Достиг ли Биткоин дна? Анализ Santiment говорит о возможном дальнейшем падении.

Ключевые моменты

Аналитик платформы Santiment считает, что текущее восстановление рынка может оказаться ловушкой.

За последний месяц криптовалютный рынок потерял более $900 млрд.

Недавний отток ETF и отсутствие серьезного давления на короткие позиции делают отскок BTC неустойчивым.

График индекса страха и жадности. Источник: CoinMarketCap

После того, как Биткоин упал почти до $80 000 и восстановился до $88 000, многие аналитики заявили о достижении дна падения.

Однако анализ, опубликованный на портале Santiment, показывает, что неоднозначные настроения на крипторынке, слабая активность трейдеров и противоречивые рыночные данные могут означать, что дно еще не достигнуто.

21 ноября цена BTC упала до локального минимума в $80 659, но вскоре актив немного отыграл позиции и 25 ноября достиг отметки $89 000. Практически весь топ криптовалют 21 ноября также показал снижение. После отскока криптосообщество стало называть это дном рынка.

Santiment предупреждает, что термины «бычий рынок», «медвежий рынок», «достиг вершины» или «дна» часто используются неправильно, поскольку во многом зависят от того, кто говорит и какой временной интервал имеется в виду.

Исторически сложилось, что серьезные развороты на криптовалютном рынке происходят, когда большинство трейдеров ожидают дальнейшего падения, а не когда большая часть участников рынка думает, что дно уже достигнуто.

Худшее еще впереди?

26 ноября Биткоин торгуется на уровне $87 000. Капитализация мирового рынка криптовалют уменьшилась на 0,04% за последние 24 часа, достигнув $2,99 трлн.

В настоящее время ставки финансирования на криптовалютных биржах находятся выше нуля, поскольку трейдеры ожидают дальнейшего роста Биткоина. Но, как уже было сказано, исторически рынок движется в направлении, противоположном ожиданиям толпы.

Более того, ончейн-активность и рост сети Биткоина все еще ниже пикового значения декабря 2023 года. Тогда каждую неделю создавалось более 3,3 млн новых адресов в сети Bitcoin. В настоящее время в неделю появляется всего 2,2 млн адресов.

Аналитик Santiment считает, что прогноз о дне рынка преждевременен, поскольку текущие ликвидации позиций также демонстрируют неоднозначные настроения. Данные CoinGlass показывают, что 24-часовая ликвидация позиций достигла $296 млн ($141 млн по длинным позициям и $155 млн по коротким).

Позиции «лонг» и «шорт» практически одинаковы по объему, что указывает на снижение волатильности цен. Но ликвидация ордеров на $300 млн показывает, что трейдеры не уверены в том, куда движется рынок.

Кроме того, чистый отток средств спотовых биржевых фондов BTC в США в ноябре составил $3,57 млрд. Институциональные настроения остаются медвежьими, несмотря на массовые сигналы аналитиков и трейдеров о достигнутом Биткоином дне.