Best Wallet собрал $17,4 млн, до окончания предпродажи осталось 3 дня

За последние два месяца Биткоин упал со $126 тысяч до $87 тысяч. Падение на 30% вызвало панику на рынке.

Тем временем, Zcash вырос с $40 в сентябре до $736 в ноябре, показав рост в 18,4 раза. Вложив в сентябре $100, в ноябре можно было бы получить прибыль в $18 300!

В последнее время было несколько случаев, когда альткоины показывали огромный рост. При этом предугадать, какая монета будет следующей – не так то и просто. Многие инвесторы предпочитают покупать токены на стадии предварительной продажи. Это гарантирует максимальную прибыль в случае роста стоимости.

Чтобы выбрать монеты с потенциалом роста, в первую очередь нужно изучить сам проект. Нужно разобраться, имеет ли стартап фундаментальную основу. Например, проект Best Wallet – это мультивалютный криптокошелек, предлагающий своим пользователям широкий набор торговых инструментов и невысокие комиссии.

В ходе пресейла Best Wallet собрано $17,4 млн. Столь крупная сумма говорит только об одном – инвесторы видят в проекте огромный потенциал.

Частичное восстановление Биткоина вызвало рост спроса на токен $BEST

На фоне частичного восстановления BTC, начавшегося 22 ноября, проект Best Wallet только за один день продал внутренних токенов $BEST на $50 тысяч.

Приобрести монеты можно на официальном сайте предпродажи. Стоимость $BEST – $0,025995. Для покупки можно использовать криптовалютный кошелек или банковскую карту.

Некоторые эксперты, такие как Алессандро Де Крипто, предполагают, что после листинга $BEST может вырасти в 100 раз. И для этого немало причин.

Best Wallet недавно прошел аудит смарт-контрактов, который провела компания Coinsult. Помимо отсутствия технических уязвимостей, в отчете также указано, что команда стартапа не сможет выпускать дополнительные токены сверх установленного лимита и контракт не содержит вредоносных функций.

Best Wallet: Web3-кошелек с 3 800 отзывами в App Store

У проекта уже есть рабочий программный продукт, пользующийся популярностью. Это одна из причин, по которой предпродажа Best Wallet проходит так успешно.

Мобильное приложение Best Wallet доступно в App Store и Google Play, где приложение уже скачали сотни тысяч пользователей. В App Store криптокошелек имеет 3 800 отзывов со средней оценкой в 4,5 звезды.

В приложении Best Wallet пользователи могут управлять токенами, функционирующими в более чем 60 блокчейнах. Обмен монетами в кошельке происходит через собственную децентрализованную биржу Best Wallet, которая привлекает ликвидность с 330 торговых платформ.

Также владельцам криптокошелька доступен раздел «Предстоящие токены», который позволяет пользователям инвестировать в проверенные перспективные монеты прямо в приложении. Например, не так давно в разделе размещались проекты Pepe Unchained и Catslap, которые принесли инвесторам 10х и 50х соответственно.

Уже в ходе предварительной продажи монеты можно блокировать для получения пассивного дохода. Годовая доходность по стейкингу составляет 75%.

Всего будет выпущено 10 млрд монет $BEST. Из них 8% команда выделит на выплату вознаграждений за стейкинг, 10% будет роздано в ходе аирдропов, 7% – награды сообществу.

Что ждет $BEST после окончания предварительной продажи?

После завершения пресейла Best Wallet инвесторы смогут покупать и продавать $BEST на биржах. Он будет добавлен на собственную децентрализованную биржу Best Wallet, а также будет доступен для торговли на Uniswap. Пока нет информации о том, произойдет ли сразу же после окончания предпродажи листинг на централизованных биржах.

Участники пресейла смогут получить свои монеты после их выпуска. Между окончанием предпродажи и размещением на биржах может быть недельный перерыв, в течение которого инвесторы смогут приобрести $BEST по первоначальной цене листинга. Такая практика обеспечивает плавный выход криптоактива на открытый рынок и является стандартной.

