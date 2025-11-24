Ключевые моменты

Участники экосистемы Cardano опубликовали в субботу совместное заявление о результатах расследования, подробно описывающее события, связанные со сбоем сети.

Кошельки и средства пользователей не были скомпрометированы. Для восстановления работы кошельков от пользователей никаких действий не требуется.

Цена монеты ADA, входящей в топ-10 криптовалют, в субботу, 22 ноября, после того как стало известно об инциденте, опустилась ниже $0,4, зафиксировав снижение на 3%.

По токену ADA открыто коротких позиций с кредитным плечом на $91 млн и длинных позиций с плечом на $11 млн.

Ценовой график ADA. Источник: Tradingview

Три компании – Input Output Global (IOG), EMURGO и Intersect, связанные с экосистемой Cardano, опубликовали в субботу подробный отчет об инциденте. В нем описаны события, лежащие в основе произошедшей ошибки разделения.

В отчете поясняется, что ошибка транзакции делегирования разделила блокчейн на две ветви. Проблема была обнаружена 21 ноября, когда сбой позволил крупному хэшу обойти первоначальную проверку.

Для устранения ошибки операторы пулов Cardano Stake и биржи должны обновить узлы сети до версии 10.5.2 или 10.5.3. Разработчики блокчейна подтвердили, что средства пользователей не были скомпрометированы.

В настоящее время предпринимаются шаги по восстановлению нормального функционирования блокчейна, и биржи готовятся к возобновлению работы в обычном режиме.

Несмотря на проводимые технические обновления и гарантии безопасности средств пользователей, настроения трейдеров далеки от оптимистичных. Негативная реакция на недавние сбои в работе сети на рынках деривативов Cardano сохраняется.

После падения ADA ниже $0,4 на рынках деривативов были выявлены риски закрытия длинных позиций на $7,5 млн

После падения стоимости ADA, 30-дневная карта ликвидации сервиса Coinglass, показывающая позиции с кредитным плечом на основных биржах, выявила риски принудительного закрытия долгосрочных позиций.

За последние 30 дней трейдеры открыли коротких позиций с кредитным плечом на $91 млн, в то время как длинные позиции с плечом составили $11,5 млн. Еще более тревожным фактором является то, что $7,5 млн из этих длинных позиций сосредоточены вблизи стоимости монеты $0,38, образуя крупнейший локальный кластер ликвидации.

Ограниченная поддержка ликвидности ниже этого уровня увеличивает риск внезапного обвала ADA до $0,31.

Если команда Cardano сможет оперативно исправить проблему, цена ADA может преодолеть отметку $0,42 и вернуться к росту. В случае дальнейших сбоев команда разработчиков может применить CIP 135 – специальный план восстановления блокчейна.