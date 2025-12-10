Что тормозит рост альткоинов?

Деннис Лю, инвестор и финансовый специалист, известный на онлайн-форумах как “VirtualBacon”, утверждает, что существует ряд макроэкономических показателей, которые не благоприятствуют рискованным активам.

Хотя завершение программы количественного ужесточения (QT) ФРС является значительным изменением, оно не оказывает прямого положительного влияния на рынок. Политика предполагает сокращение баланса ФРС за счет изъятия ликвидности из финансовой системы. Завершение QT устраняет одно из препятствий, но не увеличивает ликвидность, поэтому криптовалюты остаются под давлением.

2/x Bitcoin doesn’t need QE. It only needs money supply (M2) to rise. M2 keeps increasing because the government keeps issuing new debt. That’s why $BTC is still a strong buy here, even in a choppy macro. pic.twitter.com/hBC7vWYzJI — VirtualBacon (@virtualbacon) December 7, 2025

Разница между Биткоином и альткоинами

VirtualBacon объясняет, что Биткоину для ралли необходимо увеличение денежной массы (M2). Показатель M2 продолжает расти, поскольку правительство выпускает новые долговые обязательства (облигации). По этой причине BTC остается привлекательной покупкой даже в нестабильной макроэкономической обстановке.

С альткоинами ситуация сложнее. Их поведение зависит от ликвидности центральных банков и экономического цикла, а не от роста M2.

Кроме того, специалист отмечает, что из-за отсутствия улучшения ликвидности уровень безработицы в США продолжает расти, а индекс цен на продукцию обрабатывающей промышленности остается низким.

🚨 QT Is Over But When Does Crypto Actually Rally? 🚨 The Fed finally ended QT, a huge macro shift, but most people have no idea what this really means #Bitcoin and altcoins. Here’s the simple breakdown and how I’m positioning next 🧵👇 — VirtualBacon (@virtualbacon) December 7, 2025

Аналитик утверждает, что исторически каждый цикл QT с 2008 года следовал четкой схеме: сначала снижались процентные ставки, затем начиналось смягчение, увеличивалась ликвидность, и взлетали цены на альткоины. В настоящее время процентные ставки остаются на уровне 4%, поэтому аналитик считает, что монеты еще не продемонстрировали восстановления.

Выводы

Активы, считающиеся рискованными, такие как альткоины, выигрывают от уменьшения процентных ставок. Это снижает стоимость финансирования и увеличивает ликвидность на рынках.

Лю также подчеркивает, что рост цен на альткоины, который мы наблюдаем сейчас, будет кратковременным, а не постоянным. Пока не увеличится ликвидность, стоит рассматривать каждое колебание цены как разовую сделку, а не как продолжительный цикл.

Анализ Лю основывается на предположении, что ФРС будет прибегать к новым мерам стимулирования экономики в случае, если процентные ставки вновь приблизятся к нулю.

На практике денежно-кредитная политика может корректироваться раньше, если того потребуют изменения в макроэкономической среде. Внезапное ухудшение показателей, рост волатильности или сжатие ликвидности способны вынудить регулятора вмешаться до наступления классических условий для QT. Такие корректировки напрямую отражаются на объеме ликвидности, доступной рискованным рынкам, а значит – на динамике альткоинов.

Кроме того, целый ряд внешних факторов может ускорить принятие стимулирующих мер. Геополитические напряжения или внезапные дисбалансы на финансовых рынках нередко становятся причиной досрочного применения инструментов, аналогичных QT.