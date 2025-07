Resumo da notícia

O Bitcoin Hyper (HYPER), revolucionária cadeia Layer-2 do Bitcoin construída sobre a Solana Virtual Machine (SVM), está prestes a se tornar um dos ativos mais importantes do setor cripto. Ainda mais agora, já que ultrapassou US$ 4,3 milhões arrecadados em sua ICO (oferta inicial de tokens).

Enquanto isso, o $SOL, moeda nativa da rede Solana, conhecida por sua altíssima velocidade, rompeu os US$ 200 e dá sinais de retomada rumo às máximas históricas acima de US$ 293.

Já o Bitcoin viveu o que um analista de Wall Street chamou de seu ‘momento ChatGPT’, após a aprovação do Genius Act, lei voltada para stablecoins. Afinal, tudo indica um novo salto na adoção das criptomoedas.

Nesse sentido, o Bitcoin Hyper surge como um verdadeiro disruptor, um ‘momento DeepSeek’, por assim dizer. E o melhor, o Bitcoin Hyper ainda pode ser adquirido em pré-venda antes de chegar às corretoras, por apenas US$ 0,012375. Mas por pouco tempo, o preço vale por cerca de 24 horas.

Bitcoin a US$ 3 milhões, Solana a US$ 1.000 e o Bitcoin Hyper rumo à lua

Tom Lee, cofundador da Fundstrat e presidente da Bitmine é um dos maiores entusiastas do Bitcoin. Sua empresa tem tesouraria Ethereum e conta com o bilionário Peter Thiel entre os investidores.

Ele acredita que a principal moeda do universo cripto pode chegar a US$ 250 mil até o final do ano. Com base no modelo de ‘ouro digital’, ele estima que o BTC deveria valer pelo menos US$ 1 milhão e, no longo prazo, até US$ 3 milhões.

Essa visão otimista parte da ideia de que o Bitcoin é uma reserva de valor durável e tende a se consolidar também como camada de liquidação global.

Tudo isso anima ainda mais os detentores do token Bitcoin Hyper e quem estiver considerando investir nesta nova criptomoeda. Afinal, se o Bitcoin chegar a US$ 3 milhões, não há limites para o potencial da Solana (com US$ 1.000 como meta conservadora) e, claro, do HYPER.

Bitcoin já supera Visa em transações

O objetivo do Bitcoin Hyper é transformar o BTC em uma camada de liquidação e execução eficiente e escalável, exatamente como foi idealizado aliás.

Sem a tecnologia da SVM presente no token HYPER, a blockchain do BTC já teve avanços, mas as inovações são barradas por limitações de governança. Mas isto, de certa forma, é também uma virtude da rede.

Mesmo assim, segundo dados da Sygnumo, o Bitcoin já superou a Visa em volume de transações anuais. Enquanto a Visa processa cerca de US$ 13 trilhões por ano, o Bitcoin já alcança os US$ 20 trilhões, em um avanço impulsionado principalmente pela adoção institucional.

Mas se o BTC já se firmou como ativo financeiro global, ainda resta um desafio, isto é, tornar-se uma moeda usada no dia a dia. E é justamente aí que o Bitcoin Hyper entra em cena como o grande diferencial. Mas como ele funciona?

Como o HYPER transforma o Bitcoin em dinheiro digital

Aproveitando a segurança e descentralização da cadeia principal do Bitcoin, o Bitcoin Hyper atua como uma segunda camada oferecendo escalabilidade. Tudo alimentado pela Solana Virtual Machine.

Mesmo que nem todos os usuários cripto conheçam a fundo os aspectos técnicos, a SVM é o que permite à rede Solana transações em milissegundos e taxas extremamente baixas. Em suma, estes fatores que a tornaram popular em lançamentos de memecoins.

Foi justamente esse o motivo pelo qual o projeto NFT PENGU migrou do Ethereum para a Solana. O resultado? Uma valorização de 423% em um mês, com o token sendo negociado a US$ 0,44.

O funcionamento do Bitcoin Hyper é simples: primeiramente, o BTC é bloqueado na rede principal e uma versão ‘embrulhada’ (wrapped) é cunhada na Layer-2.

Então, quando o usuário deseja sacar, o processo se inverte, assim o wrapped BTC é queimado e a versão original é liberada na rede principal.

Tudo é feito de maneira trustless (sem necessidade de confiança), utilizando tecnologia de prova de conhecimento zero (ZK), amplamente usada em sistemas rollup que agrupam transações na Layer-2 antes de registrá-las na cadeia principal.

Com isso, o Bitcoin Hyper avança no propósito original do Bitcoin, ou seja, funcionar como dinheiro digital.

Bitcoin Hyper também é um novo portal para DeFi, dApps e dPINs

Com o apoio do HYPER, o Bitcoin poderá ir além. Sim, ele trará memecoins para sua rede, mas também abrirá espaço para uma liquidez massiva em DeFi e em todo o ecossistema de aplicativos descentralizados.

Vale destacar que isso ocorre em meio a um avanço regulatório inédito no setor cripto, algo que deve acelerar ainda mais a adoção deste tipo de ativo.

Stablecoins, por exemplo, facilitarão a entrada das finanças tradicionais nesse universo. Pelo menos é o que mostra a parceria recente entre a Coinbase e o PNC Bank, o sétimo maior banco dos EUA.

Ao mesmo tempo, essa integração também abrirá portas para que empresas cripto possam impactar e até romper paradigmas da infraestrutura financeira tradicional.

O Bitcoin Hyper será uma ferramenta poderosa para desafiar o status quo, seja tokenizando ativos do mundo real, seja promovendo redes de infraestrutura física descentralizada (dPINs).

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.