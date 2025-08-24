Wall Street Pepe dispara 40% e queima 500 milhões de WEPE

Resumo da notícia

WEPE queimou 500 milhões de tokens na rede Ethereum em 24 horas.

O token valorizou 40,94% em sua estreia na Solana.

Coleção gratuita de 5.000 NFTs criada pela comunidade será lançada em Ethereum.

Acesso antecipado ao WEPE Solana já ativo por US$ 0,001 por token.

Em apenas 24 horas, o Wall Street Pepe (WEPE) queimou mais de 500 milhões de tokens no Ethereum (ETH), marcando oficialmente sua estreia na Solana.

A queima faz parte da mecânica de dupla cadeia do projeto, com o objetivo de migrar gradualmente a oferta e a presença do token para a chamada ‘capital das memecoins’.

Portanto, cada alocação de WEPE em Solana vem acompanhada de uma queima proporcional de WEPE em Ethereum. Então, reduz a oferta e prepara terreno para o lançamento definitivo do sapo na rede Solana.

Essa queima de 500 milhões de tokens levou a um início explosivo, no melhor momento possível. Afinal, a mudança para Solana fortalece o lugar do WEPE no epicentro das memecoins e abre espaço para futuras integrações com NFTs.

Aliás, a comunidade já teve um gostinho do que vem por aí. Isso porque a coleção gratuita de NFTs foi lançada na sexta-feira (22/8) na rede Ethereum. Trata-se de uma criação idealizada pelo próprio exército WEPE.

Fiel ao espírito do projeto, a migração reflete seu lema: ‘feito pelo povo, para o povo’. Os NFTs foram uma demanda da comunidade, e agora a mudança de rede mostra quem realmente está no comando.

O reflexo já aparece no mercado, já que o WEPE subiu 40,94% em apenas 24 horas. Aliás, um grande investidor que havia realizado fortes vendas na terça-feira (19/8) voltou a acumular tokens no dia seguinte — um sinal claro de otimismo.

Por que o Wall Street Pepe está queimando tokens WEPE?

A mudança do WEPE para a Solana, a rede das melhores memecoins, inclui um mecanismo de equilíbrio, em que o hard cap de 200 bilhões de tokens permanece inalterado.

Essa lógica garante que os detentores de ETH não sejam diluídos. Cada nova emissão em Solana é compensada por uma queima permanente no Ethereum, concentrando valor no fornecimento fixo.

Desde o lançamento, já foram comprados e queimados mais de 500 milhões de WEPE na rede Ethereum. Esse é um sinal claro de que a demanda pela versão Solana está gerando uma destruição real de oferta na rede ETH.

Durante a fase de acesso antecipado, compras com ETH acionam automaticamente queimas em tempo real de WEPE em Ethereum. Já as compras feitas com SOL, USDC ou cartão acabam equilibradas por queimas programadas no Token Generation Event (TGE), quando o equivalente em WEPE Solana tem sua emissão e distribuição.

Isso mantém a paridade entre WEPE em Ethereum e WEPE em Solana. Além disso, como as exchanges centralizadas listam o token sob um mesmo ticker, qualquer diferença de preço entre as redes acaba corrigida rapidamente pelos traders via arbitragem.

Em seguida ao TGE, a mecânica continua, com toda alocação em Solana sendo neutralizada por queimas em tempo real no Ethereum. O resultado é um sistema de oferta fixa, que preserva valor para os holders e, ao mesmo tempo, transfere gradualmente mais liquidez e utilidade para a Solana.

NFTs também devem migrar para Solana?

A primeira coleção de NFTs do sapo engravatado chegará ao Ethereum, honrando a rede onde o Wall Street Pepe nasceu. Enquanto o fornecimento do token começa a migrar para Solana, os NFTs oferecem aos holders de ETH uma forma extra de representar a marca sem perder espaço na cultura.

A coleção gratuita contará com 5.000 unidades, distribuídas da seguinte forma:

1.000 vagas para membros do Alpha Chat;

1.500 vagas para participantes do QuestN;

1.000 vagas para ativações da comunidade;

1.000 vagas para parcerias e colaborações entre comunidades;

500 NFTs reservados para o cofre da equipe e futuras recompensas.

O diferencial é que a própria comunidade criou esses NFTs como uma forma de reforçar a lealdade ao WEPE. Cada NFT garante acesso ao Alpha Chat, benefícios exclusivos e eventos especiais, aproximando ainda mais os apoiadores do projeto.

O lançamento ocorreu na sexta-feira e, para quem estava na whitelist, foi de fato um mint gratuito.

Embora o drop seja no Ethereum, a equipe já sinalizou que futuras integrações de NFTs, desde mecânicas gamificadas até ferramentas exclusivas, podem encontrar terreno mais ágil e barato na Solana.

Como garantir sua alocação de WEPE na Solana

A fase de acesso antecipado ao WEPE (SOL) já está ativa, com alocações ao preço de US$ 0,001 por token antes do TGE. Isso permite que os usuários assegurem sua posição em WEPE na rede Solana antes do lançamento.

As alocações ficam garantidas com pagamentos em ETH, SOL, USDT ou USDC, a partir de carteiras compatíveis. Isso inclui a Best Wallet (BEST), uma das melhores opções do setor. Também há pagamentos com cartão.

Após o TGE, holders de WEPE no Ethereum poderão realizar a troca 1:1 para a versão Solana sem custo. Para acompanhar as novidades, siga o Wall Street Pepe no X (Twitter) e no Telegram.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.