Цунами капитала из США может захлестнуть криптовалютный рынок

Шатдаун в США длился 43 дня. Использование правительственных счетов в системе ФРС было заблокировано. При этом поступления в бюджет продолжались. Это привело к накоплению значительных сумм. После подписания закона о бюджете средства снова начали распределяться.

Откуда берется капитал для рынков?

Основной источник капитала – система государственных расходов США. В ближайшее время можно будет увидеть эффект от временной остановки расходования средств. После разблокировки счетов неиспользованные суммы будут вливаться в экономику. В том числе, они будут распределяться по каналам, включающим фондовые площадки и инфраструктуру цифровых активов.

Интерес к Биткоину и другим ключевым монетам рынка увеличился из-за падения цен. BTC и ETH остаются лидерами крипторынка, потеряв с октября 2025 года около 30% своей стоимости. На таком фоне инвесторы, включая крупных держателей виртуальных активов вроде компании Strategy, скупают подешевевшие монеты.

Активно обсуждается предложение президента США Дональда Трампа направить $55 млрд государственных средств напрямую американцам, уплачивающим налоги. Это предложение, получившее название «дивиденды DOGE», может принести каждому домохозяйству около $5 тысяч. И куда пойдут эти средства? Многие эксперты предполагают – на покупку криптовалюты.

Государства вливают в экономику свежие деньги

Глобальная денежная масса, которая измеряется в показателе М3, переживает исторический сдвиг в своем распределении. Центральные банки заявляют о смягчении денежно-кредитной политики, что, в конечном итоге, приведет к дополнительному вливанию денежных средств в обращение. Эти деньги будут перетекать на традиционные фондовые биржи и криптобиржи.

Ожидается очередное снижение процентной ставки ФРС США в декабре. В худшем случае, текущая процентная ставка останется неизменной. Снижение ставок позволит финансовым учреждениям кредитоваться у центрального банка по более низким процентам. Это также высвободит дополнительный капитал.

Для продолжения государственной экспансионистской денежно-кредитной политики Народный банк Китая запустил 91-дневную программу с бюджетом в 1 трлн юаней (примерно $140,7 млрд). Для реализации программы используются операции с гособлигациями, что увеличивает ликвидность.

По словам министра финансов Японии Сацуки Катаямы, правительство планирует реализовать пакет мер для стимулирования экономики. Для этого будет потрачено 17 трлн иен ($110 млрд). Объявленное вливание ликвидности направлено на смягчение экономического воздействия роста стоимости жизни и стимулирование инвестиций в такие перспективные секторы, как искусственный интеллект и полупроводники.

Банк Канады 1 декабря планирует сообщить о смягчении денежно-кредитной политики. Это будет сделано впервые с начала пандемии. Ожидается, что эта мера поможет стабилизировать экономику страны.

JPMorgan Chase, крупнейший банк США по объему активов под управлением, также вливает капитал в рынки. Четыре недели назад компания JPMorgan объявила о десятилетней программе по обеспечению безопасности и устойчивости на сумму $1,5 трлн. Инвестиции будут направлены в промышленное производство, добычу редкоземельных металлов и сектор искусственного интеллекта.

Что это означает для криптоиндустрии?

Цифровые активы традиционно реагируют на рост ликвидности. После перераспределения средств через государственные программы, контракты, льготы и кредиты часть капитала уходит в инвестиции с повышенным риском.

Инвестиции в цифровые активы обеспечивают доходность выше средней, что привлекает инвесторов. В настоящее время наблюдается новый инвестиционный этап, который постепенно проявляется в динамике криптовалютного рынка.