Binance-Peg Dogecoin dispara com valorização de BNB Chain

Maxi Doge desafia o Binance-Peg Dogecoin e promete virar o novo campeão das memecoins.

Gabriel Gomes Marta Stephens Atualizado em 4 mins read
Resumo da notícia

  • Memecoins da BNB Chain sobem após disparada da Binance Coin.
  • Binance-Peg Dogecoin lidera entre tokens temáticos caninos.
  • Maxi Doge promete roubar o trono de “cão alfa”.
  • Pré-venda do MAXI entra nas últimas horas com desconto.
  • Staking oferece até 120% de rendimento anual dinâmico.

O mercado da BNB Chain ferveu nas últimas 24 horas. As memecoins ligadas à Binance e ao ex-CEO Changpeng Zhao (CZ) registraram valorizações impressionantes, algumas ultrapassando 1.000% de alta.

Entre elas, o destaque ficou com o Binance-Peg Dogecoin (DOGE), agora considerada o principal token com tema canino da rede BNB. Agora, ele já está entre as 11 maiores memecoins por capitalização de mercado.

Entretanto, um novo desafiante entra no ringue e promete mudar o jogo, estamos falando do Maxi Doge (MAXI). O ‘Shiba Inu bombado’ que pretende acabar com a era dos underdogs e reivindicar o título de verdadeiro alfa do mundo das memecoins.

Os investidores da chamada ‘irmandade dos 1.000x’ têm agora cerca de 11 horas para comprar o MAXI a US$ 0,000261. Depois deste prazo, a pré-venda avança para o próximo estágio e o preço sobe.

Maxi Doge se prepara para o confronto final na BNB Chain

O Binance-Peg Dogecoin é a versão do DOGE adaptada para a BNB Chain, com cada token lastreado na proporção de 1:1 com a Dogecoin original.

Apesar de existir desde 2021, ele só começou a ganhar destaque no reino das memecoins em agosto de 2025, quando ultrapassou o Baby Doge e assumiu o posto de ‘cão alfa’ da BNB Chain.

gráfico do binance-peg dogecoin

Atualmente, o Binance-Peg DOGE possui US$ 634 milhões em valor de mercado, mas, para o Maxi Doge, trata-se apenas de ‘outro cachorro monopolizando os holofotes’.

Enquanto o mercado observa o DOGE brilhar, o Maxi Doge surge como desafiante faminto, o competidor que ficou nas sombras, treinando em silêncio, esperando o momento certo para atacar.

Sua meta é simples: derrubar o atual campeão e provar que a convicção supera o hype. Inspirado por uma mentalidade à la ‘Rocky Balboa’, o projeto transmite a mensagem de que o verdadeiro sucesso vem da disciplina, da fé e da vontade de vencer.

Eu posso perder hoje por decisão dividida, mas da próxima vez, levo o cinturão, resume o espírito do Maxi Doge.

Maxi Doge: o doguinho do povo

O Maxi Doge representa mais do que uma memecoin, ele simboliza a luta de todos os investidores subestimados.

Enquanto muitos tokens surfam apenas no hype, o MAXI aposta em identidade, força e persistência. O projeto fala diretamente aos ‘bros’, os traders obstinados, que não desistem e buscam sempre o último rep.

Na metáfora perfeita, o Maxi Doge ‘corre pelas ruas como se cada passo o levasse ao topo do mercado cripto’, treinando como um verdadeiro campeão.

No Twitter (X), a comunidade já vem impulsionando a narrativa do ‘doguinho do povo’, e os investidores se veem representados nessa figura que simboliza a superação e a fome de vitória.

Assim, o Maxi Doge é mais do que um token, trata-se de um movimento. Cada novo investidor que entra no projeto participa dessa história, apostando na força coletiva da comunidade.

Pronto para o 1.000x com o MAXI?

O Maxi Doge deixa claro que ele é para quem busca o próximo token 1.000x. A ideia é simples: ou você vai com tudo, ou fica para trás.

Para destronar o DOGE, o projeto precisa da força conjunta de cada ‘bro’ disposto a impulsionar essa corrida com convicção, garra e espírito de equipe.

Assim como os traders da GameStop se tornaram lendas, os investidores do Maxi Doge podem ser os próximos a escrever história no mercado. Mas a chance é agora, já que a pré-venda ainda está no ar, com o token no menor preço antes da próxima alta.

Os interessados podem comprar MAXI diretamente no site oficial, conectando uma carteira compatível como a Best Wallet, uma das mais recomendadas do mercado. O pagamento pode ser feito com ETH, BNB, USDT, USDC ou até cartão de crédito.

Os tokens adquiridos na pré-venda podem ser colocados em staking imediatamente, com APY dinâmico de até 120%. Além disso, o contrato inteligente do Maxi Doge foi auditado pela Coinsult e pela SOLIDProof, garantindo mais segurança aos investidores.

Entre na luta antes que o preço suba

O Maxi Doge está prestes a se tornar o novo símbolo da cultura cripto, ou seja, uma fusão de humor, força e determinação. A comunidade está crescendo rapidamente e cada novo ‘bro’ representa mais um soco rumo ao topo.

Acesse o site oficial do Maxi Doge Token, conecte sua carteira, junte-se à comunidade no X (Twitter) e no Telegram e garanta seu lugar antes que o próximo round comece.

Visite o site do Maxi Doge

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.

Comunicados de Imprensa
Gabriel Gomes
Gabriel Gomes

Com formação em TI, Gabriel tem dedicado os últimos anos em redação de conteúdo especializado em criptoativos, Web3 e inovação financeira. Sua intensa curiosidade gera análises, notícias e artigos opinativos sobre o futuro do dinheiro, com foco em projetos relevantes, tecnologias disruptivas e tendências de mercado.

