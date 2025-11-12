Resumo da notícia

A MEXC lançou duas promoções em novembro com prêmios que chegam a 5.000 USDT.

Novos usuários podem ganhar 15 USDT ao depositar e negociar na plataforma.

A campanha Lucky Draw distribui prêmios de 1 a 5.000 USDT até 1º de dezembro.

Com taxas baixas e alta liquidez, a MEXC segue entre as exchanges mais completas do mercado cripto.

A plataforma MEXC lançou duas promoções em novembro que oferece cripto de graça para investidores cripto. No total, será possível ganhar até 5 mil USDTs em uma das campanhas da exchange.

Com vigência até 1º de dezembro, as campanhas buscam atrair novos usuários, além de estimular investidores que já fazem parte do negócio.

Em um dos casos, é possível ganhar 15 USDT, ou seja, cerca de R$ 80 de bônus para novos usuários.

Fiat New User Gift: cripto de graça para novos usuários

A promoção ‘Fiat New User Gift’ da MEXC é voltada para novos usuários na plataforma. O primeiro passo consiste em realizar o cadastro na campanha com cripto de graça.

Depois disso, o usuário precisa depositar pelo menos US$ 100 em qualquer moeda fiduciária. O depósito pode acontecer através de transferência bancária e cartões de crédito e débito. Também valem as transações P2P na exchange.

Além disso, é preciso negociar pelo menos US$ 50 no mercado de futuros da plataforma, para participar da promoção. Assim, o saldo de US$ 15 será entregue para os investidores, sete dias após concluírem todas essas etapas.

Desse modo, a promoção acontece entre os dias 1º de novembro a 1º de dezembro de 2025.

Fiat & P2P Lucky Draw: ganhe até 5 mil USDTs

Desde o dia 3 de novembro a campanha ‘Fiat & P2P Lucky Draw’ da MEXC oferece até US$ 5 mil em criptomoedas para investidores no mercado. Sendo assim, o prêmio é pago em USDT.

Desse forma, o valor total pode variar entre 1 a 5 mil USDTs, e dependerá do valor que o usuário acertar na roleta. Ou seja, é possível ganhar quantias como 500 USDTs, US$ 30 e US$ 50, além de chances extras para rodar a roleta da promoção da MEXC.

Assim como a campanha anterior, a promoção ‘Fiat & P2P Lucky Draw’ termina no dia 1º de dezembro.

MEXC se destaca no mercado cripto

No total, a MEXC possui mais de 2,8 mil criptomoedas listadas e cerca de 3 mil pares de negociação spot.

Assim, a exchange se posiciona entre as exchanges mais completas e confiáveis do setor cripto, reconhecida por sua liquidez robusta e custos operacionais baixos. As ações promocionais da empresa buscam aquecer o mercado cripto.

Principais diferenciais da exchange:

Taxas competitivas : 0% para makers e até 0,050% para takers;

: 0% para makers e até 0,050% para takers; Desempenho superior : motor de negociação capaz de processar 1,4 milhão de ordens por segundo;

: motor de negociação capaz de processar 1,4 milhão de ordens por segundo; Segurança sólida : infraestrutura com servidores independentes e reservas comprovadas acima de 100%;

: infraestrutura com servidores independentes e reservas comprovadas acima de 100%; Variedade de produtos : trading spot, futuros, copy trading, empréstimos e P2P com escrow;

: trading spot, futuros, copy trading, empréstimos e P2P com escrow; Ecossistema completo: carteira própria, cartão MEXC Mastercard e suporte multilíngue.

Portanto, esses recursos fazem da plataforma MEXC uma escolha popular entre novatos e traders profissionais, que buscam eficiência, estabilidade e oportunidades em um só ambiente.

Como participar das promoções da MEXC em novembro

É fácil participar da promoção da exchange, e qualquer usuário pode se inscrever. Siga o passo a passo:

Acesse o site oficial da MEXC; Crie sua conta gratuita e confirme o e-mail; Faça um depósito fiat ou P2P de, no mínimo, 100 USDT; Realize uma operação de futuros de 50 USDT ou mais para desbloquear o bônus de 15 USDT.

Participe do Lucky Draw e concorra a prêmios garantidos entre 1 e 5 mil USDT.

Com isso, você transforma seu primeiro depósito em uma oportunidade real de ganhos.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.