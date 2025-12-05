Биткоин может вырасти до $190 000 к концу года, а Bitcoin Hyper уже собрал $29 млн

Биткоин преодолел уровень в $90 000, но по-прежнему торгуется значительно ниже прогнозируемого диапазона справедливой стоимости. Некоторые аналитики предполагали, что к концу года BTC приблизится к отметке в $190 000.

Другой амбициозный криптостартап, похоже, рассчитывает на ралли к концу года. Мемкоин Bitcoin Hyper ($HYPER) собрал $29 млн в рамках продолжающегося пресейла.

Проект стал еще ближе к запуску на широкий рынок. Момент сейчас более чем подходящий: настроения на рынке меняются, давление ликвидаций ослабевает, а трейдеры рассматривают возможность «рождественского ралли» в декабре.

Команда недавно поделилась новыми анонсами о децентрализации Bitcoin Hyper. Запуск сети будет проходить под полным контролем разработчиков, чтобы обеспечить стабильность. Затем сеть будет поэтапно открываться для ранних инвесторов, и каждый из них сможет участвовать в управлении экосистемой.

Предпродажа нативного токена $HYPER продолжается. Сейчас он доступен к покупке по $0,013375. Однако скоро стоимость станет выше.

Перейти к пресейлу Bitcoin Hyper

Восстановление BTC сигнализирует о возможном ралли

Биткоин начал неделю с падения до $83 000 после очередной волны ликвидаций на рынке. Однако затем резко отскочил, поднявшись к среде до $94 000. Восстановление последовало за снижением ставок финансирования и признаками стабилизации потоков в сети.

Тем не менее аналитики отметили, что Биткоин по-прежнему торгуется значительно ниже своей моделируемой справедливой стоимости. Согласно модели UTXO Times, цена BTC в декабре должна вырасти до $190 000. Отскок до $94 000 еще очень далек от вершины цикла.

This model says #Bitcoin fair value is $194,000 by end of the year. Is this realistic? pic.twitter.com/FO5NfcyIgV — UTXO Times (@UTXOTimes) December 3, 2025

Упомянутая модель построена на основе долгосрочных диапазонов отклонения, а не краткосрочных ценовых колебаний. Поэтому временные падения ниже справедливой стоимости являются ожидаемыми и не делают прогноз недействительным.

В предыдущих циклах Биткоин неоднократно падал ниже минимальных диапазонов отклонения во время ликвидаций, а потом демонстрировал значительное восстановление.

График цены актива говорит, что BTC по-прежнему перепродан, а не перегрет. Кривая справедливой стоимости остается неизменной и имеет тенденцию к росту. Это подтверждает идею о том, что недавнее падение было скорее классической встряской, чем структурным разворотом тренда.

У BTC все еще есть значительный потенциал для роста. Все зависит от макроэкономических условий и притока капитала.

Рост Биткоина создает благоприятные условия для запуска Bitcoin Hyper.

Bitcoin Hyper расширяет возможности блокчейна Bitcoin

Bitcoin Hyper – это самый быстрый Layer-2 для Биткоина. Он создан, чтобы интегрировать в экосистему новые мемкоины и высокоскоростные приложения, сохранив при этом безопасность базовой сети.

Блокчейны объединит канонический мост: BTC будет блокироваться на базовом уровне, а эквивалентная версия, совместимая с SVM, будет чеканиться внутри экосистемы Bitcoin Hyper.

Обернутый BTC можно использовать для DeFi и dApps. Впервые приложения с высокой пропускной способностью смогут работать со скоростью Solana, оставаясь при этом безопасными на уровне сети Bitcoin. Это создаст новую волну спроса на монету, дополняя его привлекательность как средства сбережения.

Разработчики получат привычную для них быструю и программируемую среду, но с расчетами, привязанными к самой децентрализованной сети в мире. Экосистема Bitcoin Hyper предназначена для масштабирования, децентрализации и поддержки роста приложений, которые могут открыть для BTC совершенно новые горизонты.

Токен, который будет расти вместе с Биткоином

Токен $HYPER – нативная криптовалюта нового Layer-2. Его роль в экосистеме является фундаментальной. Каждая транзакция с обернутым BTC требует $HYPER для оплаты комиссии. Спрос на актив будет расти вместе со спросом на Биткоин в сети Bitcoin Hyper.

Даже небольшая доля предложения Биткоина, проходящая через канонический мост, принесет ликвидность в десятки миллиардов долларов. И всем этим деньгам нужен будет токен $HYPER. Актив также доступен для стейкинга и дает право управления в экосистеме.

Популярный криптоинфлюенсер Borch Crypto уже назвал $HYPER токеном с потенциалом к 100-кратному росту после запуска на биржах.

Как купить токен $HYPER?

Достаточно перейти на сайт предпродажи Bitcoin Hyper и купить токен с помощью SOL, ETH, USDT, USDC, BNB или кредитной карты.

Команда Bitcoin Hyper рекомендует использовать криптокошелек Best Wallet. Токен $HYPER можно найти в разделе «Предстоящие токены», что упрощает его покупку, отслеживание и получение после запуска.

Перейти к пресейлу Bitcoin Hyper next