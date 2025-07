Key Notes

TVL da Solana atinge US$ 10,45 bi, maior valor em seis meses.

Token SOL volta a valer mais de US$ 190, impulsionando o ecossistema.

Volume em DEXs como Raydium e Orca também cresce na rede.

Snorter Bot Token já arrecadou mais de US$ 2 mi e atrai atenção no mercado.

A Solana continua a mostrar força no atual ciclo de alta do mercado cripto com o aumento de seu TVL. Além da valorização expressiva do token SOL, que voltou a ultrapassar os US$ 190, a blockchain também registra um avanço importante em seu ecossistema de finanças descentralizadas (DeFi).

Ademais, o TVL da Solana, sigla para total value locked (ou valor total bloqueado), atingiu US$ 10,45 bilhões, o maior nível em seis meses.

SOL se aproxima do topo de janeiro

O crescimento do TVL acompanha a recuperação do preço da Solana, que nesta segunda-feira (21) voltou a superar os US$ 100 bilhões em valor de mercado, com SOL cotado a US$ 194,62.

Aliás, esta é a primeira vez desde janeiro de 2025 que a blockchain atinge esse patamar de capitalização. Com isso, está se destacando no ranking das melhores altcoins, a poucos milhões de superar o BNB.

Além disso, segundo dados da DeFiLlama, o TVL da Solana teve um salto significativo nos últimos dias e já se aproxima do pico anterior registrado no início do ano, quando o token chegou à sua máxima histórica.

O valor inclui ativos como tokens SOL, stablecoins e memecoins depositados em smart contracts, pools de liquidez e cofres DeFi da rede.

Volume em DEXs também cresce, mas ainda abaixo do pico

Outro indicador importante foi a atividade nas exchanges descentralizadas (DEXs) da Solana, que também ganhou força. Entre 14 e 20 de julho, os DEXs da rede processaram US$ 22,58 bilhões em volume, um avanço em relação aos US$ 18,5 bilhões da semana anterior.

Entre os destaques de volume semanal estão:

Raydium: US$ 8,4 bilhões

Orca: US$ 5,9 bilhões

Meteora: US$ 5,3 bilhões

Apesar do aumento, o volume ainda está distante do recorde de US$ 98,28 bilhões registrado em janeiro.

Por que o TVL de SOL voltou a subir?

A principal razão por trás da alta no TVL da Solana é o próprio aumento no preço do token SOL. Como grande parte dos ativos nos protocolos DeFi da rede são denominados em SOL, a valorização do token eleva automaticamente o valor em dólar bloqueado nos contratos inteligentes.

É importante destacar que o TVL não considera os tokens SOL em staking com validadores, usados para garantir a segurança da rede. Atualmente, cerca de 355 milhões de SOL estão travados em staking, o que representa cerca de 66% de todo o suprimento em circulação, com valor aproximado de US$ 69,4 bilhões.

Também não entram na conta do TVL os tokens armazenados em exchanges centralizadas. Aliás, a retomada do TVL reforça a percepção de que o ecossistema DeFi da Solana está amadurecendo. Isso mesmo diante da forte concorrência com outras redes como Ethereum, Base e Arbitrum.

Além disso, o desempenho recente também mostra que, além da velocidade e escalabilidade técnica, a rede está atraindo liquidez real. Um fator essencial para sustentar seu crescimento no médio e longo prazo.

Investidores buscam grandes retornos e Snorter Bot Token surge como ferramenta estratégica

Com o mercado cripto aquecido e os principais ativos rompendo resistências, investidores estão cada vez mais atentos a oportunidades de alto potencial de retorno, especialmente em tokens de baixa capitalização e em setores que historicamente multiplicam valor em ciclos de alta, como o das memecoins.

Nesse cenário, o Snorter Bot Token (SNORT) se destaca como uma ferramenta valiosa para quem busca antecipar movimentos explosivos. Trata-se de um bot de negociação via Telegram, construído para detectar rompimentos antes mesmo dos sinais on-chain, atuando com velocidade e precisão em ecossistemas como o da Solana, onde as memecoins prosperam.

Desenvolvido com infraestrutura própria, RPC privado e integração com mecanismos de proteção contra MEV e honeypots, o Snorter oferece vantagens competitivas reais — como execução ultra-rápida, baixa latência e copy trading em tempo real.

Sua pré-venda já ultrapassou US$ 2 milhões arrecadados, sinalizando forte interesse da comunidade. Aliás, com taxa de negociação reduzida (apenas 0,85% para quem mantém tokens SNORT), o bot já disputa espaço com gigantes como Banana Gun e Trojan.

Se você está de olho em projetos com forte apelo comunitário e alta performance técnica, o Snorter Token representa uma das oportunidades mais promissoras do momento. Especialmente neste novo ciclo em que a atenção e o timing valem mais do que nunca.

Aproveite o Snorter hoje

