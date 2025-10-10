Resumo da notícia

O mercado da BNB Chain ferveu nas últimas 24 horas. As memecoins ligadas à Binance e ao ex-CEO Changpeng Zhao (CZ) registraram valorizações impressionantes, algumas ultrapassando 1.000% de alta.

Entre elas, o destaque ficou com o Binance-Peg Dogecoin (DOGE), agora considerada o principal token com tema canino da rede BNB. Agora, ele já está entre as 11 maiores memecoins por capitalização de mercado.

Entretanto, um novo desafiante entra no ringue e promete mudar o jogo, estamos falando do Maxi Doge (MAXI). O ‘Shiba Inu bombado’ que pretende acabar com a era dos underdogs e reivindicar o título de verdadeiro alfa do mundo das memecoins.

Os investidores da chamada ‘irmandade dos 1.000x’ têm agora cerca de 11 horas para comprar o MAXI a US$ 0,000261. Depois deste prazo, a pré-venda avança para o próximo estágio e o preço sobe.

Maxi Doge se prepara para o confronto final na BNB Chain

O Binance-Peg Dogecoin é a versão do DOGE adaptada para a BNB Chain, com cada token lastreado na proporção de 1:1 com a Dogecoin original.

Apesar de existir desde 2021, ele só começou a ganhar destaque no reino das memecoins em agosto de 2025, quando ultrapassou o Baby Doge e assumiu o posto de ‘cão alfa’ da BNB Chain.

Atualmente, o Binance-Peg DOGE possui US$ 634 milhões em valor de mercado, mas, para o Maxi Doge, trata-se apenas de ‘outro cachorro monopolizando os holofotes’.

Enquanto o mercado observa o DOGE brilhar, o Maxi Doge surge como desafiante faminto, o competidor que ficou nas sombras, treinando em silêncio, esperando o momento certo para atacar.

Sua meta é simples: derrubar o atual campeão e provar que a convicção supera o hype. Inspirado por uma mentalidade à la ‘Rocky Balboa’, o projeto transmite a mensagem de que o verdadeiro sucesso vem da disciplina, da fé e da vontade de vencer.

Eu posso perder hoje por decisão dividida, mas da próxima vez, levo o cinturão, resume o espírito do Maxi Doge.

Maxi Doge: o doguinho do povo

O Maxi Doge representa mais do que uma memecoin, ele simboliza a luta de todos os investidores subestimados.

Enquanto muitos tokens surfam apenas no hype, o MAXI aposta em identidade, força e persistência. O projeto fala diretamente aos ‘bros’, os traders obstinados, que não desistem e buscam sempre o último rep.

Na metáfora perfeita, o Maxi Doge ‘corre pelas ruas como se cada passo o levasse ao topo do mercado cripto’, treinando como um verdadeiro campeão.

No Twitter (X), a comunidade já vem impulsionando a narrativa do ‘doguinho do povo’, e os investidores se veem representados nessa figura que simboliza a superação e a fome de vitória.

Assim, o Maxi Doge é mais do que um token, trata-se de um movimento. Cada novo investidor que entra no projeto participa dessa história, apostando na força coletiva da comunidade.

Pronto para o 1.000x com o MAXI?

O Maxi Doge deixa claro que ele é para quem busca o próximo token 1.000x. A ideia é simples: ou você vai com tudo, ou fica para trás.

Para destronar o DOGE, o projeto precisa da força conjunta de cada ‘bro’ disposto a impulsionar essa corrida com convicção, garra e espírito de equipe.

Assim como os traders da GameStop se tornaram lendas, os investidores do Maxi Doge podem ser os próximos a escrever história no mercado. Mas a chance é agora, já que a pré-venda ainda está no ar, com o token no menor preço antes da próxima alta.

Os interessados podem comprar MAXI diretamente no site oficial, conectando uma carteira compatível como a Best Wallet, uma das mais recomendadas do mercado. O pagamento pode ser feito com ETH, BNB, USDT, USDC ou até cartão de crédito.

Os tokens adquiridos na pré-venda podem ser colocados em staking imediatamente, com APY dinâmico de até 120%. Além disso, o contrato inteligente do Maxi Doge foi auditado pela Coinsult e pela SOLIDProof, garantindo mais segurança aos investidores.

Entre na luta antes que o preço suba

O Maxi Doge está prestes a se tornar o novo símbolo da cultura cripto, ou seja, uma fusão de humor, força e determinação. A comunidade está crescendo rapidamente e cada novo ‘bro’ representa mais um soco rumo ao topo.

Acesse o site oficial do Maxi Doge Token, conecte sua carteira, junte-se à comunidade no X (Twitter) e no Telegram e garanta seu lugar antes que o próximo round comece.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.