os hacks da BSC Bridge, que também resultaram em perdas milionárias.

Em ambos os episódios, a exploração de vulnerabilidades em contratos permitiu a drenagem rápida de fundos e expôs falhas sistêmicas do ecossistema DeFi.

Especialistas ressaltam que o fortalecimento de auditorias transparentes e parcerias recorrentes com empresas de segurança pode ser fundamental para evitar crises semelhantes no futuro.

O fechamento da Kinto ocorre em um momento em que o mercado busca recuperar a confiança após uma série de exploits e vulnerabilidades.

Embora o projeto tenha anunciado esforços para compensar usuários, a falha deve reforçar o debate sobre a sustentabilidade e a resiliência dos protocolos de segunda camada no Ethereum.

Segurança em primeiro lugar: o risco constante de hacks no setor cripto

O caso da Kinto reforça uma realidade conhecida por investidores, isto é, sempre existe risco de exploits, hacks e roubos no ecossistema de criptomoedas.

Afinal, protocolos DeFi, bridges e até exchanges centralizadas já foram vítimas de ataques que causaram perdas milionárias, afetando tanto grandes fundos quanto usuários comuns.

Por isso, especialistas destacam que a melhor forma de proteção é manter a custódia dos próprios tokens. Em vez de deixar ativos em plataformas vulneráveis, você deve transferi-los para uma carteira confiável, mantendo o controle direto de suas chaves privadas.

