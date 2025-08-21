Solana pode subir 25% se mantiver este suporte, revela análise

Resumo da notícia

A Solana (SOL) segue em um momento decisivo. Afinal, o ativo ainda se mantém acima de um suporte crucial para a continuidade do movimento de alta observado neste mês.

Nas últimas 24 horas, o SOL acumula uma alta de 1,85%. Com isso, o preço voltou a ficar acima de US$ 180. Ainda assim, traders e investidores devem observar outro nível importante do gráfico, que pode definir o futuro da altcoin.

Suportes e resistências definem próximos movimentos

A Solana passou por uma correção após a forte alta registrada no início de agosto. Entre os dias 3 e 14, seu preço saltou mais de 30%, atingindo uma máxima de US$ 210. Desde então, o ativo já recuou cerca de 15%. O movimento é parecido com o de outras das melhores altcoins nesse período.

Atualmente, a atenção do mercado se volta ao nível de retração de 0,618 de Fibonacci, em US$ 176,59. Esse ponto costuma atuar como suporte decisivo em quedas corretivas, servindo de base para retomadas de alta. Caso se mantenha firme, a SOL pode buscar novamente a região dos US$ 210.

Se esse cenário se confirmar, a extensão de Fibonacci projeta um novo topo próximo a US$ 230. Chegar até este nível representaria uma valorização de aproximadamente 25% em relação ao preço atual.

No entanto, se o suporte de 0,618 for perdido, a tendência se inverte. Assim, a Solana pode testar o fundo em US$ 155,70, o que implicaria queda adicional de 15%.

Portanto, os próximos dias serão cruciais para definir se a criptomoeda inicia uma nova pernada de alta ou se estende o movimento corretivo.

Dados on-chain reforçam otimismo dos investidores

Enquanto o preço testa suportes importantes, os dados on-chain mostram sinais de recuperação da força compradora. De acordo com a Glassnode, os detentores de longo prazo reduziram suas vendas de SOL nas últimas sessões. Esse movimento demonstra maior confiança no futuro do projeto, mesmo após o recuo recente.

Além disso, as baleias parecem compartilhar desse otimismo. Nos mercados futuros, especialmente na Binance, a porcentagem de grandes players posicionados em operações long de SOL já ultrapassa 80%. Esse dado sugere expectativa de valorização do ativo entre os investidores institucionais.

Outro fator relevante é o comportamento nas exchanges. Nas últimas quatro horas, mais da metade das ordens envolvendo SOL foi de compra, segundo a Coinglass.

Esse desequilíbrio entre demanda e oferta pode aumentar a pressão compradora e sustentar o suporte em US$ 176,59.

Em conclusão, a Solana atravessa um momento decisivo em seu gráfico. O suporte em US$ 176,59 será determinante para o rumo da tendência. Nesse sentido, os próximos dias serão essenciais para confirmar se a altcoin continuará seu rali de agosto ou enfrentará uma correção mais profunda.

