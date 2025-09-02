Flavio Aguilar é jornalista e economista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Atua há mais de 15 anos como repórter e editor em jornais e portais de notícias no Brasil. No momento, está cursando o mestrado em estudos literários da Universidade do Porto.
Resumo da notícia
- Strategy compra US$ 450 milhões em Bitcoin e reforça tesouraria.
- Analistas do Benchmark recomendam compra das ações da empresa.
- Inclusão no S&P 500 pode atrair bilhões em demanda passiva.
A Strategy anunciou a aquisição de 4.000 BTC, com valor de mercado de US$ 450 milhões. Com isso, consolidou ainda mais sua posição como a maior tesouraria corporativa de Bitcoin do mundo.
A empresa, com sede na Virgínia, financiou a operação principalmente por meio da emissão de ações ordinárias e preferenciais. Agora, o portfólio da companhia soma cerca de 636.500 BTC, equivalente a US$ 70,6 bilhões.
A Strategy tem utilizado diferentes mecanismos para sustentar seu programa de compras. Mas o recurso frequente aos acionistas continua sendo o método central de financiamento.
Aliás, esse modelo passou por uma revisão recentemente. Afinal, a empresa alterou uma regra interna que restringia a emissão de ações ordinárias em determinadas condições de mercado.
Ações da Strategy estão em queda
A modificação permitiu que a Strategy emitisse ações ‘quando considerado vantajoso’, ampliando a flexibilidade de sua política de capital. Apesar de uma sinalização de disciplina no passado, parte do mercado recebeu com cautela a notícia.
O preço das ações da Strategy tem registrado queda nas últimas semanas. Nesse sentido, vem acompanhando a desvalorização do próprio Bitcoin e de outras criptomoedas promissoras.
Na segunda-feira (1/9), os papéis eram negociados a US$ 346, após perderem 5,5% em relação ao mês anterior. Em novembro, após as eleições presidenciais nos EUA, os ativos chegaram a US$ 543.
Os analistas da Benchmark destacaram que a desvalorização reflete incertezas momentâneas. Em nota, reafirmaram a recomendação de compra e estabeleceram o preço-alvo de US$ 705.
Segundo a análise, seria incorreta a percepção de má administração na empresa que tem Michael Saylor como cofundador e presidente executivo.
Analistas reforçam visão positiva com reserva de Bitcoin
Além disso, os especialistas ressaltaram que a empresa continua a ser ‘o padrão e referência do setor’ entre as companhias com foco em Bitcoin.
Também explicaram que a autocontenção anterior em relação à emissão de ações acabou sendo contraproducente. Afinal, limitou o acesso da empresa a capital barato.
Por fim, a Benchmark aponta que a inclusão da Strategy no índice S&P 500 pode atrair bilhões em investimentos passivos. A decisão sobre a entrada deve sair nesta semana.
A empresa cumpre os requisitos formais para integrar o índice. No entanto, os analistas lembram que o Comitê do S&P pode avaliar com cautela a candidatura. Afinal, a receita da Strategy depende quase inteiramente da oscilação do valor do Bitcoin.
Apesar disso, a perspectiva de crescimento reforça a confiança nas ações da empresa, à espera do próximo comunicado à imprensa sobre suas compras de BTC.
