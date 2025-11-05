Coinspeaker

© 2025 Coinspeaker LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

XRP hoje: analista prevê alta explosiva após o preço recuperar US$ 2

Especialista aposta na valorização da criptomoeda até US$ 10 depois que preço atingir suporte crítico no mercado.

Gabriel Gomes By Gabriel Gomes Atualizado em 3 mins read
XRP hoje: analista prevê alta explosiva após o preço recuperar US$ 2

Resumo da notícia

  • XRP mantém o suporte em US$ 2 com aumento na pressão de compra.
  • O analista Egrag Crypto projeta um possível alvo de US$ 10.
  • Indicadores técnicos apontam sinais mistos, mas sugerem forte acúmulo.
  • XRP recupera estabilidade e volume cresce 25%.

Após um início de novembro volátil, o preço do XRP se estabilizou acima da zona de suporte em US$ 2 hoje (05/11). Atualmente, a criptomoeda é cotada em cerca de US$ 2,27 no momento da redação.

De acordo com dados do CoinMarketCap, o volume diário de negociação subiu 25% em 24 horas no dia 5 de novembro.

Isso sinaliza aumento da atividade de compra na faixa de acúmulo da criptomoeda.

Analista projeta alta explosiva para o XRP

O analista Egrag Crypto afirmou no X que o XRP pode estar prestes a um rompimento histórico. Isso deve acontecer desde que o ativo digital promissor mantenha o preço acima de US$ 1,94.

Assim, ele destacou que o token está se consolidando em uma das zonas de acúmulo mais fortes dos últimos anos. Portanto, Egrag traçou dois possíveis alvos de valorização.

O primeiro aponta para US$ 10, seguindo um padrão de bull flag que indica continuação de alta. Ele disse que a paciência dos investidores nesta fase pode gerar grandes ganhos.

O segundo alvo, mais ambicioso, chega a US$ 50, baseado no conceito de simetria de mercado.

O analista explicou que, assim como o pavio da Binance chegou a US$ 0,77 e depois foi equilibrado, o pavio da Gemini em US$ 50 poderia ser preenchido em um novo ciclo de alta.

Perspectiva técnica para o XRP hoje: resistência em US$ 3,20

No gráfico diário, as Bandas de Bollinger se ampliaram, indicando aumento de volatilidade.

Sendo assim, o preço da criptomoeda tenta reagir a partir da banda inferior hoje (05/11), próxima de US$ 2,17. Por outro lado, uma queda abaixo de US$ 1,94 anularia o cenário otimista e abriria espaço para uma correção até US$ 1,60.

Gráfico XRP hoje (Reprodução: TradingView)

Ou seja, RSI está perto de 35, sugerindo leve condição de sobrevenda e possibilidade de repique. Assim, se o XRP fechar acima da média móvel de 20 dias (US$ 2,45), o movimento de alta pode ganhar força.

O MACD ainda mostra barras negativas, mas começa a se achatar — sinal de que os vendedores perderam força. Com isso, os traders devem observar resistências em US$ 2,80 e US$ 3,20.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.

Notícias de Altcoins
Gabriel Gomes
Gabriel Gomes

Com formação em TI, Gabriel tem dedicado os últimos anos em redação de conteúdo especializado em criptoativos, Web3 e inovação financeira. Sua intensa curiosidade gera análises, notícias e artigos opinativos sobre o futuro do dinheiro, com foco em projetos relevantes, tecnologias disruptivas e tendências de mercado.

Share:
Artigos Relacionados