Resumo da notícia

Probabilidade de corte de 25 bps em setembro disparou para 73% no Polymarket, refletindo apostas agressivas de investidores cripto.

Em paralelo, o CME FedWatch reduziu chances para 40–50%, após discurso deliberadamente cauteloso de Powell.

Bitcoin caiu inicialmente com a decisão do Fed, mas se estabilizou perto de US$ 118.000 enquanto traders dos mercados cripto interpretavam os sinais de forma diferente.

Nas últimas 24 horas, os prediction markets baseados em blockchain, como Polymarket, tiveram um aumento repentino na probabilidade de corte de juros pelo Federal Reserve dos EUA em setembro. A chance passou de aproximadamente 50% para impressionantes 73%, segundo gráficos da plataforma.

Esse movimento reflete não apenas expectativas dos usuários, mas também impressões intensas de ‘whales’ — investidores com grandes posições que apostam contra o consenso macroeconômico tradicional.

O dado ganhou relevância internacional porque o próprio CME FedWatch Tool divulgou que a probabilidade de corte caiu de cerca de 63% para apenas 40%–47% após o comunicado oficial do Fed e a coletiva de Jerome Powell.

O presidente do Fed indicou que não havia decisão tomada para setembro e que a política monetária continuaria dependente dos dados econômicos.

Essa dissociação entre as apostas da Polymarket e os mercados financeiros tradicionais expõe como a comunidade cripto-inovadora tem visão própria sobre possíveis cenários futuros. Especialmente relevante para o Bitcoin (BTC), ativo historicamente sensível à política monetária dos EUA.

Como o mercado convencional viu a decisão do Fed

No último encontro do FOMC, o Fed manteve a taxa básica entre 4,25% e 4,50%, sem sinalizações concretas de um corte iminente, reiterando a abordagem cautelosa.

Powell afirmou que o banco central tomaria decisões futuras com base nos dados de inflação e emprego mais recentes — ressaltando que ‘nenhuma decisão foi tomada sobre setembro’ e que a incerteza permanecia elevada. A existência de dois votos contrários — dos governadores Bowman e Waller — acendeu alertas sobre divisão interna e reforçou a prudência do colegiado.

Em resposta, os rendimentos dos títulos do Tesouro de curto prazo caíram. Enquanto os de longa duração subiram, e as ações desaceleraram — como reflexo da reprecificação das expectativas. A probabilidade de corte em setembro passou de 65% para um patamar entre 46% e 50%, segundo o CME.

BTC reage: queda e recuperação

Nos minutos imediatamente após a coletiva do Fed, o Bitcoin caiu de US$ 118.650 para cerca de US$ 117.100. Desse modo, refletindo o alívio de sinais dovish e a renovada cautela dos investidores risk-on. Ainda assim, o ativo revisitou ganhos posteriormente e se estabilizou perto de US$ 118.000, mostrando a resiliência típica do mercado cripto após choques macro.

Analistas comentam que a reação é justificada: Bitcoin tende a se valorizar quando a política monetária se torna mais favorável ao risco, como em cortes de juros ou programas de estímulo. A possibilidade de um Fed mais flexível costuma abrir espaço para que capital se desloque para ativos de maior geração de retorno, como Bitcoin e ações de tecnologia.

De forma resumida e mais simples, um país como os EUA com juros mais baixos tende a aumentar a confiança de investidores maiores a arriscarem em seus investimentos. O maior apetite ao risco traduz-se muitas vezes em ações de empresas de tecnologia e nas melhores criptomoedas, como o Bitcoin.

Por que a Polymarket diverge e por que isso importa para cripto

Enquanto o mercado tradicional reduziu expectativas, a Polymarket registrou uma aposta massiva de que o Fed cortará os juros em setembro. Usuários estimam em quase 73% a chance, e algumas reportagens apontam que o par de setembro já soma milhões de dólares em volume, com movimentação de grandes investidores que apostam em correções agressivas da política monetária.

Esse movimento reflete uma mentalidade mais ‘crypto-native’: baseia-se na interpretação de dados on-chain, mercado OTC, e sinais precoces de que o ciclo monetário global pode virar antes do que o consenso macroeconômico prevê.

Essa divergência pode impactar estratégias de arbitragem, de derivativos cripto e decisões de alocação institucional. Se parte do mercado realmente espera uma virada mais rápida do Fed, isso legitima uma exposição mais agressiva a Bitcoin antes de um possível corte.

Além disso, desde que o Polymarkets acertou sobre dados de mercado e corridas eleitorais – como a reeleição de Donald Trump – os investidores tendem a voltar seus olhares para a plataforma descentralizada. Isso ocorre pelo fato da plataforma mostrar o sentimento do varejo, e de pessoas que detém dinheiro em jogo. Ou seja, muitos preferem se basear no Polymarkets do que em comunicados do Fed ou até em pesquisas eleitorais.

Impacto macro: juros mais baixos e o fluxo para cripto

Cortes de juros tendem a reduzir o retorno de ativos de renda fixa, como títulos do Tesouro, e aumentar a atratividade de ativos de risco. Segundo o Bankrate, juros mais baixos geralmente estimulam a confiança dos investidores em criptomoedas. Ainda mais pelo fato de aumentar a liquidez global e reduzir o custo de oportunidade de manter BTC ou Ethereum em carteira.

Por outro lado, a relutância do Fed em sinalizar cortes imediatos sinaliza que a inflação ainda preocupa. Um cenário que pode manter o dólar forte e limitar o apetite por ativos de risco a curto prazo. A redução nos juros dos EUA é um tópico que gera tensão há meses entre o presidente do país, Donald Trump, e o presidente do Fed, Jerome Powell.

Trump pressiona uma redução na taxa de juros, mas Powell afirma não ser o momento certo. Portanto, a tensão entre ambos se intensifica, com iniciativas do próprio Trump para que Powell renuncie ao seu cargo.

Para o mercado cripto, o próximo trimestre será decisivo. Um corte real ou a simples expectativa de um ciclo dovish poderia sustentar alta do Bitcoin acima de US$ 120.000 a US$ 140.000, como preveem alguns analistas. Mas cautela é necessária, visto que uma manutenção pode gerar uma correção de curto prazo no mercado inteiro.

O que esperar daqui para frente

Os próximos dados econômicos — incluindo o relatório de emprego de agosto e a inflação — serão cruciais para validar ou refutar as apostas de setembro. Powell já avisou que a decisão dependerá dessas métricas nos próximos dois meses.

Apesar disso, se o mercado Polymarket estiver certo e o Fed surpreender com corte em setembro, o impacto positivo em criptomoedas pode ser imediato. Por outro lado, se a cautela do Fed persistir, a divergência entre traders cripto e consensus macro elevará a volatilidade e afastará parte do investimento institucional.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.