PayPal terá integração com ChatGPT e pode incluir stablecoin

A PayPal anunciou na terça-feira (28/10) uma parceria estratégica com a OpenAI que permitirá pagamentos instantâneos dentro do ChatGPT. A notícia marca um passo decisivo na integração entre inteligência artificial e infraestrutura financeira global. Além disso, abre caminho para a implementação de stablecoins, visto que a PayPal é emissora de sua própria criptomoeda de dólar, o PYUSD.

A colaboração visa conectar a base de mais de 400 milhões de usuários ativos da PayPal com o ecossistema de mais de 200 milhões de usuários do ChatGPT. Portanto, a parceria irá resultar na criação de um ambiente em que o usuário poderá ir da conversa à compra em poucos cliques.

A stablecoin PayPal USD (PYUSD) pode desempenhar um papel central nesse novo modelo. Afinal, a moeda digital pode servir como meio de liquidação digital e elo entre o sistema bancário tradicional e o universo de criptoativos.

Integração PayPal e OpenAI

De acordo com o comunicado oficial, a integração entre as plataformas será baseada no Agentic Commerce Protocol (ACP), sistema que permitirá ao ChatGPT atuar como um assistente comercial autônomo.

O usuário poderá conversar com o modelo, identificar produtos, comparar preços e finalizar a compra sem sair da interface. A PayPal garantirá o processamento dos pagamentos, seja por meio de cartão, saldo em conta, conta bancária ou PYUSD, mantendo as proteções tradicionais de reembolso e segurança para compradores e comerciantes. Especialistas também especulam que a iniciativa pode abrir caminho para a integração das melhores criptomoedas na plataforma.

Segundo o CEO da PayPal, Alex Chriss, o objetivo é transformar o ChatGPT em um canal direto de conversão e compras, reduzindo drasticamente a fricção no comércio eletrônico:

Centenas de milhões de pessoas recorrem ao ChatGPT todas as semanas para resolver problemas e buscar recomendações. Agora, com a PayPal integrada, elas poderão concluir transações em poucos toques, com segurança e conveniência.

O mercado reagiu de forma imediata à notícia. As ações da PayPal subiram cerca de 13% no pré-mercado, impulsionadas pela perspectiva de que a empresa possa capturar uma nova onda de crescimento com o avanço do chamado comércio assistido por IA.

O conceito de ‘AI commerce’ vem ganhando força no Vale do Silício, representando a próxima fronteira da experiência de consumo digital. A aliança com a OpenAI coloca a PayPal em posição estratégica para liderar esse movimento, aproveitando sua expertise em pagamentos, compliance e infraestrutura global.

Vantagens para a OpenAI

Do lado da OpenAI, a integração representa um passo natural na monetização da plataforma e na criação de um ecossistema transacional que transforma o ChatGPT em um agente comercial completo.

O papel da stablecoin PYUSD nesse contexto ganha destaque. Lançada em 2023 pela PayPal em parceria com a Paxos Trust Company, a PYUSD é uma stablecoin atrelada ao dólar americano (1:1), com lastro em depósitos bancários e títulos do Tesouro dos EUA.

Em 2025, a moeda digital se expandiu para múltiplas redes, incluindo Ethereum, Solana, Arbitrum e Stellar, além de integrar o protocolo LayerZero para interoperabilidade entre cadeias.

Dessa maneira, a expansão torna a PYUSD uma das stablecoins mais tecnicamente avançadas do mercado. A parceria com a OpenAI ampliaria ainda mais seu potencial de uso, permitindo que ela funcione como meio de liquidação nativo dentro do ChatGPT.

Até então, a maioria das stablecoins circula predominantemente em plataformas de negociação e aplicações DeFi. Agora, com a iminente entrada da PayPal e da OpenAI nesse ecossistema, a PYUSD ganha uma utilidade prática em escala global, tornando-se uma ponte efetiva entre o sistema financeiro tradicional e o universo de blockchain.

PayPal e seu reposicionamento de marca

Além disso, a PayPal já havia anunciado que planejava usar a rede Stellar para habilitar novos casos de uso de micropagamentos, remessas e liquidação internacional. A expansão para o ChatGPT reforça essa estratégia, posicionando a stablecoin como um dos pilares de uma nova geração de pagamentos digitais baseados em IA.

Do ponto de vista estratégico, a PayPal busca reposicionar sua marca no centro da inovação em fintech. Os esforços ocorrem em um momento de forte concorrência com players como Stripe, Revolut e Coinbase.

