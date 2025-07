Por que Best Wallet cresce tão rápido no Brasil?

Resumo desta notícia:

Mesmo após o Bitcoin (BTC) atingir um novo recorde de US$ 120 mil no dia 14/07, acumular satoshis (“stacking sats”) ainda pode ser uma jogada inteligente. Afinal, o principal ativo do mercado pode estar apenas no início de um novo ciclo de alta, com analistas mirando US$ 130 mil como o próximo grande objetivo.

O fato é que, a cada dia mais, cresce a expectativa de uma temporada otimista para o mercado cripto, especialmente com a chegada dos meses historicamente fortes de outubro e novembro. Mas com a possibilidade de um novo recorde no horizonte, a pergunta que fica é: sua carteira está pronta?

Best Wallet ultrapassa US$ 13,9 milhões em pré-venda

A Best Wallet (BEST), carteira Web3 em ascensão criada tanto para traders quanto para investidores de longo prazo, acaba de ultrapassar a marca de US$ 13,9 milhões arrecadados em seu pré-lançamento de criptomoedas. E esse número pode crescer ainda mais nas próximas horas.

Preferida por quem enxerga cripto como uma classe de ativos para o futuro e não apenas como especulação de curto prazo, a Best Wallet reúne uma série de recursos poderosos, com ainda mais novidades previstas para o roadmap.

Mesmo antes das próximas atualizações, já figura entre as carteiras mais completas do setor, com certificação WalletConnect confirmando sua força.

Além disso, o token $BEST está atualmente precificado em US$ 0,025335 nesta rodada da pré-venda, mas o tempo é curto, pois restam apenas 28 horas antes do próximo aumento de preço. Aliás, este é, possivelmente, um dos últimos estágios da oferta.

De US$ 123 mil para US$ 130 mil: porque analistas ainda enxergam espaço para alta

Atualmente, o Bitcoin opera em torno de US$ 116 mil, recuando levemente após o pico recente próximo de US$ 123 mil. Apesar da correção, muitos analistas acreditam que o verdadeiro teste será nos US$ 130 mil, onde deve ocorrer forte realização de lucros.

Um desses analistas é Axel Adler Jr., que destaca o índice MVRV (Market Value to Realized Value) atingindo 2,75, ponto que historicamente marca inflexões no ciclo de distribuição.

Based on the MVRV oscillator and its data over the last 4 years, when the MVRV mark of 2.75 is reached, Bitcoin's price will be approximately $130,900 USD. This will essentially be the first selling pressure point. pic.twitter.com/hmw0ZOTL9t — Axel 💎🙌 Adler Jr (@AxelAdlerJr) July 10, 2025

Esse indicador compara o valor de mercado atual com o custo agregado de todas as moedas em circulação, funcionando como termômetro de lucratividade no mercado.

Um avanço dos US$ 123 mil para US$ 130 mil representa um ganho de 5,69%, ou seja, nada fora da curva diante do sentimento otimista atual. O momento também é impulsionado por avanços regulatórios, como a ‘Crypto Week’ lançada pela Câmara dos EUA, trazendo novas discussões sobre leis como o Genius Act.

Antes mesmo do rompimento mais recente, o Bitcoin já oscilava abaixo dos US$ 111 mil, o que reforça a narrativa de que a alta era apenas uma questão de tempo. O fato é que, para muitos, o BTC ainda está longe do seu topo real.

PlanB, criador do modelo Stock-to-Flow (S2F), mantém uma projeção de longo prazo que mira US$ 500 mil, com possibilidade de ser alcançada entre 2025 e 2028.

Neste ponto, duvidar do Bitcoin é como duvidar dele quando valia apenas US$ 1. E conforme investidores institucionais passam a ver o criptoativo como uma ferramenta de investimento (e não apenas de especulação) aumenta a demanda por carteiras que unam segurança, praticidade e visão de longo prazo. E é justamente aí que entra a Best Wallet.

Por que a Best Wallet cresce tão rápido?

À medida que o mercado cripto amadurece, os usuários procuram ferramentas intuitivas, seguras e poderosas. A Best Wallet conseguiu encontrar esse equilíbrio, tornando-se uma das carteiras Web3 com crescimento mais acelerado em 2025.

Muito desse avanço se deve à sua integração com mais de 330 protocolos descentralizados, permitindo trocas otimizadas e melhores preços que os agregadores tradicionais. Além disso, mais de 30 pontes cross-chain ativas garantem uma experiência fluida ao mover ativos entre blockchains diferentes.

Outro pilar é a segurança. Afinal, a Best Wallet utiliza a tecnologia MPC-CMP da Fireblocks, padrão não custodial que divide as chaves privadas em múltiplos fragmentos criptografados, eliminando pontos únicos de falha. Trata-se de um padrão de proteção compatível com soluções de custódia institucional.

Utilidade crescente do token BEST

Com o avanço do roadmap, o token $BEST também ganha relevância. Quando o novo agregador de staking for lançado, os holders poderão acessar rendimentos maiores em diversos protocolos. Quem já possui o token deverá receber recompensas especiais nas próximas fases.

Entre os recursos mais aguardados está o modo DCA (Dollar Cost Averaging), que automatiza compras e vendas com foco em acumulação. Ideal para investidores que tratam o Bitcoin como um ativo geracional e não como aposta de curto prazo.

Durante a mesma fase, será possível realizar transações sem pagar taxas de gás com tokens nativos. Um incentivo adicional para seguir investindo de forma disciplinada, mesmo em períodos de alta volatilidade.

Para quem acredita no potencial de longo prazo do Bitcoin, a Best Wallet vai além do armazenamento, pois ela permite acumular, automatizar e proteger seus ativos, tudo em um único lugar.

Não é só para Bitcoin: Best Wallet também serve para caçadores de oportunidades

Apesar do foco em holders de BTC, a Best Wallet também foi projetada para quem busca projetos com alto potencial. Com a ferramenta Upcoming Tokens, os usuários têm acesso a tokens promissores ainda em fase inicial.

Essa funcionalidade já identificou nomes que explodiram posteriormente, como:

Pepe Unchained (PEPU) – projeto Layer-2 da Ethereum que valorizou 32% na semana e já chegou a 700%.

– projeto Layer-2 da Ethereum que valorizou 32% na semana e já chegou a 700%. Wall Street Pepe (WEPE) – memecoin que captou US$ 73 milhões e subiu mais de 300% só em junho, com 17,7% de alta na última semana.

Entre os projetos atualmente detectados pelo Upcoming Tokens estão:

Snorter Bot Token (SNORT) – bot de trading baseado em Solana e Telegram, com quase US$ 2 milhões arrecadados.

– bot de trading baseado em Solana e Telegram, com quase US$ 2 milhões arrecadados. Bitcoin Hyper (HYPER) – uma Layer-2 do Bitcoin criada com base na Solana Virtual Machine (SVM), focada em tornar o BTC mais rápido, programável e compatível com DeFi.

Ainda dá tempo de participar da pré-venda

Seja você um investidor de longo prazo ou alguém atrás do próximo grande salto, a Best Wallet oferece as ferramentas certas para aproveitar o momento.

No centro da experiência está o token $BEST, que desbloqueia funcionalidades exclusivas hoje e no futuro. Para participar da pré-venda, acesse o site oficial da Best Wallet. Os tokens podem ser adquiridos via cartão ou com ETH ou USDT diretamente pelo app.

Fique conectado com a comunidade no X (antigo Twitter), Telegram e Discord – e saiba mais sobre a Best Wallet acessando o site oficial:

Adquiria seus tokens $BEST

