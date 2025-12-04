XRP ETF бьют рекорды по притоку средств. Инвесторы возвращаются на крипторынок?

С конца ноября, несмотря на снижение капитализации криптовалют, альткоин XRP уверенно демонстрирует приток инвестиций через свои недавно запущенные ETF в США. Согласно данным SoSoValue, к 3 декабря эти продукты привлекли в общей сложности $895 млн. Только за вчера приток средств составил $50,27 млн, из которых $39,26 млн были направлены в GXRP Grayscale.

ETF на монету XRP аккуратно подходят к отметке в $1 млрд – уровню, который эксперты считают ключевым для привлечения долгосрочных институциональных инвесторов.

Усиление коротких позиций на рынках деривативов

XRP торгуется в районе $2,13, снизившись примерно на 1,44% за последний день. Данные по фьючерсам фиксируют отрицательные ставки фондирования. Это говорит о доминировании коротких позиций и слабых настроениях на рынке производных инструментом. Медвежья динамика фьючерсов совпадает с последним падением цены XRP.

Если трейдеры продолжают открывать короткие позиции, покупателям будет все сложнее контролировать ситуацию. В таких условиях XRP может вернуться к диапазону $2,0–$1,9.

Аналитики CryptoQuant отмечают, что дальнейшее падение отрицательных ставок фондирования может загнать токен в боковик в краткосрочной перспективе. Тем не менее при вынужденном закрытии шортов XRP может вырасти до $2,25–$2,35.

Прогноз цены XRP

2 декабря блокчейн XRP Ledger зафиксировал резкий рост активности: скорость обращения выросла до годового максимума в 0,0324. Это указывает на усиленное движение токенов в сети.

Кроме того, известный криптоаналитик Али Мартинес отметил, что на 4-часовом графике XRP торгуется внутри нисходящего параллельного канала. Верхняя граница находится вблизи $2,28, выступая ближайшим уровнем сопротивления.

If $XRP can break past $2.28, a breakout toward $2.75 opens up. pic.twitter.com/dhw3DMfItY — Ali (@ali_charts) December 4, 2025

По мнению Мартинеса, закрепление цены выше этой отметки откроет XRP путь к $2,75, где покупатели попытаются перехватить контроль.

Какие еще монеты могут вырасти в декабре?

Пока топ криптовалют находится в упадке, новые проекты собирают миллионы на пресейлах. PepeNode ($PEPENODE) стал одним из самых заметных игроков среди мем-монет на тематику лягушек. Благодаря сочетанию вирусного брендинга и реальной полезности токен собрал уже $2,2 млн.

Вместо того чтобы полагаться только на ажиотаж, как делают многие мемкоины, PepeNode готовит полноценную игру. Это будет первая система «майни и зарабатывай» в секторе мем-токенов.

Держатели могут использовать внутренние монеты $PEPENODE для покупки виртуальных майнинговых узлов, строительства серверных комнат и модернизации оборудования для увеличения производительности майнинга. Все это будет доступно через браузерную панель управления – без физического оборудования.

Более того, каждое обновление ферм игроками запускает дефляционное сжигание, которое безвозвратно удаляет большую часть активов, создавая долгосрочный дефицит.

Награды за майнинг включают как $PEPENODE, так и другие популярные мем-монеты, такие как Pepe и Fartcoin. Такой подход обеспечивает пользователям платформы множество источников дохода. Участники пресейла уже получают более 500% годовой доходности благодаря протоколу стейкинга.

Перейти к пресейлу PepeNode next