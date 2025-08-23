Queda do BTC é descanso antes do Uptober?

Resumo da notícia

Falta pouco mais de um mês para o melhor período do ano para as criptomoedas, isto é, a corrida do 4º trimestre, que costuma começar com o ‘Uptober’.

Porém, antes vem setembro, historicamente o mês mais desafiador do mercado. Na última semana, o Bitcoin (BTC) voltou a cair, lembrando os traders de que a fraqueza sazonal está a caminho.

Enquanto o BTC esfria, sua cadeia Layer-2 mais rápida em desenvolvimento, o Bitcoin Hyper (HYPER), surge como um possível catalisador para virar o jogo na entrada do 4º trimestre.

O Bitcoin Hyper busca ampliar o papel do BTC além da narrativa de reserva de valor, trazendo programabilidade, a peça que sempre faltou no design do Bitcoin.

Ele faz isso por meio de uma integração personalizada da Solana Virtual Machine (SVM). Assim, torna-se o primeiro a trazer velocidade e execução semelhantes à Solana diretamente para a camada base de segurança do Bitcoin.

Essa visão já atraiu US$ 10,6 milhões em pré-venda antecipada, demonstrando forte convicção entre investidores mesmo com a pausa do BTC.

A rodada atual de pré-venda deve expirar em poucas horas, antes do próximo aumento automático de preço.

Traders de olho no corte de juros enquanto o Uptober se aproxima

Um dos principais motivos para o Bitcoin ter caído 7% recentemente (de US$ 124.000 há apenas cinco dias para pouco abaixo de US$ 115.000) é a queda no apetite por risco.

Isso veio após dados de inflação acima do esperado e sinais mistos de autoridades dos EUA sobre o cronograma dos cortes de juros.

Além disso, alguns traders podem ter realizado lucros antes do discurso do presidente do Fed, Jerome Powell. No entanto, ele falou em Jackson Hole, na sexta-feira, e deu mais clareza sobre a política monetária.

O próximo corte de juros é amplamente esperado em setembro, com os mercados futuros precificando uma alta probabilidade de 25 pontos-base. Mas ainda há espaço para um corte mais profundo de 50 pontos-base, caso surjam dados econômicos mais fracos.

Um corte de juros seria favorável ao Bitcoin e também às melhores altcoins. Afinal, condições monetárias mais frouxas aumentam a liquidez e reforçam o apelo do BTC como proteção contra a desvalorização cambial.

Se o Fed sinalizar uma postura mais aberta ao crescimento da economia, os traders podem começar a se posicionar antes do corte efetivo.

Isso abriria caminho para que o Bitcoin capitalize sua tendência historicamente altista em outubro e avance para valorizações mais altas. Algumas vozes conhecidas do setor, como Tom Lee (Fundstrat), projetam níveis acima de US$ 200.000.

TOM LEE: "Bitcoin will easily be worth $1 million." "$200k-$250k by the end of the year." 🚀 pic.twitter.com/FKYaHNaSJV — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) August 7, 2025

Bitcoin Hyper: o catalisador que pode redefinir o Uptober

Setembro tem sido historicamente um dos meses mais fracos para o Bitcoin, com 8 dos últimos 12 desde 2013 terminando em queda.

Em média, setembro é o pior mês do BTC, com declínio médio de 3,77%. O único outro mês que apresenta saldo negativo é junho, mas com perdas mínimas de apenas 0,14%.

Esse histórico sugere que, mesmo com um corte de juros no horizonte, o Bitcoin pode enfrentar um setembro lento. Por outro lado, outubro, conhecido como ‘Uptober’, é o mês mais forte do Bitcoin, com um ganho médio de 21,89%.

Desde 2019, o BTC apresenta velas verdes consecutivas em outubro, muitas vezes preparando terreno para um ainda mais poderoso ‘Moonvember’, com ganhos médios de impressionantes 46,02%.

A questão agora não é se a história vai se repetir, mas se o Bitcoin Hyper, projeto que redefine o próprio Bitcoin, pode levar o ciclo ainda mais longe.

Para os primeiros investidores, a resposta já está clara e, assim que o projeto for lançado, o Bitcoin deixará de ser apenas uma reserva de valor.

Ele se tornará um supercomputador programável, significativamente mais rápido que o Ethereum, mas mantendo a segurança pela qual o BTC é conhecido.

Bitcoin Hyper: o primeiro Layer-2 do BTC com SVM nativa

O Bitcoin Hyper é a primeira rede Layer-2 no Bitcoin a integrar a Solana Virtual Machine (SVM), criando um novo ecossistema no qual o BTC se torna o meio de troca em dApps que herdam a velocidade e o baixo custo da Solana.

O processo é simples:

O BTC é bloqueado em uma bridge;

Um BTC embrulhado (wrapped) equivalente é emitido no Bitcoin Hyper.

Esse BTC embrulhado expande as funções do Bitcoin, permitindo sua aplicação em DeFi, games, NFTs e muito mais.

O detalhe crucial é que nenhum BTC embrulhado existe sem que um BTC real seja garantido na bridge. Portanto, caso o usuário queira fazer um resgate, queima-se o wrapped BTC e libera-se o Bitcoin, mantendo a relação 1:1 em um sistema confiável e verificável.

O token HYPER tem papel central nisso, pois funciona como gás para taxas de transação, contratos inteligentes e interações nos dApps. Além disso, com o tempo, dará direitos de governança e acesso a recursos premium.

Então, o BTC se torna um ativo programável, enquanto o HYPER garante o funcionamento do ecossistema. Ou seja, estamos diante de uma dupla engrenagem de crescimento conforme a adoção aumenta.

Contagem regressiva para o catalisador do Bitcoin

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.