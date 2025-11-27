28 ноября произойдет листинг токена $BEST на бирже MEXC

В этот же день, 28 ноября, закончится предварительная продажа $BEST. Остался всего один день, когда монету еще можно приобрести по невысокой стоимости $0,026005.

Best Wallet – мультивалютный некастодиальный кошелек. Предпродажа токена $BEST уже собрала более $17,6 млн. Только сегодня два крупных инвестора купили $BEST на 28,5 и 20 ETH. Повышенный интерес инвесторов в первую очередь связан с функциональными особенностями приложения: поддерживается более 60 блокчейнов, доступна торговля деривативами, есть раздел с продвинутым анализом рынка.

Объем торгов биржи MEXC за последние 24 часа составил $3,4 млрд. Биржа зарегистрирована на Сейшельских островах и имеет 40 миллионов пользователей по всему миру.

MEXC запускает акцию Best Wallet Airdrop, предлагая 1 200 000 $BEST и 45 000 USDT в качестве вознаграждения. Чтобы принять участие в раздаче монет, нужно внести депозит и совершать сделки на бирже. Также можно дополнительно участвовать в распределении призового фонда в 25 000 USDT и получить фьючерсные бонусы.

Источник: @MEXC_Listings

За 4 года рынок криптокошельков может вырасти почти в 3 раза

Согласно прогнозу Research and Markets, объем рынка криптовалютных кошельков в 2029 году достигнет $54,7 млрд. В 2024 году объем рынка составил $14,3 млрд, в 2025 году ожидается достижение показателя $18,9 млрд.

По мере роста количества пользователей устройств и программных продуктов, предназначенных для хранения виртуальных активов, будет расти конкуренция и среди производителей.

Для потребителя при выборе кошелька главными являются 5 факторов: функциональность, мультивалютность, безопасность, простота в использовании и низкие комиссии. Всем этим требованиям отвечает мобильное приложение Best Wallet.

В отличие от многих других кошельков, у Best Wallet есть собственный токен, предоставляющий держателям привилегии – низкие комиссии за обмен криптовалюты и доступ к эксклюзивным функциям.

Рыночная капитализация нативных монет криптокошельков превышает $4 млрд. У токена $BEST есть все основания для занятия лидирующего положения среди конкурентов.

Источник: Coingecko

Может ли токен $BEST вырасти в 100 раз после запуска на MEXC?

Несмотря на краткосрочные колебания, криптовалютный рынок продолжает свой рост. Причем аналитики сходятся во мнении, что в ближайшие месяцы стартует альтсезон. Уже сейчас многие токены «выстреливают», показывая несколько иксов. На этом благоприятном фоне и произойдет листинг $BEST на централизованной бирже MEXC.

При этом главный фактор, который будет способствовать росту внутреннего токена проекта Best Wallet – это функциональные особенности кошелька. Уже сейчас, на старте, поддерживается огромное количество криптовалют и блокчейнов.

В Best Wallet можно интегрировать другие кошельки – пользователь имеет возможность отслеживать все свои криптоактивы в одном интерфейсе. Безопасность приложения обеспечивается за счет двухфакторной аутентификации, используется MPC-разделение ключей.

Владельцы внутренних токенов могут проводить транзакции по сниженным комиссиям. Также держателям $BEST открыт доступ к разделу «Предстоящие токены», где доступны к покупке новые перспективные криптовалюты.

Монеты проекта можно помещать в стейкинг. Годовая доходность составляет 74%. Также разработчики планируют выпустить дебетовую карту Best Card, которая будет привязана к балансу криптокошелька.

Источник: @BestWalletHQ

Как приобрести токен $BEST до его размещения на биржах?

Чтобы приобрести $BEST, нужно перейти на официальный сайт пресейла. Оплатить покупку можно с помощью криптовалютного кошелька или банковской карты. При этом предварительная продажа закончится через один день. Далее криптоактив можно будет приобрести только на биржах.

Также $BEST сейчас можно купить в приложении Best Wallet, используя банковскую карту, ETH или USDT. Приложение доступно для скачивания в Google Play и Apple App Store.

Если вы еще не зарегистрированы на бирже MEXC, вы можете создать аккаунт прямо сейчас, внести депозит и получить часть бесплатных денег в рамках аирдропа $BEST.

