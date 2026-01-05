Биткоин растет: цена выше $91 тыс. сигнализирует о бычьем прорыве 

2 января спотовые ETF на криптовалюты впустили $645,8 млн свежих средств. Тем самым на рынке цифровых активов начал разгораться оптимизм – неужели это сигнал к восстановлению?

Общая капитализация крипторынка достигла $3,12 трлн при суточном объеме торгов около $75 млрд. Это явный сигнал роста институционального интереса (простыми словами, криптовалютами стали снова интересоваться крупные фирмы и компании).

Индекс страха и жадности поднялся до 40 – нейтральный уровень. В сравнении с паникой декабря это хороший знак.

Индекс сезона альткоинов сейчас держится на 25, что подтверждает доминацию Биткоина. То есть, инвесторы отдают предпочтение BTC, веря в его потенциал. Аналитики отмечают: спрос на ETF сжимает предложение в условиях слабой ликвидности — и это идеальные условия для роста цен.

Руководство, как купить Биткоин и другие ключевые монеты рынка вы найдете на нашем информационном ресурсе.

Технический разбор BTC: ближайшая цель на $94 000

С технической точки зрения прогноз по Биткоину приобретает бычий настрой. Цена подтвердила выход из треугольника после месячной консолидации. Это значит, что месяц стоимость BTC не могла совершить ни взлет, ни обвал и держалась примерно на одном уровне.

Сейчас, наконец, криптоактив смог пробить ключевую отметку в $89 500. Это, по словам аналитиков, ставит жирную точку на боковике декабря. Эксперты также видят сигналы о запуске новой восходящей волны.​

BTC сейчас торгуется на $92 734. За сутки наблюдается рост на 1,35%. Дневной максимум был зафиксирован на $93 155. Учитывая эти данные, а также сжатие предложения (продавцы слабеют), аналитики ставят следующую цель для Биткоина на уровне $94 000.

График цены Биткоина – Источник: Tradingview

Биткоин уверенно держится около $91 260. На графике видно, что рисуется паттерн более высоких минимумов при растущем объеме торгов. То есть, вероятно, BTC вскоре перестанет опускаться ниже $90 000 – и это будет его минимумом.

Более сложные технические сигналы тоже указывают на возможное восстановление. Биткоин в течение последних недель набирал импульс для взлета и, похоже, уже начинает свой путь вверх.

Прогноз по BTC/USD: курс на $94k и выше

При удержании отметки выше $89 000 следующая цель – $93 500-$94 600. Если криптоактив дойдет сюда и продержится, то ему откроется дорога к $98 000 уже в ближайшие недели. Закрытие торговой сессии ниже $88 400 аннулирует этот подъем. Могут начаться новые распродажи.

Фундаментально аналитиков сложившаяся картина радует. Приток ETF-денег, возвращение покупателей и отставание альткоинов говорят о надвигающемся “булл-ране” (бычьем сценарии для Биткоина).

При сохранении этой динамики BTC может добраться и до $100 000 уже в первом квартале 2026. Этому поспособствует институциональный спрос (со стороны компаний и корпораций с традиционных финансовых рынков) и макро-тренды.

Maxi Doge: мемкоин с опорой на сообщество, риск и азарт

Maxi Doge набрал популярность как одна из самых активных предпродаж 2025 года. Проект сочетает в себе смелый брендинг, актуальный способ торговли с заемными средствами и выгодную систему наград для активных пользователей. Проект уже привлек более $4,4 млн.

В отличие от типичных токенов с собачьей тематикой, которые полагаются исключительно на социальный хайп, Maxi Doge делает ставку на вовлеченность сообщества. Проект проводит регулярные конкурсы и события, которые поддерживают активность на протяжении всей фазы пресейла. Выделяет его среди конкурентов и запоминающийся максот – собака-качок из семейства DOGE.

Токен $MAXI также включает механизм стейкинга. Он позволяет держателям получать ежедневные вознаграждения через смарт-контракты. Стейкеры получают доступ к эксклюзивным конкурсам и партнерским мероприятиям с наградами. Это еще один компонент пассивного заработка. Все это поощряет долгосрочное участие вместо краткосрочных спекуляций.

Переходите на официальный сайт Maxi Doge за подробностями предпродажи и своими первыми токенами с потенциалом огромного роста в 2026 году.