Resumo da notícia

O ZEC subiu acima de US$ 500, atingindo níveis vistos pela última vez em janeiro de 2018.

O valor de mercado aumentou em US$ 8,46 bi, colocando o ZEC entre as 20 maiores criptomoedas.

Um trader obteve lucro não realizado de US$ 2,7 milhões durante o rali.

Enquanto o mercado cripto mais amplo ainda se recupera da recente correção, o Zcash (ZEC) roubou os holofotes. Agora, a criptomoeda ultrapassou o importante nível psicológico de US$ 500.

Assim, o projeto focada em privacidade, é negociado perto de US$ 514 com alta de cerca de 20% nas últimas 24 horas.

Essa é a primeira vez que o ZEC atinge esses níveis desde janeiro de 2018. Sendo assim, o movimento ocorre após uma tendência de alta constante ao longo de outubro, mesmo com a volatilidade global dos mercados.

Criptomoeda ZCash bate alta de 2018

Nos últimos 30 dias, o ZEC disparou mais de 250%, adicionando cerca de US$ 5,7 bi em valor de mercado. Com o rali mais recente, a capitalização total da criptomoeda promissora agora chega a US$ 8,46 bilhões.

Isso coloca o ativo entre as 20 maiores criptomoedas do mundo por valor de mercado. Segundo dados on-chain da Lookonchain, um trader anônimo criou uma nova carteira no início da semana e apostou tudo em ZEC.

Ou seja, a posição comprada de 32 mil ZECs, avaliada em cerca de US$ 16,3 milhões, agora acumula um lucro não realizado de aproximadamente US$ 2,7 milhões.

Someone created a new wallet (0x96ea) 3 days ago and FOMOed long on $ZEC — now sitting on $2.7M in unrealized profit. Position: 32,000 $ZEC($16.3M).

Liquidation price: $373.13https://t.co/W0anYjkwVb pic.twitter.com/d0HE4CgvcJ — Lookonchain (@lookonchain) November 6, 2025

Notavelmente, o salto de preço do ZEC coincide com uma forte atividade no sistema PoW do Zcash. O hashrate da rede subiu para um recorde histórico de 12,53 GS/s.

Assim, analistas acreditam que o crescimento da adoção da rede pode impulsionar ainda mais o cotação do ZEC, tornando-o uma das melhores criptos para investir no momento.

Previsão de preço do Zcash no mercado

No gráfico diário, o ZEC está próximo da banda superior de Bollinger. Portanto, isso indica um forte impulso de alta, mas também alerta para um possível superaquecimento de curto prazo.

Contudo, em caso de queda, o suporte imediato fica em torno de US$ 450. Ou seja, seguido por um suporte mais forte próximo da média móvel de 20 dias (SMA) entre US$ 390 e US$ 400.

Enquanto isso, o RSI ultrapassou 70, o que normalmente sinaliza condições de sobrecompra.

No entanto, se a demanda de compra continuar, analistas projetam a próxima zona de resistência entre US$ 550 e US$ 580. Ou seja, com possibilidade de rompimento levando o preço para US$ 620 ou mais.

JUST IN: $ZEC has surpassed an $8B market cap as it closes in on our $500 price target! 🚀 pic.twitter.com/eJ7pO9lcv6 — CoinCodex (@CoinCodex) November 6, 2025

A empresa de análise CoinCodex afirmou no X que o ZEC superou seu alvo inicial de US$ 500 e elevou a projeção para o fim de 2025 para US$ 800.

$ZEC buy was one of the best calls on this page in a while, more than 20x gains if you bought with me consider taking profits and rotating to other good coins NEVER MARRY YOUR BAG, NEVER. pic.twitter.com/O6emLWgcMU — $0uL (@spetsnaz_3) November 6, 2025

Embora a perspectiva do ZEC continue otimista, muitos concordam que a recente alta pode em breve desencadear uma rodada de realização de lucros antes do próximo movimento de valorização.

Desse modo, o analista conhecido como Soul aconselhou os investidores a garantirem seus lucros caso tenham entrado cedo, acrescentando: ‘nunca case com sua posição’.

