Активность в сети Dogecoin достигла трехмесячного максимума

Неделя для мемкоин-трейдеров началась с новости о возможном восстановлении цены DOGE. Ончейн-данные по Dogecoin показывают резкий рост одного важного показателя, который ранее уже предсказывал разворот тренда. Топовый мем-токен снова отскакивает от сильной зоны поддержки. Может ли это сигнализировать о начале роста цены DOGE?

По данным BitInfoCharts, 3 декабря количество активных адресов в сети Dogecoin выросло до 67 511. Это второй по величине показатель за последние три месяца. Максимум за этот период был 15 сентября. Тогда DOGE достиг локального пика около $0,30, после чего начал снижаться к текущим уровням.

В тот период этот всплеск активности показывал, что большое число кошельков одновременно покупали и продавали токен на высокой цене. Сейчас же, после отката более чем на 50% от сентябрьских максимумов, ситуация поменялась. Нынешний рост активности может означать, что началась ожесточенная борьба между быками и медведями.

Интересно, что DOGE уже вырос на 3,5% за последние сутки и торгуется около $0,14. Это важная зона поддержки, от которой цена уже трижды отскакивала. Торговые объемы также выросли более чем вдвое. Подтверждается растущее давление со стороны покупателей. В сочетании с резким ростом активности кошельков это может быть признаком того, что Dogecoin готовится развернуть нисходящий тренд. Проще говоря, начать расти.

Dogecoin удерживает $0,14: на что ориентируются аналитики

Аналитики настроены оптимистично. Сегодня Dogecoin показал рост, чему сопутствует увеличение торговых объемов – токен снова отскочил от уровня $0,14.

Ключевой зоной для DOGE сейчас является уровень $0,16. Если цена поднимется выше, это подтвердит разворот тренда и позволит монете наконец выйти из затяжной медвежьей фазы (периода спада). В таком случае первой и наиболее вероятной целью станет 200-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) – зона, где обычно проходит много торговой активности.

Если DOGE удастся пробить эту линию вверх, это станет сильным сигналом для позитивного среднесрочного прогноза. Тогда токен может снова подняться к уровням сентября 2025 года. Напомним, именно тогда активность кошельков достигла трехмесячного максимума.

Эта неделя важна для всего рынка: в среду Федеральная резервная система примет решение по процентной ставке. Снижение ставки может стать тем самым катализатором, который вернет крипторынок к недавним максимумам.

