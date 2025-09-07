Coinspeaker

SUI Group Holdings amplia tesouraria com US$ 20 milhões em SUI

Empresas cripto oferecem aos investidores exposição à nova economia digital.

Resumo da notícia

  • A SUI Group Holdings comprou mais US$ 20 milhões em SUI, totalizando 101,8 milhões de unidades do token.
  • A empresa, antes chamada de Mill City Ventures, fez rebrand para focar em tesouraria cripto.
  • O modelo envolve staking ativo com retorno anual estimado de 2,2%.
  • A avaliação atual da tesouraria chega a US$ 344 milhões.
  • HYLQ Strategy Corp posta no token HYPE como pilar.

A SUI Group Holdings, listada na Nasdaq, anunciou na quarta-feira (3/9) a expansão de sua tesouraria cripto após adquirir US$ 20 milhões adicionais em tokens SUI.

Com a compra, a empresa passou a deter 101,8 milhões de unidades do ativo. A estratégia reforça sua confiança de longo prazo no ecossistema blockchain da Sui.

Empresa expande sua estratégia cripto

O movimento foi viabilizado por meio de um acordo privado com a Sui Foundation, que permitiu a aquisição dos tokens a preço descontado.

Segundo a empresa, essa abordagem faz parte de um modelo de gestão que busca retornos sustentáveis e exposição institucional a ativos digitais.

Vale destacar que a companhia, anteriormente chamada de Mill City Ventures, passou por um processo de rebranding para se posicionar de forma mais clara no universo blockchain.

Agora, o foco é atuar como gestora de ativos cripto-nativos, com prioridade em projetos que ofereçam escalabilidade e usabilidade no setor de finanças descentralizadas (DeFi).

Diante disso, desponta como uma das melhores ações de criptomoedas para quem quer investir no setor via meios tradicionais.

Impacto no mercado e valorização do token

Logo após o anúncio, o preço do SUI registrou uma valorização de 5%, sinalizando confiança do mercado no modelo de tesouraria adotado pela companhia.

A estratégia também envolve staking ativo, com um rendimento anual estimado em 2,2% atualmente. Isso reforça o caráter produtivo da alocação.

De acordo com Stephen Mackintosh, Chief Investment Officer da SUI Group Holdings, a meta é seguir ampliando gradualmente as compras:

Desde o lançamento da nossa estratégia de tesouraria em julho, acumulamos rapidamente mais de 100 milhões de SUI, o que demonstra nossa crença no potencial transformador da blockchain Sui. Pretendemos buscar novos aportes de capital para adquirir tokens bloqueados a preços descontados e, com isso, aumentar o valor por ação para nossos investidores.

Estratégia de rebrand e foco em tesouraria cripto

A transformação da SUI Group Holdings marca um ponto de virada importante no mercado de ativos digitais. Afinal, a companhia deixou para trás o modelo tradicional de empréstimos de curto prazo e passou a se posicionar como uma gestora institucional de tesouraria blockchain.

Esse rebrand não é apenas estético, já que ele reflete uma estratégia clara de longo prazo. Ao se concentrar no ecossistema Sui, a empresa consolidou um acordo privado de US$ 450 milhões que permite a aquisição de tokens diretamente da Sui Foundation a preços com desconto.

Isso a transformou, na prática, em uma espécie de tesouraria oficial da Sui. Afinal, tem mais de 101,7 milhões de tokens acumulados, avaliados em aproximadamente US$ 344 milhões.

Aliás, o movimento da SUI Group segue um padrão já visto em iniciativas ligadas a Solana e Toncoin, quando empresas listadas em bolsa passaram a acumular tokens como estratégia de diversificação de reservas.

No entanto, ela não está sozinha nessa tendência. Outro exemplo é o da HYLQ Strategy Corp, listada na Canadian Securities Exchange (CSE:HYLQ), que também adotou um modelo de tesouraria inovador.

A primeira empresa a apostar em tesouraria de HYPE

hylq home

Enquanto a SUI Group se volta à aquisição massiva de SUI, a HYLQ Strategy Corp deu um passo ainda mais ousado ao adotar o HYPE como pilar de sua tesouraria corporativa. Trata-se do token nativo do ecossistema Hyperliquid.

A empresa não apenas aposta em um ativo emergente e de alta performance, mas também oferece ao investidor um canal regulado de exposição ao Hyperliquid. Tudo isso dispensa a necessidade de operar diretamente em mercados cripto voláteis.

Na prática, ao comprar ações da HYLQ, os investidores se expõem ao potencial de crescimento de um protocolo descentralizado, ágil e altamente eficiente, que vem ganhando relevância no mercado de DeFi.

Trata-se de uma abordagem que combina diversificação, inovação e visão de longo prazo. Por isso, muitos especialistas consideram a estratégia até mais promissora do que o modelo adotado pela SUI Group.

Portanto, para quem busca uma exposição diferenciada e potencialmente mais alinhada com a próxima fase da economia digital, a HYLQ Strategy Corp surge como uma alternativa estratégica ainda mais interessante no universo das empresas cripto listadas em bolsa.

