Resumo da notícia

Strategy compra US$ 450 milhões em Bitcoin e reforça tesouraria.

Analistas do Benchmark recomendam compra das ações da empresa.

Inclusão no S&P 500 pode atrair bilhões em demanda passiva.

A Strategy anunciou a aquisição de 4.000 BTC, com valor de mercado de US$ 450 milhões. Com isso, consolidou ainda mais sua posição como a maior tesouraria corporativa de Bitcoin do mundo.

A empresa, com sede na Virgínia, financiou a operação principalmente por meio da emissão de ações ordinárias e preferenciais. Agora, o portfólio da companhia soma cerca de 636.500 BTC, equivalente a US$ 70,6 bilhões.

A Strategy tem utilizado diferentes mecanismos para sustentar seu programa de compras. Mas o recurso frequente aos acionistas continua sendo o método central de financiamento.

Aliás, esse modelo passou por uma revisão recentemente. Afinal, a empresa alterou uma regra interna que restringia a emissão de ações ordinárias em determinadas condições de mercado.

Ações da Strategy estão em queda

A modificação permitiu que a Strategy emitisse ações ‘quando considerado vantajoso’, ampliando a flexibilidade de sua política de capital. Apesar de uma sinalização de disciplina no passado, parte do mercado recebeu com cautela a notícia.

O preço das ações da Strategy tem registrado queda nas últimas semanas. Nesse sentido, vem acompanhando a desvalorização do próprio Bitcoin e de outras criptomoedas promissoras.

Na segunda-feira (1/9), os papéis eram negociados a US$ 346, após perderem 5,5% em relação ao mês anterior. Em novembro, após as eleições presidenciais nos EUA, os ativos chegaram a US$ 543.

Os analistas da Benchmark destacaram que a desvalorização reflete incertezas momentâneas. Em nota, reafirmaram a recomendação de compra e estabeleceram o preço-alvo de US$ 705.

Segundo a análise, seria incorreta a percepção de má administração na empresa que tem Michael Saylor como cofundador e presidente executivo.

Analistas reforçam visão positiva com reserva de Bitcoin

Além disso, os especialistas ressaltaram que a empresa continua a ser ‘o padrão e referência do setor’ entre as companhias com foco em Bitcoin.

Também explicaram que a autocontenção anterior em relação à emissão de ações acabou sendo contraproducente. Afinal, limitou o acesso da empresa a capital barato.

Por fim, a Benchmark aponta que a inclusão da Strategy no índice S&P 500 pode atrair bilhões em investimentos passivos. A decisão sobre a entrada deve sair nesta semana.

A empresa cumpre os requisitos formais para integrar o índice. No entanto, os analistas lembram que o Comitê do S&P pode avaliar com cautela a candidatura. Afinal, a receita da Strategy depende quase inteiramente da oscilação do valor do Bitcoin.

Apesar disso, a perspectiva de crescimento reforça a confiança nas ações da empresa, à espera do próximo comunicado à imprensa sobre suas compras de BTC.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.