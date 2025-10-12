Resumo da notícia

O Pepe (PEPE) ainda é negociado cerca de 66,4% abaixo de sua máxima histórica (ATH) registrada há dez meses. No entanto, um analista agora projeta que o token pode disparar 13 vezes até 2026.

Enquanto investidores aguardam esse possível rompimento, um novo projeto chamado PepeNode (PEPENODE) surge com uma vantagem diferente. Em suma, ele oferece uma forma de ganhar PEPE passivamente, em vez de apenas esperar pela valorização.

Trata-se da primeira memecoin do tipo ‘mine-to-earn’, que transforma a mineração em um jogo de estratégia virtual. Desse modo, o PepeNode permite que usuários gerem ativos como PEPE, Fartcoin (FARTCOIN) e outros por meio da jogabilidade.

O PepeNode transforma a acumulação em uma experiência tática e competitiva, sem os altos custos ou a monotonia da mineração tradicional.

O mais interessante é que ele permite ganhar PEPE sem exposição direta ao mercado, enquanto o sistema de recompensas duplas oferece tanto valorização de capital quanto renda passiva.

A pré-venda do projeto já está ativa, com o preço atual em US$ 0,0010918 por PEPENODE, válido apenas pelas próximas sete horas. Então corra e compre antes da próxima fase, que trará um preço mais alto por token.

O próximo ciclo de 13x do PEPE pode estar próximo

O trader cripto Kamran Asghar identificou um padrão de ‘broadening wedge’ (cunha ampliada) no gráfico do PEPE. Ele indica expansões cíclicas de preço que podem se desenrolar até 2026 ou 2027.

Esse padrão mostra oscilações de preço cada vez maiores. A primeira onda resultou em uma alta superior a 1.100%, levando o PEPE a US$ 0,00001725, seguida por outra alta de 1.100%, até seu ATH de US$ 0,00002836.

A projeção de Kamran para a terceira onda aponta para um movimento de 1.200% a partir da região de US$ 0,00000509, com alvo em US$ 0,00006612, a chamada ‘zona de alta do ciclo’.

#Pepe weekly chart outlook. Next wave could take price wag higher from here. 📈 Potential HTF target : 0.0001$ per $PEPE pic.twitter.com/4h2XXpwh0b — 𝐊𝐚𝐦𝐫𝐚𝐧 𝐀𝐬𝐠𝐡𝐚𝐫 (@Karman_1s) September 14, 2025

Se esse cenário se concretizar, representaria um ganho de aproximadamente 13x para os investidores de uma das principais memecoins do mercado.

Com o PEPE atualmente cotado a US$ 0,000009409, o gráfico sugere uma pequena correção antes da próxima grande alta.

Mas surge a questão: vale a pena tentar prever quedas ou comprar agora, correndo o risco de ver o preço cair mais?

Se o objetivo é acumular PEPE até o próximo ciclo, talvez faça mais sentido ganhá-lo de forma passiva. E é aí que o PepeNode entra em cena, com seu modelo mine-to-earn, que mistura estratégia, jogo e renda passiva.

O conceito lembra o sucesso do play-to-earn (P2E), mas com uma nova abordagem que promete se tornar a próxima tendência no setor cripto.

PepeNode redefine a mineração com estratégia e gamificação

O PepeNode está reinventando o mundo caro e competitivo da mineração de criptomoedas, transformando-o em um jogo interativo. Inspirado na era do P2E, o jogo substitui o hardware físico por uma configuração virtual de mineração.

Assim, cada jogador começa com uma sala de servidores, que pode ser expandida e aprimorada usando tokens PEPENODE. As instalações podem ser otimizadas, layouts ajustados e novos nós adicionados para aumentar a produção.

Além disso, cada nó possui características únicas. Combinações específicas geram resultados melhores, tornando a estratégia, e não o tamanho da operação, o principal fator de sucesso.

Configurações otimizadas rendem maiores recompensas em PEPENODE. Assim, os melhores jogadores no ranking ainda podem acumular outras memecoins valiosas, como PEPE e FARTCOIN.

Em vez de comprar e manter equipamentos caros, os jogadores podem gerar tokens passivamente através da inteligência estratégica.

O resultado é um modelo mais acessível, envolvente e divertido, que substitui força bruta por estratégia e, consequentemente, transforma a mineração em entretenimento.

Investidores da pré-venda já podem fazer staking antes do lançamento do jogo

O jogo de mineração do PepeNode ainda deve levar algumas semanas (ou meses) para ser lançado. A pré-venda começou há pouco mais de um mês e o cronograma do projeto indica que o jogo entrará no ar após o Token Generation Event (TGE).

Isso cria uma oportunidade clara para novos investidores. Afinal, com o projeto ainda em fase de pré-venda, o preço de entrada é o mais baixo possível, garantindo uma vantagem para os primeiros participantes.

Cerca de 35% dos fundos arrecadados estão sendo destinados ao desenvolvimento direto da plataforma mine-to-earn, garantindo que a experiência de jogo permaneça no centro da proposta.

Em vez de esperar passivamente o PEPE atingir sua projeção de 2026, os investidores podem agir agora comprando PEPENODE e colocando os tokens para render através do staking nativo, com um APY dinâmico de 724%.

Isso significa que os detentores podem aumentar seus saldos antes mesmo do lançamento do jogo. Assim, você pode chegar ao lançamento com ativos suficientes para montar e expandir suas ‘rigs’ virtuais, gerando ainda mais tokens e memecoins.

Modelo deflacionário impulsiona o potencial de longo prazo do PEPENODE

Outro ponto de destaque do PepeNode é o design deflacionário do token. Isso porque, sempre que um jogador faz upgrades ou melhorias em sua infraestrutura de mineração virtual, 70% dos tokens usados são queimados permanentemente.

Com o avanço do jogo e o aumento da base de usuários, a oferta em circulação tende a diminuir, criando pressão positiva sobre o preço do PEPENODE.

Além disso, seu sistema de staking de alto rendimento e o crescente interesse da comunidade podem impulsionar o token quando for listado em corretoras, especialmente se alcançar uma grande exchange.

Por enquanto, a forma mais direta de comprar o token a preço reduzido é participando da pré-venda. O hype em torno do projeto é tanto que o portal InsideBitcoins o classificou como uma potencial ‘memecoin 100x’.

Como participar da pré-venda do PepeNode

Para participar, basta acessar o site oficial do PepeNode e comprar PEPENODE usando ETH, BNB, USDT (ERC-20 ou BEP-20), ou até mesmo cartão de crédito e débito.

É possível conectar qualquer carteira compatível, como a Best Wallet, considerada uma das melhores opções de carteira cripto do mercado.

O projeto já está listado na ferramenta Upcoming Tokens da Best Wallet, permitindo acompanhar, comprar e reivindicar os tokens após o lançamento.

Além disso, o contrato inteligente foi auditado pela Coinsult, garantindo segurança e transparência no código. Por fim, para acompanhar as próximas atualizações, siga o projeto no X (Twitter) e no Telegram.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.