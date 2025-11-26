60 000 инвесторов верят в рост токена $BEST, предпродажа которого закончится через 2 дня

На крипторынке не лучшие времена. Видимо, мечты многих трейдеров о стоимости Биткоина $250 000 к концу 2025 года так и не сбудутся. При этом многие ранние инвесторы, хранившие BTC долгие годы на своих кошельках, фиксируют прибыль.

Причем большая часть инвесторов не выводит прибыль, а вкладывает ее в новые перспективные проекты. Например, Best Wallet, собравший в ходе пресейла более $17,5 млн.

До окончания предварительной продажи внутреннего токена проекта $BEST остается всего два дня. В пятницу, после 12:00 UTC, монеты уже нельзя будет купить по фиксированной стоимости.

Как показывает опыт многих успешных трейдеров, вложения в криптомонеты на этапе предварительной продажи приносят наибольшую прибыль. 99% новых фундаментальных проектов показывают рост стоимости внутренних монет уже в первый день листинга.

Почему Best Wallet может стать лучшим криптовалютным кошельком?

Мобильным приложением Best Wallet уже пользуются более 500 тысяч человек по всему миру. Почему пользователи выбирают именно этот кошелек? В первую очередь из-за поддержки 60 блокчейнов и огромного количества криптовалют.

Низкие комиссии за осуществление транзакций – еще один плюс приложения. Best Wallet использует 30 блокчейн-мостов и анализирует данные 330 децентрализованных бирж. Благодаря этому трейдеры и простые пользователи платят минимальные комиссии.

Best Wallet – это некастодиальный кошелек. Пользователь хранит свои ключи самостоятельно. Благодаря использованию технологии MPC от Fireblocks и биометрической двухфакторной аутентификации (2FA) кошелек надежно защищен от взлома.

Владельцы криптокошелька получают эксклюзивную возможность приобрести перспективные токены перед листингом. Для этого в приложении создан специальный раздел, в который попадают только лучшие криптопроекты.

Приобретя монеты $BEST, инвесторы могут сразу же их заблокировать и получать пассивный доход. Годовая доходность динамическая и напрямую зависит от количества помещенных в стейкинг монет. Сейчас APY составляет 75%, «заморожено» более 356 млн токенов.

По сути, Best Wallet – это целая экосистема. В ближайшее время будет выпущена дебетовая карта Best Card, привязанная к кошельку. Будет запущена лента новостей, система анализа рынка Intel, и торговля деривативами. Главное – кошелек уже работает. Приложение имеет оценку 4,5 звезды в App Store и Google Play.

Токеномика Best Wallet предусматривает выпуск 10 млрд монет. Немалая часть из них пойдет на вознаграждения участников экосистемы. На награды за стейкинг будет направлено 8% токенов. В ходе аирдропов будет роздано 10% $BEST. 7% монет будет направлено на вознаграждения сообществу.

Проведенный компанией Coinsult технический аудит показал, что смарт-контракты не имеют уязвимостей. Команда проекта не может выпустить монет больше заявленного на старте лимита.

Как приобрести $BEST?

В оставшиеся два дня предпродажи токен $BEST можно приобрести по стоимости $0,026005. Продажа осуществляется на официальном сайте пресейла. Для покупки можно использовать банковскую карту или криптовалютный кошелек.

28 ноября будет запущена генерация токенов (TGE). Далее, в течение недели $BEST будет размещен на биржах. Первая площадка, с которой достигнута договоренность о листинге – Uniswap. Ликвидность на биржах будет обеспечивать 10% выпущенных токенов.

