Cofundador da Ethereum diz que ETH pode superar o Bitcoin

Joseph Lubin, cofundador da Ethereum e da Consensys, reacendeu o otimismo sobre o futuro do ETH.

  • Joseph Lubin, cofundador da rede Ethereum, prevê que o ETH pode se valorizar 100 vezes.
  • Cotação projetada chegaria a R$ 2,3 milhões por unidade.
  • Fundador da Consensys acredita que Ethereum vai superar o Bitcoin em valor.

Joseph Lubin, cofundador da Ethereum e da Consensys, reacendeu o otimismo sobre o futuro do ETH em uma publicação recente no X.

Segundo ele, a criptomoeda pode se valorizar até 100 vezes e atingir a marca de R$ 2,3 milhões por unidade. Atualmente, a moeda é negociada a US$ 4.358,15, ou cerca de R$ 23,8 mil na cotação do dólar.

Ethereum pode liderar o mercado cripto, diz Lubin

Lubin foi categórico ao afirmar que o Ether pode superar o Bitcoin como principal ativo digital do mercado. Hoje, o valor de mercado do Ethereum é de US$ 527 bilhões. Portanto, ainda está distante do Bitcoin, que tem valor de mercado de US$ 2,21 trilhões. Mas há um alto potencial de crescimento.

O executivo destacou que a maioria das pessoas ainda subestima o alcance da tecnologia. Para ele, uma economia totalmente descentralizada e impulsionada por inteligência híbrida humano-máquina terá crescimento exponencial.

Lubin vê o ETH como a ‘mercadoria de confiança descentralizada de maior octanagem’, o que poderia transformar o ativo na principal commodity digital.

Afinal, se a sua previsão se concretizar, o Ethereum inverterá a base monetária do Bitcoin e assumirá o topo do setor cripto. Atualmente, o ETH já lidera entre as melhores altcoins.

Rede vem evoluindo em infraestrutura

O otimismo de Lubin ocorre em um momento em que a rede Ethereum continua a evoluir em infraestrutura, com foco em escalabilidade e eficiência.

Além disso, a moeda vem se valorizando graças ao sucesso dos ETFs de ETH.

Por outro lado, o Bitcoin segue reforçando sua narrativa como reserva de valor. Portanto, o embate entre as duas maiores criptomoedas deve permanecer no radar dos investidores.

O cofundador da Consensys resumiu sua visão de forma enfática:

Confiança descentralizada é tudo o que você precisa.

Além disso, Lubin fez questão de reforçar no X o papel da rede Ethereum como plataforma para contratos inteligentes, DeFi e inovação na Web3.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.

