Binance добавляет новые торговые пары для стейблкоина Трампа

Криптобиржа Binance расширила возможности торговли стейблкоином USD1, который связан с семьей Трампа. Теперь пользователи могут торговать им без комиссий в новых парах: с Ethereum, Solana и BNB. Ранее была доступна только пара с Bitcoin.

Что это значит для Binance

Биржа постепенно заменяет свой прежний стейблкоин BUSD на USD1:

в течение недели все остатки BUSD будут автоматически конвертированы в USD1 по курсу 1 : 1;

USD1 становится основным долларовым активом биржи для обеспечения сделок;

BUSD фактически выводится из внутренней системы Binance.

В компании подчеркивают, что это часть масштабного обновления системы обеспечения. USD1 назван “неотъемлемой частью” экосистемы биржи.

Что известно USD1

Среди ключевых данных о новом стейблкоине выделим следующие. Токен семьи Трампа обеспечен казначейскими векселями США. Он работает на блокчейнах Ethereum и BNB Chain.

В этом году USD1 занял 7 место среди стейблкоинов. Его рыночная капитализация составляет $2,7 млрд.

В мае, когда инвестиционная компания MGX из Абу‑Даби использовала USD1 для вложения $2 млрд на Binance, стейблкоин получил мощный импульс к росту. При этом с конца октября предложение токена немного снизилось с пиковых $3 млрд. Новые токены не выпускались уже несколько месяцев (по данным CoinGecko).

USD1 – самый необычный стейблкоин с президентской поддержкой

Главная особенность USD1 – его связь с политикой. Проект создан компанией World Liberty Financial, которую основали президент США Дональд Трамп и его сыновья. Это придает токену необычный для крипторынка “политический оттенок”.

Генеральный директор World Liberty Financial Зак Виткофф назвал расширение на Binance важной вехой для проекта, который стартовал совсем недавно – в марте этого года.

Расширение влияния на Ближнем Востоке

Также Binance получила три новые лицензии в Абу-Даби, усиливая свои позиции в одном из самых амбициозных центров цифровых активов на Ближнем Востоке. Это дает бирже мощную регуляторную базу для удержания институциональных денег.

Регулятор финансовых услуг Абу-Даби (FSRA Abu Dhabi Global Market) одобрил работу Binance.com через три регулируемые структуры, которые вместе охватывают биржевую деятельность, клиринг и брокерско-дилерские операции.

Binance готовится к возвращению в США после помилования Чанпэна Чжао Дональдом Трампом

Binance, по сообщениям, изучает варианты повторного выхода на рынок США после того, как Трамп помиловал основателя биржи Чанпэна Чжао (CZ).

Компания рассматривает несколько сценариев: объединить американское подразделение Binance US с глобальной платформой или позволить основной бирже напрямую обслуживать пользователей из США.

Помилование, вынесенное после признания Чжао в 2023 году по делу о нарушении законов по борьбе с отмыванием денег, снова привлекло внимание к бирже. Особенно заметно это стало на фоне ее сделки на $2 млрд с поддерживаемым семьей Трампа криптопроектом World Liberty Financial.

Это решение снимает юридические ограничения, которые раньше мешали Чжао участвовать в управлении Binance.

Юристы отмечают, что помилование фактически возвращает Чжао возможность принимать ключевые бизнес-решения, что серьезно усиливает руководство компании на фоне попыток вернуть позиции в США.

С состоянием $61,4 млрд Чжао остается одной из самых влиятельных фигур в криптоиндустрии. Напомним, он управляет экосистемой с активами на $8,7 млрд.

Помилование CZ произошло на фоне активных шагов Трампа навстречу криптовалютной индустрии. По данным СМИ, его семья уже заработала более $1 млрд на связанных с криптовалютами проектах.

