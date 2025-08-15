Resumo da notícia

A Safety Shot anunciou um investimento de US$ 25 milhões na Bonk, memecoin baseada em Solana.

A estratégia busca integrar a empresa ao ecossistema cripto com uma promessa de transações rápidas e baratas.

O mercado reagiu mal, e as ações da companhia listada na Nasdaq caíram mais de 50% no dia.

Movimento reacende debate sobre riscos e oportunidades de empresas investindo em memecoins.

A fabricante de bebidas funcionais Safety Shot, listada na Nasdaq, viu suas ações desabarem 50% na última segunda-feira (11/8). Isso ocorreu após a empresa anunciar um plano ousado para investir US$ 25 milhões na memecoin Bonk como parte de uma nova estratégia de tesouraria corporativa.

O anúncio veio acompanhado de uma aliança estratégica com os contribuidores fundadores do Bonk. Em suma, esta aliança prevê a integração profunda da empresa ao ecossistema da criptomoeda baseada na rede Solana.

Segundo a Safety Shot, a decisão de adotar Bonk como principal ativo de tesouraria ‘baseia-se em vantagens claras e distintas em relação aos concorrentes’.

Safety Shot diz que Bonk é mais eficiente que moedas rivais

Em comunicado, a companhia afirmou que o token oferece tecnologia superior, capaz de realizar transações de alta velocidade e baixo custo.

O Bonk, segundo a empresa, é uma das melhores memecoins e leva vantagem sobre rivais como Shiba Inu (SHIB) e Pepe (PEPE). Afinal, estes estão ‘limitados pelas altas taxas e velocidades menores’ da rede Ethereum. Além disso, supera o Dogecoin (DOGE), considerado inflacionário.

Atualmente, o Bonk ocupa a quinta posição no ranking global de memecoins por valor de mercado, a US$ 1,9 bilhão. Há 77 trilhões de tokens em circulação.

Apesar disso, o preço caiu 57% desde o pico em novembro de 2024, acompanhando a perda de fôlego da febre das memecoins nos últimos seis meses.

Empresa ressalta estrutura financeira, mas enfrenta reação negativa do mercado

A Safety Shot informou que se preparou para essa mudança quitando todas as dívidas e mantendo mais de US$ 15 milhões em caixa. Além disso, pretende emitir ações preferenciais no valor de US$ 35 milhões, conversíveis em ações ordinárias da empresa.

O CEO Jarrett Boon classificou a iniciativa como um primeiro passo ousado em uma evolução corporativa mais ampla. Segundo ele:

Ao nos alinharmos com um dos ecossistemas mais empolgantes dos ativos digitais, estamos reposicionando a empresa para o futuro.

O mercado, porém, não compartilhou desse otimismo. As ações da Safety Shot (ticker SHOT) despencaram mais de 50% no pregão do dia 11 de agosto, fechando em US$ 0,59 no after-hours. Desde então, os papéis oscilaram em um patamar próximo.

A empresa, anteriormente chamada Jupiter Wellness, é conhecida pelo desenvolvimento de uma bebida detox que auxilia na redução dos níveis de álcool no sangue, comercializada sob a marca Sure Shot.

Safety Shot não é a primeira a embarcar em memecoins

A Safety Shot não é a única empresa listada a apostar em memecoins. Em maio deste ano, a GD Culture Group, focada em e-commerce e transmissões ao vivo, anunciou o plano de levantar até US$ 300 milhões para uma reserva cripto que incluiria a memecoin TRUMP.

Ainda assim, o cenário para esse tipo de ativo é desafiador. Só para ilustrar, segundo dados do CoinMarketCap, o valor de mercado das memecoins caiu 25% desde o início do ano. Enquanto isso, o mercado cripto em geral subiu 22% no mesmo período.

Uma aposta de alto risco

A estratégia da Safety Shot representa um movimento incomum — e arriscado — de diversificação corporativa. Afinal, apostar uma parte relevante do caixa em um ativo tão volátil como uma memecoin requer muita cautela.

Uma estratégia como essa pode gerar ganhos extraordinários, mas também perdas rápidas. Especialmente em um mercado que já demonstra sinais de enfraquecimento.

Para analistas, o desfecho dessa iniciativa poderá servir de termômetro para medir o apetite das empresas tradicionais por ativos digitais não convencionais.

Investir em memecoins ainda é uma jogada de alto risco. Afinal, trata-se de um mercado muito jovem, que só recentemente começou a ganhar tração entre investidores institucionais e a atrair a atenção da mídia.

Por outro lado, o movimento de companhias listadas na Nasdaq rumo a ativos desse tipo sinaliza algo importante: os grandes players estão monitorando de perto o setor.

Diante disso, como já ocorreu com o Bitcoin e outras criptos no passado, entrar cedo em um projeto de qualidade pode render retornos extraordinários.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.