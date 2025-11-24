Инвесторы, купившие год назад ZEC за $24, получили в ноябре 2025 года прибыль в размере $700 на одну монету. Новый перспективный проект Bitcoin Hyper привлек на предпродаже $28,3 млн и готовится повторить стремительный взлет Zcash.

Биткоин упал на 34% от своего исторического максимума в $126 тысяч. Индекс страха и жадности на CoinMarketCap находится в красной зоне, обозначая «сильный страх». Но именно в это время, когда большинство «хомяков» распродают свои токены, профессиональные трейдеры скупают перспективные криптовалюты по низкой цене. Уже сейчас многие эксперты видят в графиках наметившийся разворот после падения рынка.

Многие инвесторы верят в успех нового проекта – Bitcoin Hyper. Это сеть второго уровня для блокчейна Биткоин. Цель ее создания – ускорение и удешевление транзакций в Layer 1.

Многие инвесторы, сделавшие вложения в ZEC, стали миллионерами

Пока Биткоин падал со $126 тысяч до $80 тысяч, увлекая за собой весь рынок, токен ZEC показал рост на 1 500%. Удорожание монеты произошло из-за ряда факторов. Основной причиной роста стала новая волна популярности анонимных криптовалютных транзакций.

Источник: CoinMarketCap

Zcash использует zk-SNARKs. Это неинтерактивные доказательства с нулевым разглашением, благодаря которым сеть может проверять транзакции, не раскрывая получателя и отправителя.

Биржа Binance запустила бессрочный контракт ZEC/USDC с кредитным плечом 75x. Компания братьев Уинклвосс, Cypherpunk Technologies, занимающаяся разработкой цифровых токенов (DAT), объявила 12 ноября о начале накопления монет ZEC.

Революционная скорость и низкие комиссии Bitcoin Hyper

Только за последние 24 часа на фоне растущего давления продавцов Биткоина на рынке 370 инвесторов вложили средства в проект Bitcoin Hyper. Сумма, собранная в ходе ICO, превысила $28,3 млн.

Текущая стоимость внутреннего токена $HYPER составляет $0,013325. Через один день наступит новый этап пресейла, и стоимость монеты будет повышена. После окончания предварительной продажи будет осуществлен листинг на ведущих централизованных и децентрализованных биржах.

Безопасность Bitcoin Hyper проверена компаниями Coinsult и SpyWolf. В ходе технических аудитов уязвимостей в смарт-контракте выявлено не было.

Команда проекта уже видит интерес к новой сети второго уровня со стороны разработчиков, работающих над приложениями децентрализованных финансов, протоколами данных и инструментами криптокошельков.

Bitcoin Hyper призван вернуть BTC его основное предназначение – осуществление электронных платежей. Сейчас Биткоин в основном используется как средство для сохранения и приумножения капитала.

Применяя канонический мост, сеть второго уровня Bitcoin Hyper будет блокировать BTC в основной цепочке и перевыпускать его на уровне Layer 2 в качестве «обернутой» монеты. Тем самым будет обеспечиваться масштабируемость главного блокчейна. Кроме того, произойдет снижение размера комиссий за транзакции.

Как приобрести токены $HYPER

Чтобы приобрести внутренние монеты проекта, нужно зайти на официальный сайт предпродажи Bitcoin Hyper. Для покупки можно использовать криптовалюту: SOL, ETH, USDT, USDC, BNB. Для этого нужно подключить кошелек к платежному виджету. Также приобрести монеты можно за фиат, используя банковскую карту.

Команда Bitcoin Hyper рекомендует для покупок и хранения криптовалюты использовать кошелек Best Wallet. Токен $HYPER размещен в разделе криптокошелька «Предстоящие токены». Это упрощает покупку, отслеживание и получение монет после их запуска.

