XRP mantém o suporte em US$ 2 com aumento na pressão de compra.

O analista Egrag Crypto projeta um possível alvo de US$ 10.

Indicadores técnicos apontam sinais mistos, mas sugerem forte acúmulo.

XRP recupera estabilidade e volume cresce 25%.

Após um início de novembro volátil, o preço do XRP se estabilizou acima da zona de suporte em US$ 2 hoje (05/11). Atualmente, a criptomoeda é cotada em cerca de US$ 2,27 no momento da redação.

De acordo com dados do CoinMarketCap, o volume diário de negociação subiu 25% em 24 horas no dia 5 de novembro.

Isso sinaliza aumento da atividade de compra na faixa de acúmulo da criptomoeda.

Analista projeta alta explosiva para o XRP

O analista Egrag Crypto afirmou no X que o XRP pode estar prestes a um rompimento histórico. Isso deve acontecer desde que o ativo digital promissor mantenha o preço acima de US$ 1,94.

Assim, ele destacou que o token está se consolidando em uma das zonas de acúmulo mais fortes dos últimos anos. Portanto, Egrag traçou dois possíveis alvos de valorização.

#XRP – Micro Wick 1 ($10) & Macro Wick 2 ($50): First of all, imagine waking up after a market bloodbath 😤 and still writing this post with zero fear 😎, because on the higher timeframes, nothing has changed! It’s just your emotions playing games on you. 📖 Step 1: Read This… pic.twitter.com/LrlZf5eMB9 — EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) November 5, 2025

O primeiro aponta para US$ 10, seguindo um padrão de bull flag que indica continuação de alta. Ele disse que a paciência dos investidores nesta fase pode gerar grandes ganhos.

O segundo alvo, mais ambicioso, chega a US$ 50, baseado no conceito de simetria de mercado.

O analista explicou que, assim como o pavio da Binance chegou a US$ 0,77 e depois foi equilibrado, o pavio da Gemini em US$ 50 poderia ser preenchido em um novo ciclo de alta.

Perspectiva técnica para o XRP hoje: resistência em US$ 3,20

No gráfico diário, as Bandas de Bollinger se ampliaram, indicando aumento de volatilidade.

Sendo assim, o preço da criptomoeda tenta reagir a partir da banda inferior hoje (05/11), próxima de US$ 2,17. Por outro lado, uma queda abaixo de US$ 1,94 anularia o cenário otimista e abriria espaço para uma correção até US$ 1,60.

Ou seja, RSI está perto de 35, sugerindo leve condição de sobrevenda e possibilidade de repique. Assim, se o XRP fechar acima da média móvel de 20 dias (US$ 2,45), o movimento de alta pode ganhar força.

O MACD ainda mostra barras negativas, mas começa a se achatar — sinal de que os vendedores perderam força. Com isso, os traders devem observar resistências em US$ 2,80 e US$ 3,20.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.