Resumo da notícia

A contagem regressiva para o fim da pré-venda do Snorter já começou, com um novo timer no site mostrando que restam menos de trinta dias até o encerramento.

O projeto já captou mais de US$ 4 milhões e se posiciona como um dos tokens mais promissores de 2025.

Após a pré-venda, o foco será em marketing, liquidez e expansão contínua.

O mercado de criptomoedas está acostumado a narrativas de oportunidade, inovação e risco. Mas de tempos em tempos surge um projeto que consegue capturar todos esses elementos em um só pacote. Esse é o caso do Snorter Token (SNORT). O projeto entrou oficialmente em sua reta final de pré-venda.

A equipe anunciou que a captação se encerra no dia 20 de outubro de 2025. E, para reforçar esse marco, um novo cronômetro foi colocado no site. O cronômetro sinaliza de forma clara que restam menos de trinta dias para comprar o token antes que as portas se fechem.

O anúncio não é apenas uma formalidade. Afinal, marca o início de uma fase crucial, em que a narrativa da contagem regressiva desperta no mercado o sentimento de urgência.

Para investidores de varejo e até mesmo para empresas que observam o movimento de fora, o timer é o sinal de que o jogo está chegando ao fim. É o momento em que aqueles que esperaram demais precisam decidir se vão ficar de fora ou se entram para participar de um dos projetos mais comentados de 2025.

A confiança que o Snorter conseguiu conquistar até aqui se reflete em números sólidos. A pré-venda já arrecadou mais de US$ 4 milhões, colocando o projeto entre os maiores sucessos do ano no segmento.

Portanto, esse capital não surge do nada: ele é fruto de uma proposta que une utilidade prática, inovação técnica e narrativa forte.

O que é o Snorter?

O Snorter não é apenas mais um token especulativo em busca de hype. Ele se apresenta como um bot de trading completo, nativo da blockchain Solana e acessível diretamente no Telegram.

A proposta de operar no Telegram é simples e poderosa ao mesmo tempo. Trata-se de um aplicativo presente no cotidiano de milhões de pessoas, o que reduz barreiras de adoção e permite que qualquer usuário, mesmo os menos experientes, tenha acesso a ferramentas de ponta em trading.

No entanto, a acessibilidade não diminui a sofisticação. O Snorter entrega recursos que normalmente estariam restritos a investidores institucionais ou a traders com infraestrutura avançada.

Entre essas funções, está o sniping de tokens em lançamento, que aproveita endpoints RPC dedicados para detectar injeções de liquidez e novos contratos antes que cheguem a order books públicos.

Essa antecipação dá aos usuários uma vantagem real, permitindo que participem dos ciclos de valorização logo nos primeiros movimentos.

O Snorter também oferece copy trading automatizado, que permite replicar em tempo quase real as estratégias de traders de alta performance. Além disso, conta com proteção contra MEV, recurso que protege transações de serem exploradas por bots de arbitragem e frontrunning.

A escolha da infraestrutura também merece destaque. Enquanto muitos concorrentes sofrem com limitações em redes congestionadas como Ethereum, o Snorter foi construído nativamente sobre a blockchain Solana.

Ela é conhecida por suas taxas baixas e alta velocidade. Isso permite a execução em subsegundos e com custos extremamente reduzidos, tornando a experiência mais eficiente e acessível.

Atualizações que impactam

Recentemente, a equipe anunciou a expansão do suporte para além da Raydium, principal DEX da Solana, passando a integrar diretamente os launchpads Pump.fun e PumpSwap.

Ou seja, a atualização ampliou o alcance do bot, permitindo que os usuários participem desde os instantes iniciais do ciclo de vida de novos tokens, quando as oportunidades de valorização são potencialmente maiores.

A expansão não é apenas técnica, mas também estratégica. Afinal, posiciona o Snorter em um segmento onde ocorre o maior volume de inovação e experimentação no ecossistema Solana hoje.

O token SNORT tem papel central nesse ecossistema. Mais do que um ativo especulativo, ele funciona como a engrenagem que conecta usuários ao bot e garante utilidade real.

Os detentores de SNORT terão acesso às menores taxas de operação do mercado, fixadas em apenas 0,85%, além de poderem aproveitar mecanismos de staking que oferecem recompensas e participação em processos de governança, influenciando os rumos do projeto.

O token também desbloqueia funcionalidades premium dentro do bot, ampliando a experiência e a eficiência de operação.

Contagem regressiva

O contexto da contagem regressiva dá ainda mais força a esse conjunto de funcionalidades. O mercado entende que, após a listagem, as condições de compra não serão as mesmas. Pré-venda é sempre um momento em que investidores têm acesso a preços reduzidos, e isso aumenta a percepção de oportunidade.

É por isso que o cronômetro ativado no site não é apenas uma peça de design. Mas uma ferramenta de mobilização, capaz de transformar observadores em participantes.

Dessa maneira, o alinhamento entre marketing e desenvolvimento fortalece o sentimento de que o projeto sabe exatamente como conduzir sua comunidade e ampliar sua base de usuários.

Se olharmos para o panorama mais amplo, o sucesso da pré-venda do Snorter reflete tendências maiores do mercado cripto em 2025.

A primeira delas é a democratização de ferramentas avançadas de trading, que antes estavam disponíveis apenas para players institucionais.

Hoje, qualquer investidor com acesso ao Telegram pode replicar estratégias, participar de lançamentos e operar com velocidade e segurança.

Busca por eficiência

Outra tendência clara é a busca por eficiência. Usuários estão cansados de transações caras, lentas e vulneráveis a ataques de MEV, e projetos como o Snorter respondem diretamente a essa dor.

A confiança do mercado também se apoia na escolha da Solana como infraestrutura. A rede, que já se consolidou como uma das mais relevantes para aplicações de alta performance, oferece a base técnica necessária para que o Snorter consiga entregar sua proposta sem comprometer custos ou velocidade.

O ecossistema Solana, por sua vez, ganha um novo caso de uso que demonstra sua capacidade de suportar inovação prática.

O que vem após o encerramento da pré-venda também merece atenção. A equipe já sinalizou que parte significativa dos recursos captados será destinada a campanhas agressivas de marketing, provisão de liquidez em exchanges e aprimoramento contínuo do bot.

Isso mostra que o Snorter não pretende parar após a captação. Pelo contrário, o objetivo é expandir, alcançar mais usuários e consolidar-se como um dos principais bots de trading integrados ao Telegram.

Roadmap do Snorter é promissor

O roadmap também aponta para novas integrações, melhorias no copy trading e expansão para mercados adicionais. O conjunto de iniciativas deixa claro que o projeto busca longevidade, e não apenas um ciclo especulativo rápido.

Esse é um ponto que pode atrair tanto o investidor de curto prazo, interessado no potencial de valorização inicial, quanto o de longo prazo, que busca utilidade contínua e valorização sustentada.

Com menos de trinta dias restantes até o fechamento da pré-venda, o Snorter vive um momento decisivo. Ele conseguiu unir hype, utilidade e base técnica em um só projeto, e agora a atenção do mercado está voltada para o que acontecerá a seguir.

Para quem acredita na força dos bots de trading e no potencial de democratizar o acesso a estratégias avançadas, o Snorter aparece como uma das apostas mais interessantes de 2025.

Invista em Snorter já

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.