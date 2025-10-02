Resumo da notícia

A World Liberty Financial, cofundada por Donald Trump Jr., lançará a stablecoin USD1 na rede Aptos.

A integração contará com o apoio das principais carteiras, exchanges e protocolos DeFi da rede.

Além disso, a Aptos ressalta que sua velocidade e baixo custo foram fatores decisivos para a parceria, expandindo seu ecossistema de stablecoins de US$ 1 bilhão.

A World Liberty Financial, projeto de criptoativos cofundado por Donald Trump Jr., está expandindo seu alcance. Para isso, a empresa lançará sua stablecoin USD1 na blockchain Aptos. A iniciativa é um passo importante tanto para a proeminente empresa quanto para a rede Aptos, que segue atraindo novos ativos.

A Fundação Aptos confirmou a integração em um comunicado no dia 1º de outubro. Segundo o documento, o lançamento faz da USD1 a primeira stablecoin com integração baseada em Move.

Essa é a linguagem de programação que sustenta a rede Aptos. Como resultado, a parceria busca tirar proveito da infraestrutura da Aptos, que a fundação descreve como uma das mais rápidas e eficientes da indústria.

HUGE: @DonaldJTrumpJr & @ZachWitkoff announce LIVE that @worldlibertyfi's USD1 is coming to Aptos 🦅 Aptos is USD1's first Move-based integration. The list grows of those choosing the fastest, cheapest, & most efficient rails in the world. Welcome to the United States of Aptos. pic.twitter.com/SiV8VcCDxQ — Aptos (@Aptos) October 1, 2025

De acordo com uma reportagem recente da Reuters, a stablecoin USD1 possui lastro em títulos do Tesouro dos EUA, dólares e outros ativos de liquidez equivalente. Além disso, o projeto faz parte de uma ambição maior da World Liberty Financial de conectar ativos digitais ao mercado financeiro tradicional. Isso inclui, por exemplo, planos para o lançamento de um cartão de débito até o início de 2026.

Amplo Suporte do Ecossistema para a USD1

O lançamento da nova criptomoeda está previsto para a segunda-feira, 6 de outubro. A expectativa é de suporte imediato de uma vasta gama de aplicações do ecossistema Aptos. De fato, diversos protocolos de finanças descentralizadas (DeFi) já se comprometeram a integrar a USD1 desde o primeiro dia, incluindo Echelon Market, Hyperion, Thala Labs e Panora Exchange.

Para garantir ampla acessibilidade, inúmeras carteiras e exchanges também suportarão a stablecoin. Isso beneficiará tanto usuários individuais quanto institucionais.

Entre as plataformas de destaque estão Petra Wallet, Backpack, OKX, Bitget Wallet e Gate.io. Esse amplo suporte foi planejado para facilitar a adesão e o uso na rede desde o momento do lançamento.

A rede Aptos, originada do projeto descontinuado Libra da Meta, vem consolidando sua presença no setor financeiro. Atualmente, a plataforma abriga mais de US$ 720 milhões em ativos do mundo real (RWAs).

Adicionalmente, ela possui mais de US$ 1 bilhão em stablecoins, como as já estabelecidas USDC, USDT e PYUSD do PayPal. A rede é conhecida por sua baixa latência, permitindo transações em frações de segundo a um custo médio de US$ 0,00055.

A World Liberty Financial atraiu grande atenção. Isso ocorreu não só por sua ligação com a família Trump, mas também pelo lançamento conturbado de seu token nativo, o WLFI. Logo após sua estreia, o projeto enfrentou polêmicas. Inclusive, Elon Musk chegou a fazer alegações de fraude, o que resultou em fortes oscilações de preço.

Apesar da turbulência inicial, o token conseguiu ser listado na Robinhood. Posteriormente, o projeto realizou diversas queimas de tokens WLFI para controlar sua oferta. Portanto, a expansão da stablecoin USD1 para uma nova blockchain sinaliza uma busca contínua por legitimidade e maior adoção no competitivo mercado de ativos digitais.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.