Экосистема Terra рухнула более двух лет назад, вызвав шок на мировых криптовалютных рынках. Самое громкое уголовное дело в истории криптоиндустрии в отношении ее создателя До Квона завершилось только сейчас. Подсудимый был приговорен к 15 годам тюремного заключения в федеральной тюрьме США.

Судья Пол Энгельмейер из Южного округа Нью-Йорка вынес приговор после заслушивания показаний большого количества потерпевших, которые потеряли сбережения, недвижимость и бизнес после краха TerraUSD. Истории людей, которые потеряли пенсионные сбережения и собранные несколькими поколениями семьи капиталы, сыграли центральную роль в решении суда. Мошенник получил гораздо более суровый срок.

Согласно законам США, Квон сможет подать прошение о переводе в Южную Корею, только после того как отбудет не менее половины срока. На родине его ждут дополнительные обвинения.

Признание вины не избавляет от последствий

В начале этого года Квон признал, что ввел инвесторов в заблуждение относительно стабильности и механизмов TerraUSD. Признание вины привело к объединению обвинений по девяти пунктам в два обвинения в мошенничестве, связанном с ценными бумагами, товарами и нарушением правил электронных переводов.

Если бы Квон предстал перед судом по всем пунктам, максимальное наказание могло составить 135 лет. Сделка с обвинением ограничила максимальный срок 25 годами, прокуроры рассчитывали на 12 лет, но судья, взвесив масштаб мошенничества и последовавшие за ним финансовые беды, выбрал меру пресечения в 15 лет.

Крах, который изменил рынок криптовалют

TerraUSD рухнула в мае 2022 года, за несколько дней рынок потерял ликвидность в $50 млрд. Это событие вызвало цепную реакцию, которая привела к краху хедж-фондов, разрушила кредитные платформы и настолько ослабила структуру рынка, что заложила основу для последующих коллапсов, в том числе банкротства FTX.

За последние годы были осуждены несколько известных деятелей отрасли: Сэм Бэнкман-Фрид был осужден на 25 лет, а основатель Celsius Алекс Машинский получил 12 лет. Многие регулирующие органы рассматривают крах Terra как катализатор, который выявил системные слабости всего сектора.

Процесс осложняют международные отношения

Один из вопросов, который был поднят судом, касался того, сохранят ли США контроль над оставшейся частью наказания Квона, если он позже будет переведен в Южную Корею. Судья потребовал гарантий, что этот шаг не повлияет на срок наказания и не приостановит рассмотрение не вынесенных обвинений за рубежом.

Еще один нерешенный вопрос касается срока предварительного заключения. Квон провел 17 месяцев в заключении в Черногории, где был арестован с поддельными документами. Лишь часть этого срока может быть зачтена в его меру пресечения, избранную в США, и точный срок еще не определен.

Переломный момент для регулирования криптовалют

Приговор Квону знаменует собой поворотный момент в том, как правовая система реагирует на провальные криптовалютные проекты. Решение показывает, что крипторазработчики, вводящие инвесторов в заблуждение или скрывающие структурные риски, могут столкнуться с серьезными юридическими последствиями.

Криптопользователям, особенно тем, кто только начинает свой путь на рынке цифровых активов, стоить учесть опыт инвесторов TerraUSD. Подходить к выбору стартапов для инвестирования нужно особенно тщательно. Самый простой способ использовать специальные агрегаторы пресейлов. Все проекты уже проверены, у них точно есть необходимая техническая документация, дорожная карта и аудиты. Подобный агрегатор есть в приложении криптовалютного кошелька Best Wallet.

Пока Квон готовится к следующему этапу судебного разбирательства в Южной Корее, позиция суда ясна: эксперименты в сфере криптовалют теперь влекут за собой гораздо более серьезную личную ответственность для тех, кто ими управляет.