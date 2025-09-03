Cofundador da Ethereum diz que ETH pode superar o Bitcoin

Resumo da notícia

Joseph Lubin, cofundador da rede Ethereum, prevê que o ETH pode se valorizar 100 vezes.

Cotação projetada chegaria a R$ 2,3 milhões por unidade.

Fundador da Consensys acredita que Ethereum vai superar o Bitcoin em valor.

Joseph Lubin, cofundador da Ethereum e da Consensys, reacendeu o otimismo sobre o futuro do ETH em uma publicação recente no X.

I am 100% aligned with almost all of what Tom @fundstrat says here. Yes, Wall Street will stake because they currently pay for their infrastructure and Ethereum will replace much of the many siloed stacks they operate on (e.g. JPMorgam probably operates on several siloed stacks… https://t.co/bW93kkX1gW — Joseph Lubin (@ethereumJoseph) August 30, 2025

Segundo ele, a criptomoeda pode se valorizar até 100 vezes e atingir a marca de R$ 2,3 milhões por unidade. Atualmente, a moeda é negociada a US$ 4.358,15, ou cerca de R$ 23,8 mil na cotação do dólar.

Ethereum pode liderar o mercado cripto, diz Lubin

Lubin foi categórico ao afirmar que o Ether pode superar o Bitcoin como principal ativo digital do mercado. Hoje, o valor de mercado do Ethereum é de US$ 527 bilhões. Portanto, ainda está distante do Bitcoin, que tem valor de mercado de US$ 2,21 trilhões. Mas há um alto potencial de crescimento.

O executivo destacou que a maioria das pessoas ainda subestima o alcance da tecnologia. Para ele, uma economia totalmente descentralizada e impulsionada por inteligência híbrida humano-máquina terá crescimento exponencial.

Lubin vê o ETH como a ‘mercadoria de confiança descentralizada de maior octanagem’, o que poderia transformar o ativo na principal commodity digital.

Afinal, se a sua previsão se concretizar, o Ethereum inverterá a base monetária do Bitcoin e assumirá o topo do setor cripto. Atualmente, o ETH já lidera entre as melhores altcoins.

Rede vem evoluindo em infraestrutura

O otimismo de Lubin ocorre em um momento em que a rede Ethereum continua a evoluir em infraestrutura, com foco em escalabilidade e eficiência.

Além disso, a moeda vem se valorizando graças ao sucesso dos ETFs de ETH.

Por outro lado, o Bitcoin segue reforçando sua narrativa como reserva de valor. Portanto, o embate entre as duas maiores criptomoedas deve permanecer no radar dos investidores.

O cofundador da Consensys resumiu sua visão de forma enfática:

Confiança descentralizada é tudo o que você precisa.

Além disso, Lubin fez questão de reforçar no X o papel da rede Ethereum como plataforma para contratos inteligentes, DeFi e inovação na Web3.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.