Coinspeaker

© 2025 Coinspeaker LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

XRP ETF бьют рекорды по притоку средств. Инвесторы возвращаются на крипторынок?

Тринадцать дней подряд спотовые фонды на криптовалюту XRP фиксируют приток инвестиций. Общий объем привлеченных средств составил $895 млн.

Влада Анисимова Влада Анисимова Обновлено 3 mins read
XRP ETF бьют рекорды по притоку средств. Инвесторы возвращаются на крипторынок?

С конца ноября, несмотря на снижение капитализации криптовалют, альткоин XRP уверенно демонстрирует приток инвестиций через свои недавно запущенные ETF в США. Согласно данным SoSoValue, к 3 декабря эти продукты привлекли в общей сложности $895 млн. Только за вчера приток средств составил $50,27 млн, из которых $39,26 млн были направлены в GXRP Grayscale.

ETF на монету XRP аккуратно подходят к отметке в $1 млрд – уровню, который эксперты считают ключевым для привлечения долгосрочных институциональных инвесторов.

Усиление коротких позиций на рынках деривативов

XRP торгуется в районе $2,13, снизившись примерно на 1,44% за последний день. Данные по фьючерсам фиксируют отрицательные ставки фондирования. Это говорит о доминировании коротких позиций и слабых настроениях на рынке производных инструментом. Медвежья динамика фьючерсов совпадает с последним падением цены XRP.

Если трейдеры продолжают открывать короткие позиции, покупателям будет все сложнее контролировать ситуацию. В таких условиях XRP может вернуться к диапазону $2,0–$1,9.

Аналитики CryptoQuant отмечают, что дальнейшее падение отрицательных ставок фондирования может загнать токен в боковик в краткосрочной перспективе. Тем не менее при вынужденном закрытии шортов XRP может вырасти до $2,25–$2,35.

Прогноз цены XRP

2 декабря блокчейн XRP Ledger зафиксировал резкий рост активности: скорость обращения выросла до годового максимума в 0,0324. Это указывает на усиленное движение токенов в сети.

Кроме того, известный криптоаналитик Али Мартинес отметил, что на 4-часовом графике XRP торгуется внутри нисходящего параллельного канала. Верхняя граница находится вблизи $2,28, выступая ближайшим уровнем сопротивления.

По мнению Мартинеса, закрепление цены выше этой отметки откроет XRP путь к $2,75, где покупатели попытаются перехватить контроль.

Какие еще монеты могут вырасти в декабре?

Скриншот пресейла токена PepeNode

Пока топ криптовалют находится в упадке, новые проекты собирают миллионы на пресейлах. PepeNode ($PEPENODE) стал одним из самых заметных игроков среди мем-монет на тематику лягушек. Благодаря сочетанию вирусного брендинга и реальной полезности токен собрал уже $2,2 млн.

Вместо того чтобы полагаться только на ажиотаж, как делают многие мемкоины, PepeNode готовит полноценную игру. Это будет первая система «майни и зарабатывай» в секторе мем-токенов.

Держатели могут использовать внутренние монеты $PEPENODE для покупки виртуальных майнинговых узлов, строительства серверных комнат и модернизации оборудования для увеличения производительности майнинга. Все это будет доступно через браузерную панель управления – без физического оборудования.

Более того, каждое обновление ферм игроками запускает дефляционное сжигание, которое безвозвратно удаляет большую часть активов, создавая долгосрочный дефицит.

Награды за майнинг включают как $PEPENODE, так и другие популярные мем-монеты, такие как Pepe и Fartcoin. Такой подход обеспечивает пользователям платформы множество источников дохода. Участники пресейла уже получают более 500% годовой доходности благодаря протоколу стейкинга.

Перейти к пресейлу PepeNode Новости, Новости альткоинов

Влада Анисимова
Влада Анисимова

Влада Анисимова уже более пяти лет в крипте: анализирует рынок, изучает тренды и тестирует новейшие блокчейн-решения. Влада умеет просто объяснять сложное и регулярно делится полезными находками с аудиторией.

Share:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ