Биржа KuCoin объявила о листинге токена $BEST

$BEST – внутренний токен мультивалютного некастодиального кошелька Best Wallet. В ходе предварительной продажи, до окончания которой остался один день, уже привлечено более $17,6 млн.

Приобрести монеты по фиксированной стоимости пока что еще можно на официальном сайте пресейла. В пятницу, 28 ноября, будет осуществлен листинг токена $BEST на бирже KuCoin.

Источник: @kucoincom

KuCoin входит в десятку крупнейших криптовалютных бирж. Суточный объем торгов на платформе превышает $3 млрд. Трейдерам доступны 1 059 криптовалют и 1 719 торговых пар.

Данные листингов на KuCoin за прошлый год показывают, что рост стоимости монет обычно составляет от 30% до 100%. Среди бирж KuCoin занимает одно из первых мест по количеству размещений с положительной динамикой: за прошлый год зафиксировано 25 токенов со значительным ростом цены.

Листинг токена $BEST на такой серьезной бирже, как KuCoin, причем сразу после пресейла, говорит об успехе проекта Best Wallet. Причем $BEST – это не монета какого-то готовящегося к выпуску программного продукта, а внутренний токен уже работающего, имеющего сотни тысяч пользователей криптокошелька.

Перейти к пресейлу Best Wallet

Почему Best Wallet уже на старте обогнал своих конкурентов?

Мобильное приложение Best Wallet только начинает завоевывать рынок. Еще не все задумки разработчиков реализованы. Но уже сейчас криптокошелек по функционалу обошел другие некастодиальные продукты.

Так в чем же его преимущество? Во-первых, это поддержка более 60 блокчейнов и нескольких тысяч криптомонет. Best Wallet также поддерживает более 100 фиатных валют, позволяя пользователям из различных стран конвертировать свою местную валюту в токены, не прибегая к услугам сторонних сервисов.

Низкие транзакционные издержки и быстрое исполнение операций обеспечиваются за счет сбора ликвидности с 330 децентрализованных бирж и использования 30 кроссчейн-мостов. В скором времени пользователи кошелька будут оплачивать «газ» не в ETH, BNB или SOL, а в монетах $BEST, что также снизит операционные издержки.

В разделе приложения «Предстоящие токены» можно будет приобрести новые токены перед листингом. Причем в раздел попадают не все криптомонеты, а только тщательно отобранные командой Best Wallet и прошедшие технический аудит.

Пользователи сохраняют полный контроль над своими активами. Технология Fireblocks MPC-CMP разделяет закрытые ключи на несколько зашифрованных фрагментов, хранящихся в отдельных файлах, что гарантирует защиту от взлома кошелька.

Контроль доступа усилен биометрической аутентификацией и обязательной двухфакторной аутентификацией (2FA), что гарантирует блокировку несанкционированного доступа даже в случае утери или кражи устройства.

В приложении Best Wallet скоро появится расширенная защита от мошенничества. Подозрительная активность и сомнительные транзакции будут сразу же выявляться и блокироваться.

Также разработчики планируют выпустить дебетовую карту Best Card, которая позволит владельцам кошелька расплачиваться в магазинах криптовалютой.

Последний день предварительной продажи $BEST

Чтобы подробнее узнать о кошельке или приобрести токены по невысокой стоимости $0,026005, посетите официальный сайт Best Wallet. Для покупки $BEST можно использовать банковскую карту или криптовалютный кошелек.

Сегодня два «кита» совершили крупные покупки $BEST на 20 и 28,5 ETH. До окончания предпродажи остался всего один день. Далее – листинг на KuCoin и вероятный, по мнению большинства аналитиков, рост стоимости криптоактива.

Если $BEST продемонстрирует значительный торговый объем и активность на KuCoin, следующая волна листингов может прийти гораздо быстрее, чем ожидается.

Перейти к пресейлу Best Wallet next