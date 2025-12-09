ФРС смягчает денежную политику: что это значит для Биткоина?

Программа количественного ужесточения (QT) Федеральной резервной системы (ФРС) официально завершилась 1 декабря. Систематическое сокращение активов центрального банка длилось более трех лет.

Баланс ФРС находится на самом низком уровне с 2020 года. В среднесрочной перспективе это означает большую ликвидность на финансовых рынках.

ФРС выходит из периода QT: ключевые данные

Согласно данным ФРС, баланс денежно-кредитного учреждения в ноябре сократился на $37 млрд, достигнув $6,53 трлн. Кроме того, в ходе QT Федеральная резервная система сократила свой портфель активов на $2,43 трлн, что эквивалентно 27% от общего объема. Это фактически компенсировало более половины из $4,81 трлн, которые были влиты в систему в период пандемии.

Также о смягчении политики говорят данные по казначейским ценным бумагам. В ноябре их объем сократился на $4 млрд, до $4,19 трлн. Объем ипотечных ценных бумаг (MBS) также снизился, сократившись на $16 млрд, до $2,05 трлн, что является самым низким показателем с 2020 года.

Приведенные выше графики подтверждают, что ограничительная фаза денежно-кредитной политики США, по всей видимости, подошла к концу. Более того, это изменение совпадает с ростом ожиданий дальнейшего снижения процентных ставок.

Благодаря ФРС растет институциональный интерес к Биткоину

Прекращение QT со стороны ФРС – облегчение для рынков. Это также укрепляет перспективы Bitcoin, улучшая финансовые условия в целом.

В краткосрочной перспективе это, как правило, повышает склонность к риску у институциональных инвесторов, работающих через ETF, так и у розничных участников торгов. В среднесрочной перспективе ФРС, вероятно, будет поддерживать рынок за счет других инструментов вливания ликвидности. Это объясняется тем, что ключевая задача органа – сохранять стабильность экономики страны.

Важно отметить, что динамика рынка Биткоина коррелирует с глобальными циклами ликвидности, особенно после денежной экспансии 2020 года во время пандемии COVID-19. Однако за последние два месяца образовался разрыв, как показано ниже:

Снижение денежно-кредитного давления в США создает более благоприятные условия для институционального притока инвестиций в топ криптовалют, особенно через ETF. Это связано с тем, что они представляют собой значительный источник спроса на американском рынке.

Однако, хотя завершение QT не гарантирует немедленного изменения цены Биткоина, оно знаменует собой критический момент в позиции Федеральной резервной системы. Ожидание снижения ставок в сочетании с возможностью дальнейших вливаний ликвидности создает среду, которая исторически благоприятствовала росту рискованных активов.

Таким образом, ближайшие месяцы могут определить более конструктивный сценарий для цифровой валюты BTC. Как показали предыдущие циклы, Биткоин реагирует ростом, когда финансовые условия снова улучшаются.

Смягчение политики повышает интерес к новым криптопроектам

Ожидаемое снижение ставок и завершение QT повысит привлекательность рискованных активов – таких как Биткоин и новые альткоины. Особенно высок потенциал проектов, связанных с главной монетой рынка. К таким криптостартапам относится Bitcoin Hyper ($HYPER), который уже собрал более $29 млн на предпродаже.

Основная идея Bitcoin Hyper проста: дать блокчейну Bitcoin функции, которых у него никогда не было. Проект строит сеть второго уровня, которая интегрирует виртуальную машину Solana (SVM) и позволяет держателям BTC перенести свои монеты в более быструю и доступную среду.

Так трейдер блокирует BTC в смарт-контракте, получает обернутую версию на втором уровне Bitcoin Hyper, а затем может торговать на децентрализованных биржах или подключаться к протоколам DeFi. Транзакции обрабатываются за секунды вместо обычных 10 минут, уходящих на блок, а комиссии за газ снижаются практически до нуля.

Стоимость $HYPER на предпродаже сейчас составляет $0,013395, но она снова вырастет на следующем этапе пресейла. Те, кто купит $HYPER во время предпродажи, смогут сразу отправить его в стейкинг, чтобы получить 40% годовых.

