Solana (SOL) voltou aos holofotes das criptomoedas, ao ultrapassar a marca de US$ 200 pela primeira vez desde fevereiro deste ano. Ademais, superou a capitalização de mercado de US$ 14 bilhões, após um aumento de 87% em seu volume de negociação nas últimas 24 horas.

Conforme dados da CoinMarketCap, o SOL é negociado a cerca de US$ 199,10, um aumento de 5% nas últimas 24 horas e de 24% nos últimos sete dias.

A altcoin está a somente 32,57% de seu máximo histórico e enfrenta uma enorme barreira de resistência além do nível de preço de US$ 250.

1/ 🚨 JUST 1 $SOL TO GO…

That's right, DeFi Dev Corp. now holds 999,999 $SOL on our balance sheet after raising $19M from our Equity Line.

$192M of SOL stacked. Staked. Compounding. Onchain.

Who is ready for us to accumulate the next 1,000,001 $SOL?! pic.twitter.com/K2B6ZxJIId

— DeFi Dev Corp. (@defidevcorp) July 21, 2025