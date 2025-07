Resumo da notícia

O fundador da rede Solana, Anatoly Yakovenko, chamou NFTs e moedas meme de ‘lixo digital’ sem valor intrínseco.

As memecoins geraram mais de 62% da receita da dApp de Solana somente em junho.

SOL se aproxima de um ponto crítico acima de US$ 200, o que pode levar a novos recordes.

O cofundador de Solana (SOL), Anatoly Yakovenko, gerou debate na comunidade com sua última declaração. Em resumo, ele classificou moedas meme e NFTs como ‘lixo digital’ sem qualquer valor intrínseco.

Interessante a colocação partir de Yakovenko, afinal a maior parte da receita do ecossistema Solana vem desses dois segmentos do mercado cripto.

Moedas meme e NFTs são ‘loot boxes’

Em uma postagem no X, Yakovenko reacendeu o debate de anos sobre o valor fundamental desses ativos digitais.

Suas observações vieram em resposta a Jesse Pollak, criador do Base. Pollak disse que os itens colecionáveis digitais e as melhores memecoins possuem valor inerente da mesma forma que as obras de arte tradicionais.

‘O conteúdo em si é valioso. Assim como uma pintura é fundamentalmente valiosa, independentemente de você cobrar das pessoas para vê-la em um museu’, respondeu Pollak.

Apesar de sua postura desdenhosa, Yakovenko reconheceu que o crescimento explosivo de Solana não teria acontecido sem as moedas meme.

Ademais, comparou isso ao modelo de receita da Apple, sugerindo que, se não fossem as loot boxes, até mesmo os lucros da Apple seriam insignificantes.

Moedas meme impulsionam o ecossistema da Solana

De acordo com a empresa de infraestrutura focada em Solana Syndica, as moedas meme representaram impressionantes 62% da receita de aplicativos descentralizados da rede em junho. Ou seja, o maior valor já registrado.

Solana já arrecadou US$ 1,6 bilhão em receita em 2025, a maior parte proveniente de atividades relacionadas a moedas meme.

Sinais gráficos mostram SOL em ponto crítico de rompimento

O analista Ali Martinez apontou um importante limiar psicológico em US$ 200. Por isso, sugere que, se Solana ultrapassar US$ 200, haverá ‘pouca ou nenhuma resistência no caminho para novos máximos históricos’.

O gráfico URPD da Glassnode mostra uma distribuição histórica de preços estreita entre US$ 200 e a zona ATH anterior.

Especificamente, mais de 36 milhões de tokens SOL foram movimentados pela última vez na marca de US$ 165. Enquanto apenas 21 milhões de SOL foram transacionados no nível de US$ 200.

Atualmente perto de US$ 192, o SOL se aproxima do vértice do triângulo. Uma quebra seria confirmada acima da zona de US$ 200-US$ 205, alinhando-se com a resistência Fib em 0,236 (US$ 185,99) e visando novos máximos além de US$ 204,85.

Se esses ganhos se concretizarem e Solana adotar um crescimento mais focado na utilidade, o token SOL poderá ser uma das melhores criptomoedas para comprar antes do fim do ciclo e do ano.

