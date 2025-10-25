Tesla reporta lucro de US$ 80 milhões com Bitcoin no Q3

Resumo da notícia

A Tesla anunciou seus resultados financeiros para o terceiro trimestre de 2025.

A empresa manteve sua posição em 11.509 BTC, que ao fim do trimestre estavam avaliados em cerca de US$ 1,315 bilhão.

Essa valorização se deu pela apreciação de mercado.

A Tesla anunciou seus resultados financeiros para o terceiro trimestre de 2025 na quarta-feira (22/10), revelando que suas participações em Bitcoin renderam um ganho não realizado de aproximadamente US$ 80 milhões no período.

A empresa manteve sua posição em 11.509 BTC, que ao fim do trimestre estavam avaliados em cerca de US$ 1,315 bilhão, ante aproximadamente US$ 1,235 bilhão no fim do trimestre anterior.

Essa valorização, segundo a Tesla, não se deu por novas compras ou vendas dos ativos, mas sim pela apreciação de mercado.

Contexto operacional da Tesla

No mesmo relatório, a Tesla informou receita de US$ 28,1 bilhões para o trimestre, superando estimativas de Wall Street em torno de US$ 26,36 bilhões.

No entanto, a empresa teve um resultado por ação ajustado (adjusted EPS) de US$ 0,50, abaixo das expectativas de US$ 0,54. Os US$ 80 milhões de lucro com Bitcoin não foram incluídos no cálculo do EPS ajustado.

Mesmo sendo uma parcela pequena ante o conjunto de US$ 41,6 bilhões em caixa e equivalentes da Tesla no fim de setembro, a liquidez e o valor da posição em Bitcoin chamam a atenção.

Regra permite contabilizar ganhos não realizados

Uma mudança promovida pela FASB (ASU 2023-08 e normas relacionadas) alterou significativamente como empresas com participação nos criptoativos mais promissores refletem seus balanços.

Ou seja, em vez de apenas registrar perdas quando o valor cai, agora os ganhos não realizados também são reconhecidos.

Para a Tesla, isso significa que a valorização de seu estoque de Bitcoin pôde ser registrada como ‘outros ganhos’ no trimestre, o que não era tão simples em períodos anteriores.

Essa nova norma proporciona uma transparência maior a respeito do impacto dos criptoativos nos balanços corporativos. No entanto, também adiciona volatilidade e risco contábil para empresas que mantêm grandes posições em ativos digitais.

Por que o ganho de US$ 80 milhões importa?

Para analistas, o fato de a Tesla manter sua posição de Bitcoin demonstra uma convicção de longo prazo no ativo. E a legitimação do ativo pela empresa de Elon Musk manda um recado positivo para o mercado.

Além disso, o ganho mostra que, mesmo sem negociar o ativo, a valorização pode trazer impacto relevante sobre o resultado de uma empresa.

Por fim, a notícia também ajuda a contextualizar a estratégia da Tesla dentro do universo corporativo. A empresa foi uma das pioneiras entre as grandes companhias a investir em Bitcoin (em 2021, cerca de US$ 1,5 bilhão). Embora tenha vendido parte desses ativos em 2022, ela manteve uma posição considerável.

Além disso, a divulgação da Tesla tem efeitos simbólicos e práticos para o mercado de ativos digitais. A notícia mostra que grandes empresas veem os criptoativos não apenas como instrumento de investimento especulativo, mas como parte de sua tesouraria e balanço patrimonial.

Já o reconhecimento contábil desses ativos incentiva uma maior profissionalização e padronização da gestão corporativa de criptos. Analistas avaliam que isso também pode incentivar outras empresas a revelar ou aumentar suas posições em Bitcoin.

Foco operacional futuro

Para a Tesla, a manutenção da posição de 11.509 BTC indica que a empresa não pretende se desfazer desses ativos no curto prazo. A empresa parece adotar uma postura de ‘hold’, o que acentua o caráter estratégico.

Também é possível que a montadora de veículos elétricos acompanhe como o negócio de ativos digitais evolui em termos regulatórios, fiscais e contábeis, com relatórios futuros trazendo mais detalhes sobre a composição, liquidez ou hedge dessa carteira.

A Tesla alcançou um resultado relevante no terceiro trimestre de 2025. Por isso, analistas reforçam a importância do papel dos criptoativos como instrumento de tesouraria corporativa.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.