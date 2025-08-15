OKB dispara 170% após queima de 65 milhões de tokens

Resumo da notícia

OKX realizará queima massiva de 65,26 milhões de OKB, limitando oferta total a 21 milhões.

Contrato inteligente será atualizado para impedir novas emissões e queimas manuais.

A OKTChain será descontinuada, com tokens migrando para OKB até 1º de janeiro de 2026.

Bitcoin Hyper se destaca como projeto promissor por ter equipe engajada e utilidade prática ligada ao Bitcoin.

O token OKB, criptomoeda nativa da exchange OKX, registrou uma alta impressionante de 170%, alcançando US$ 124, após o anúncio de mudanças profundas em seu tokenomics.

A empresa confirmou que vai queimar aproximadamente 65,26 milhões de tokens, acumulados por meio de programas de recompra anteriores e de reservas próprias.

Oferta total de OKB será limitada permanentemente

Com essa operação, a oferta total de OKB será limitada de forma definitiva a 21 milhões de unidades. A OKX também anunciou a atualização do contrato inteligente para eliminar a capacidade de emissão de novas criptomoedas e a necessidade de queimas manuais no futuro.

Segundo a exchange, essa medida visa criar escassez permanente, aumentando o valor e a utilidade do OKB dentro do ecossistema OKX. O plano de reestruturação inclui ainda o fim da OKTChain, com a conversão de todos os OKT tokens para OKB:

Taxa de conversão: será definida com base no preço médio de fechamento dos dois ativos entre 13 de julho e 12 de agosto de 2025;

Prazo de transição: a OKTChain continuará operando até 1º de janeiro de 2026, permitindo que os usuários realizem a migração sem pressa.

Fortalecimento da utilidade do token OKB

Com essa redução drástica de oferta e a unificação dos ativos, a OKX reforça sua estratégia de tornar o OKB um token central as operações dentro da plataforma, incluindo taxas reduzidas e acesso a recursos exclusivos.

Especialistas apontam que esse tipo de mudança é um dos gatilhos mais fortes para valorizações expressivas no mercado, principalmente quando combinado a um cenário de alta demanda e oferta limitada.

Perspectivas para investidores

Para os detentores de OKB, a notícia representa não apenas uma valorização imediata, mas também a expectativa de sustentação do preço no longo prazo.

A queima massiva reduz drasticamente a pressão de venda futura, enquanto a eliminação da possibilidade de novas emissões aumenta a confiança na escassez do ativo.

A estratégia da OKX segue um caminho já trilhado por outros projetos que utilizam a queima como mecanismo de valorização. Mas há o diferencial de implementar mudanças permanentes no contrato inteligente, algo que pode atrair ainda mais investidores institucionais e de longo prazo.

Equipe comprometida é o motor de qualquer token

No universo das criptomoedas, a dedicação da equipe desenvolvedora é um dos fatores mais determinantes para o sucesso de um projeto. Sem atualização constante, comunicação ativa e inovação, mesmo tokens com boa proposta podem perder tração e relevância no mercado.

Um time engajado garante que o projeto acompanhe as mudanças tecnológicas, atenda às exigências regulatórias e, acima de tudo, construa uma comunidade sólida e confiante.

É esse alinhamento entre visão estratégica e execução que separa iniciativas passageiras de criptos que se consolidam no longo prazo. A recente queima de 65,26 milhões de tokens OKB pela OKX é um bom exemplo de como a gestão ativa de um projeto pode gerar valor.

Ao reduzir permanentemente a oferta, a exchange mostrou comprometimento em criar escassez e reforçar o potencial de valorização para seus investidores. Esse tipo de ação estratégica só é possível quando a equipe está alinhada e determinada a fazer o token prosperar.

Porque o Bitcoin Hyper é um projeto tão promissor

O Bitcoin Hyper (HYPER) se destaca justamente pela força e comprometimento de sua equipe. Trata-se de um projeto Layer-2 baseado na Solana Virtual Machine (SVM), mas voltado para a rede Bitcoin, algo inédito no mercado.

O time por trás do HYPER não apenas apresenta uma proposta ambiciosa de escalar o Bitcoin para novas aplicações descentralizadas, como também mantém um ritmo constante de desenvolvimento, testes e melhorias.

Isso reforça a confiança dos investidores, especialmente em um setor ainda jovem e em rápida transformação.

Assim como no caso da OKX, que adotou medidas concretas para valorizar seu token, o Bitcoin Hyper mostra que a estratégia e a execução da equipe podem ser decisivas para o futuro de um criptoativo.

O projeto já nasce com utilidade prática no ecossistema cripto, integrando-se a soluções de DeFi e infraestrutura que podem ampliar significativamente sua adoção.

Esse foco na aplicação real, aliado a uma equipe tecnicamente capacitada e estrategicamente orientada, coloca o HYPER entre os projetos mais interessantes e promissores do mercado atual.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.